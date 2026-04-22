NOVA ESKALACIJA SUKOBA Iran napao još jedan brod u Ormuskom moreuzu: Posada nepovređena i na sigurnom

Izvor: Telegraf, Foto: Tanjug AP/Ridge Leoni/U.S. Navy

U Ormuskom moreuzu napadnut je još jedan brod, potvrdila je britanska vojska.

Britanska agencija za pomorske trgovinske operacije (UKMTO) objavila je da ih je posada teretnog broda koji je isplovljavao iz moreuza obavestila o napadu. Prema dojavi, na plovilo je pucano osam nautičkih milja zapadno od Irana.

Brod zaustavljen, posada nepovređena

Nakon napada brod je zaustavljen, ali iz agencije su potvrdili da je kompletna posada na sigurnom i da su svi članovi na broju. Zbog incidenta je UKMTO objavio i upozorenje za druga plovila.

"UKMTO je svestan pojačane aktivnosti na području Ormuskog moreuza i poziva plovila da prijave svaki sumnjivi događaj", poručili su iz agencije.

Ranije danas u blizini obale Omana oštećen je kontejnerski brod nakon incidenta u kojem su, prema britanskoj agenciji UKMTO, ispaljeni hici, dok iranske vlasti tvrde da su sprovele “pomorski zakon” jer je brod ignorisao upozorenja. Posada je ostala nepovređena.

Incident dolazi u jeku pojačanih napetosti u Persijskom zalievu, gde Iran istovremeno preti napadima na američke i izraelske ciljeve, uprkos produženom primirju.

Američki predsednik Donald Tramp u zadnji čas je produžio primirje, ali je zadržao blokadu iranskih luka i izvoza nafte. Pregovori su zasad u zastoju, a sigurnosni rizici za pomorski saobraćaj u regiji i dalje rastu.

Autor: S.M.

POVEZANE VESTI

Svet

Britanska vojska: Situacija u Ormuskom moreuzu i Persijskom zalivu kritična

Svet

OTVOREN NOVI FRONT?! Upravo je eksplodiralo u NAJOPASNIJOJ TAČKI na svetu: Napadnut brod u Ormuskom moreuzu, poremećaji prete CELOM SVETU

Svet

DRAMA NA BLISKOM ISTOKU: Iranski komandosi se iz helikoptera spustili na Izraelski BROD i preuzeli KONTROLU! (VIDEO)

Svet

DRAMA U MOREUZU - Iranski ratni brodovi prišli američkom tankeru, OVO su detalji

Svet

POGOĐEN BRITANSKI BROD U ORMUSKOM MOREUZU! Posada uspela da se izvuče, ali još nema izveštaja o ekološkim posledicama! (FOTO)

Svet

'LIKVIDIRANA TRI MUŠKARCA, NASTAVIĆEMO DA IH PRATIMO, LOVIMO I UBIJAMO' Uništen još jedan brod na Karibima, objavljen SNIMAK potapanja! (VIDEO)