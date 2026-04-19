Britanska vojska: Situacija u Ormuskom moreuzu i Persijskom zalivu kritična

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/Andrew Matthews

Britanska vojska proglasila je danas situaciju u Ormuskom moreuzu i Persijskom zalivu za "kritičnu", što predstavlja najviši nivo rizika.

Centar britanske vojske za pomorske trgovinske operacije (UKMTO) naveo je da je u tom regionu zabeležena "visoka aktivnost pomorskih snaga", navodi AP.

U izveštaju se dodaje da postoji "rizik od napada ili greške u proceni" na ovoj pomorskoj ruti.

Iranska nacionalna garda saopštla je u subotu da je moreuz ponovo zatvoren za saobraćaj "zbog kršenja uslova prekida vatre" i jer "američki neprijatelj nije ukinuo pomorsku blokadu iranskih brodova i luka".

Šef iranske diplomatije Abas Arakči u petak je objavio da će prolaz kroz Ormuz biti otvoren za sve komercijalne brodove do kraja primirja sa Libanom, ali je ta odluka u subotu promenjena.

UŽIVO! HAOS NA BLISKOM ISTOKU: Teheran odbija pregovore, SAD napale i zauzele iranski tanker

Autor: Marija Radić

