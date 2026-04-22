NOVA ESKALACIJA SUKOBA Iran napao još jedan brod u Ormuskom moreuzu: Posada nepovređena i na sigurnom

U Ormuskom moreuzu napadnut je još jedan brod, potvrdila je britanska vojska.

Britanska agencija za pomorske trgovinske operacije (UKMTO) objavila je da ih je posada teretnog broda koji je isplovljavao iz moreuza obavestila o napadu. Prema dojavi, na plovilo je pucano osam nautičkih milja zapadno od Irana.

Brod zaustavljen, posada nepovređena

Nakon napada brod je zaustavljen, ali iz agencije su potvrdili da je kompletna posada na sigurnom i da su svi članovi na broju. Zbog incidenta je UKMTO objavio i upozorenje za druga plovila.

"UKMTO je svestan pojačane aktivnosti na području Ormuskog moreuza i poziva plovila da prijave svaki sumnjivi događaj", poručili su iz agencije.

Ranije danas u blizini obale Omana oštećen je kontejnerski brod nakon incidenta u kojem su, prema britanskoj agenciji UKMTO, ispaljeni hici, dok iranske vlasti tvrde da su sprovele “pomorski zakon” jer je brod ignorisao upozorenja. Posada je ostala nepovređena.

Another cargo ship was fired upon several times by an IRGC gunboat 8 nautical miles west of Iran, marking the second or such incident today, according to UKMTO.

Incident dolazi u jeku pojačanih napetosti u Persijskom zalievu, gde Iran istovremeno preti napadima na američke i izraelske ciljeve, uprkos produženom primirju.

Američki predsednik Donald Tramp u zadnji čas je produžio primirje, ali je zadržao blokadu iranskih luka i izvoza nafte. Pregovori su zasad u zastoju, a sigurnosni rizici za pomorski saobraćaj u regiji i dalje rastu.

Autor: S.M.