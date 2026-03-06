Ovo je Netanjahuov rat! Saudijski princ brutalno raskrinkao plan: Izrael uvukao Trampa u sukob, region u plamenu

AKTUELNO

Izvor: Pink.rs/Informer, Foto: Tanjug AP/Evan Vucci ||

Administracija predsednika SAD Donalda Trampa suočava se sa rastućim nezadovoljstvom saveznika u Persijskom zalivu, koji tvrde da nisu imali dovoljno vremena da se pripreme za iranske napade dronovima i raketama nakon američko-izraelskih udara na Iran.

Zvaničnici dve zalivske države rekli su za agenciju Asošijeted pres da nisu bili unapred obavešteni o napadu 28. februara i da je Vašington ignorisao njihova upozorenja o posledicama po region. Jedan od zvaničnika naveo je da su zemlje Zaliva frustrirane jer ih američka vojska nije adekvatno zaštitila.

U regionu postoji uverenje da je operacija bila usmerena na odbranu Izraela i američkih snaga, dok su države Zaliva bile prepuštene same sebi. Zvaničnici upozoravaju i da se zalihe presretača protivvazdušne odbrane brzo troše.

Od početka sukoba Iran je ispalio najmanje 380 raketa i više od 1.480 dronova na pet arapskih zemalja Persijskog zaliva, pri čemu je poginulo najmanje 13 ljudi, prema proceni AP.

Šest američkih vojnika poginulo je u Kuvajtu kada je iranski dron pogodio operativni centar u civilnoj luci. Američki zvaničnici priznali su na zatvorenim brifinzima da se suočavaju sa talasima iranskih dronova tipa "Šahed" koje je teško presresti.

U međuvremenu, bivši šef saudijske obaveštajne službe princ Turki el-Fajsal izjavio je za CNN da je "ovo Netanjahuov rat" i da je izraelski premijer uspeo da ubedi Trampa da podrži sukob sa Iranom.

Stručnjaci upozoravaju da bi nastavak sukoba mogao da destabilizuje region i poremeti globalno snabdevanje naftom, dok bi zemlje Persijskog zaliva mogle da snose najveće posledice rata.

Autor: Iva Besarabić

