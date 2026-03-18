20.000 LJUDI U MRTVOJ ZAMCI: UN traži hitan spas za mornare zarobljene u Persijskom zalivu, Ormuski moreuz postao GROBNICA!

Svet se suočava sa nezapamćenom humanitarnom i pomorskom katastrofom! Čak 20.000 pomoraca ostalo je zarobljeno na stotinama brodova u Persijskom zalivu, koji je nakon iranskih pretnji postao neprobojna klopka.

Dok rat bukti, pet svetskih sila (Bahrein, Japan, Panama, Singapur i UAE) podnelo je hitan zahtev Ujedinjenim nacijama da se otvori "bezbedan koridor" za izvlačenje ljudi i brodova!

SEDMORICA VEĆ POGINULA: MORNARI KAO ŽIVI ŠTIT?

Generalni sekretar Međunarodne pomorske organizacije (IMO) Arsenio Domingez izneo je jezive podatke na sastanku u Londonu – najmanje sedam mornara na trgovačkim brodovima već je izgubilo život od početka sukoba!

"Pomorci ne smeju postati žrtve geopolitičkih tenzija", poručio je Domingez, dok stotine brodova leže nepomično na sidrištima, ne smejući da krenu ka Ormuskom moreuzu pod pretnjom iranskih projektila.

IRAN TVRDI: "MI IH SAMO POMAŽEMO"

Dok SAD i saveznici traže hitan okvir za evakuaciju trgovačkih flota kako bi zaštitili živote ljudi, Teheran se brani bizarnim tvrdnjama. U svom podnesku UN-u, iranske vlasti navode da oni zapravo "pružaju humanitarnu pomoć" brodovima i posadama u moreuzu.

Ipak, realnost na terenu je drugačija – Persijski zaliv je praktično zatvoren, a trgovačka flota je postala talac najveće krize u ovom veku. Sutrašnja sednica Saveta IMO u Londonu biće presudna: Hoće li svet uspeti da izvuče 20.000 ljudi pre nego što moreuz postane poprište totalnog uništenja?

Autor: D.S.

POVEZANE VESTI

Svet

Ovo je Netanjahuov rat! Saudijski princ brutalno raskrinkao plan: Izrael uvukao Trampa u sukob, region u plamenu

Društvo

OTKAZANI LETOVI IZ BEOGRADA: Avioni za Dubai i Dohu ne poleću, vazdušni prostor na Bliskom istoku zatvoren

Svet

CENTCOM: Uništeno 16 iranskih brodova za postavljanje mina u blizini Ormuskog moreuza

Svet

PUTIN VADI KECA IZ RUKAVA: Novi projekat skratiće put između severa Evrope i Indije na 10 dana?! STIŽE ALTERNATIVA ZA SUECKI KANAL

Svet

Operacija 'Epski gnev': Američki udari na iranske vojne ciljeve dok Teheran širi dezinformacije

Društvo

A TAMAN SMO POMISLILI DA JE SIGURAN... Majmunče Panč, zbog kog je plakao ceo svet ponovo napadnuto: Maltretirao ga čopor majmuna (VIDEO)