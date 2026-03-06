Predstavnički dom odbacio rezoluciju koja bi ograničila Trampovu vojnu akciju u Iranu: Nekoliko glasova je presudilo

Predstavnički dom Sjedinjenih Američkih Država odbacio je rezoluciji koja bi ograničila vojne operacije američkog predsednika Donalda Trampa u Iranu, dan nakon što je Senat SAD blokirao istu inicijativu.
Glasanje u Predstavničkom domu o rezoluciji o ratnim ovlašćenjima, koja ima za cilj da se onemogući nastavak napada na Iran bez odobrenja Kongresa, završeno je sa 212 prema 219, a samo dva republikanca podržala su rezoluciju zajedno sa većinom demokrata, prenosi NBC Njuz.
Rezolucija je predviđala obustavu američkih vojnih operacija u Iranu dok Kongres SAD ne odobri rat ili upotrebu vojne sile.
Demokrate su ukazale da Ustav SAD daje Kongresu pravo da proglasi rat, dok Tramp i njegovi najviši zvaničnici sukob nazivaju ratom.
Lider demokrata u Predstavničkom domu Hakim Džefriz kritikovao je Trampa i republikance zbog "uvođenja Amerike u još jedan beskonačan sukob na Bliskom istoku, trošeći milijarde dolara za bombardovanje Irana", dok se, po njegovim rečima, zanemaruje briga o cenama hrane, zdravstvenoj zaštiti i stambenom pitanju za američke građane.
Republikanci su tvrdili da je Tramp imao izbor i da je odlučio da brani Sjedinjene Američke Države od "neposredne pretnje".
Sjedinjene Američke Države i Izrael napali su u subotu, 28. februara ujutru Iran u, kako je saopšteno, "preventivnim napadima", do kojih je došlo nakon neuspeha na više rundi pregovora o iranskom nuklearnom programu.
Iran je zatim pokrenuo masovne udare u znak odmazde na Izrael i na mete koje se povezuju sa SAD širom regiona Bliskog istoka.
