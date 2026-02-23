'STRAŠNO JE I PROĆI OVUDA, PRUŽNI PRELAZ KAO DA JE UKLET, OVO NIJE PRVA TRAGEDIJA BAŠ NA OVOM MESTU' Jezivo nakon nesreće u Rakovici gde je nastradala Sanja

"Nije digla ruku na sebe, žurila je kuci svojoj deci", rekao je ranije prijatelj Sanje V. koja je poginula kada je na nju naleteo voz u Rakovici. On je sa tugom opisao Sanju kao osobu velikog srca i neizmerne topline.

U Rakovici, na pružnom prelazu koji prolazi kroz ovo beogradsko naselje dogodila se teška železnička nesreća u kojoj je život izgubila Sanja V. (30), majka troje male dece, a prizori sa mesta tragedije svedoče o stravičnom događaju koji je potresao Beograđane.

Dan nakon nesreće, na šinama su se još nazirali tragovi, dok su svuda po pruzi bili razbacani sitni delovi koji prolaznike podsećaju na dramatične trenutke od prethodne večeri.

- Prizori su jezivi dan nakon nesreće, na pružnom prelazu još ima tragova krvi. Strašno je proći ovuda i znati šta se dogodilo. Nažalost, ovo nije jedina nesreća baš na ovom mestu. Jedan momak je nastradao pre dve godine baš ovde, mesto kao da je ukleto... - kaže za Kurir jedan od građana ovog beogradskog naselja, dodajući da su meštani i ranije ukazivali na opasnost ovog prelaza.

Prema rečima građana, sinoć su se na mestu nesreće brzo okupili prolaznici, dok su ekipe Hitne pomoći i policije obavljale uviđaj.

Podsetimo, o nesreći su se ubrzo oglasili i iz "Srbija voz" rekavši da je saobraćaj na toj deonici, zbog uviđaja, bio obustavljen nekoliko sati. Prema prvim informacijama, putnički voz koji saobraća na relaciji Prijepolje-Beograd naleteo je na ženu u trenutku kada se ona nalazila na koloseku.

- Mašinovođa je rekao da je Sanju ugledao tek na svega nekoliko metara udaljenosti, ali zbog brzine i mase voza posledica je bila tragična, kako je rekao, nažalost udarac se nije mogao izbeći - kaže izvor.

- Ekipe Hitne pomoći koje su došle na lice mesta mogle su samo konstatovati smrt mlade majke, a telo je odmah poslato na obdukciju. Uviđaj je trajao satima zbog čega je u tom periodu i saobraćaj bio obustavljen - dodaje sagovornik.

"Sanja je bila veliki čovek"

Sava Lukić, Sanjin prijatelj i čovek koji ima smeštaj za napuštene životinje, oglasio se za medije rekavši da je čuo da mnogi spekulišu o tome da je Sanja izvršila samoubistvo, što po njegovim rečima apsolutno nije tačno. Kako je dodao Sanja je bila veliki čovek, imala je težak život i lavovski se borila za sebe i svoje troje dece i sigurno tako nešto ne bi uradila. On nije mogao da sakrije suze, tugu i bol zbog gubitka prijateljice.

- Nije digla ruku na sebe, žurila je kuci svojoj deci - rekao je Sava Lukić, koji je sa tugom opisao Sanju kao osobu velikog srca i neizmerne topline.

Prema njegovim rečima, ona je često dolazila u smeštaj za napuštene pse gde je pomagla, družila se i donosila hranu za životinje, i bila je podrška mnogima u teškim trenucima.

- Sanja je bila mnogo dobra žena, ona je meni pomagala, dolazila je u smeštaj i pravila mi društvo, brinula se i za moje pse. Šta mislite kakva osoba može da bude kada bi sve dala za male njuške - ispričao je Sanjin bliski prijatelj i dodao:

Dve tragedije za 2 dana Nesreća u Rakovici nažalost nije jedini zabeleženi slučaj poslednjih dana. Naime, samo dan ranije, 20. februara, voz koji je pošao iz Subotice za Beograd centar, na pruzi između Petrovaradina i Sremskih Karlovaca, naleteo je na nepoznatu ženu. Tragičnu vest potvrdio je i dr Zoran Krulj, portparol novosadskog Zavod za urgentnu medicinu, kada je rekao da je lekarska ekipa intervenisala po prvom prioritetu, ali su nažalost, mogli samo da konstatuju smrt ženske osobe nepoznatog identiteta i godišta.

- Sanja je preživela pakao, preživela je ozbiljne, teške situacije koje lome ljude. Sanja je neko ko je uspeo da pobedi sebe, a to malo ko može. Bila je u momentu kad joj se život značajno poboljšavao, nije bilo apsolutno nikakvog razloga da digne ruku na sebe, tako da je to apsolutno glupost. Bila je užasno jaka, užasno vođena time da joj bude bolje, vođena svojom decom, da pomogne deci, da bude tu za decu, da bude tu za prijatelje - rekao je on kroz suze.

Tuga

Klub FK Miljakovac, na čije utakmice je Sanja često dolazila zbog ljubavi prema fudbalu i podrške prijateljima, oglasili su se na društvenim mrežama nakon nesreće i istakli da se tragedija dogodila upravo nakon odigranog meča.

- Velika tragedija na Miljakovcu odnela je život jedne mlade devojke i majku troje dece. Nakon prijateljske utakmice našeg kluba po povratku kući na rakovičkoj pruzi život je izgubila naša draga Sanja. Nesreća se desila nakon što su se naši navijači, drugari i drugarice, prijatelji, braća i sestre, vraćali sa utakmice i na prelazu preko pruge kod stadiona prelazili preko jedinog puta koji vodi sa stadiona. Lakat krivina koja je milijardu puta dovela u opasnost sve nas i koja nikada nije regulisana je ovog puta odnela život naše drugarice, sestre, majke i osobe koja je volela klub više nego bilo šta i neko je ko nije propuštao utakmice našeg Miljakovca - napisali su u objavi izražavajući iskreno saučešće.

Autor: A.A.