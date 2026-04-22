Četiri Crnogorca su na brodu koji je zaplenio Iran u Ormuškom moreuzu: Poznato u kakvom su stanju

Iranska nacionalna garda zaustavila je trgovački brod “MSC Francesca“, na kojem se nalaze četiri crnogorska pomorca, saopštio je ministar pomorstva Crne Gore Filip Radulović.

"Sa broda nam je potvrđeno da su naši pomorci i ostala posada u dobrom zdravlju i bezbedni", naveo je Radulović.

U toku su, dodaju, pregovori brodarske kompanije i iranske strane, a nadležni državni organi su u stalnom kontaktu sa posadom.

"Našim pomorcima i njihovim porodicama upućujemo punu podršku, uz poruku da ćemo učiniti sve za pozitivan ishod ove situacije i bezbjednost naših pomoraca", rekao je Radulović, prenosi CdM.

Podsetimo, iranske snage zaplenile su dva kontejnerska broda u Ormuskom moreuzu, javili su državni mediji, nekoliko sati nakon što je američki predsednik Donald Tramp produžio primirje s Iranom na neodređeno vreme.

Iranska Revolucionarna garda navela je da su brodovi zadržani zbog navodnog kršenja pravila plovidbe i ugrožavanja bezbednosti.

Oba plovila su ranije prijavila napade u blizini obale Irana i Omana.

Ovaj potez predstavlja novu eskalaciju napetosti u Ormuskom moreuzu, ključnom pomorskom pravcu, i dodatno komplikuje pregovore između Irana i SAD-a, koji su već zapeli zbog američke pomorske blokade i dubokog međusobnog nepoverenja.

Autor: S.M.