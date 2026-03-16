TRAMP NAREDIO ŽESTOK UDAR: 'Sravnili smo svaku vojnu metu na ostrvu Harg!'

Prema zvaničnom saopštenju predsednika Donalda Trampa, meta ove operacije bilo je strateški ključno ostrvo Harg u Persijskom zalivu, koje se smatra najvažnijim čvorištem iranske vojne i ekonomske moći.

Predsednik Tramp je potvrdio da je pod njegovom direktnom komandom Centralna komanda SAD upotrebila najsofisticiranije naoružanje kako bi potpuno uništila sve vojne ciljeve na ostrvu. On je naglasio da Iran trenutno nema nikakvu mogućnost da odbrani objekte koje američka vojska odredi za metu, poručivši da je američka sila sada najsmrtonosnija i najefikasnija u istoriji. Tokom obraćanja je istaknuto da su meta bili isključivo vojni kapaciteti, dok je ključna naftna infrastruktura na ostrvu svesno pošteđena iz razloga koje je predsednik opisao kao pitanje pristojnosti.

Ipak, ova odluka o poštedi energetskih postrojenja dolazi uz veoma ozbiljan uslov. Bela kuća je upozorila da će, ukoliko Iran ili bilo koji drugi akter pokuša da ometa slobodan i bezbedan prolaz brodova kroz Hormuški moreuz, odluka o zaštiti naftne infrastrukture biti momentalno povučena. Tramp je podsetio da je tokom svog prvog mandata, kao i sada, prioritet bio obnova vojne moći koja garantuje da Iran nikada neće razviti nuklearno oružje niti moći da direktno ugrožava Sjedinjene Američke Države i njihove saveznike.

Na kraju svog obraćanja, američki predsednik je uputio direktan poziv pripadnicima iranske vojske i saradnicima tamošnjeg režima. On im je savetovao da polože oružje kako bi pokušali da sačuvaju ono što je preostalo od njihove države, uz ocenu da je trenutna situacija u Iranu kritična. Dok svet sa neizvesnošću iščekuje zvaničnu reakciju Teherana, Pentagon nastavlja da prati situaciju u Persijskom zalivu u stanju pune borbene gotovosti