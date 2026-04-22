Lufthanza otkazuje 20.000 letova: Na udaru Tivat, Ljubljana i Rijeka – evo šta treba da znate!

Nemačka nacionalna avio-kompanija Lufthanza saopštila je da će tokom predstojećeg leta otkazati čak 20.000 letova na kratkim relacijama. Glavni razlog za ovu drastičnu meru je enormno poskupljenje avio-goriva, koje je mnoge destinacije učinilo potpuno neprofitabilnim.

Cena goriva udvostručena zbog sukoba na Bliskom istoku

Od početka rata sa Iranom, cena kerozina je duplirana. Proizvodnja i transport širom Bliskog istoka su znatno otežani, što je izazvalo lančanu reakciju u celom svetu. Pored Lufthanze, letove su već počeli da otkazuju i giganti poput kompanija KLM i Delta, dok su ostali prevoznici drastično povećali cene karata.

Ukidaju se letovi za Tivat, Ljubljanu i Rijeku

Lufthanza planira da uštedi oko 40.000 tona goriva, a najveći rezovi će se desiti u okviru njihove usluge CityLine. Na spisku gradova do kojih će letovi privremeno biti obustavljeni nalaze se i destinacije u našem komšiluku:

- Tivat

- Ljubljana

- Rijeka

- Gdanjsk, Vroclav, Štutgart, Kork, Sibiu, Trondhajm i Heringsdorf.

Kompanija je saopštila da će putnicima koji su već rezervisali karte vratiti novac ili im ponuditi alternativne letove tamo gde je to izvodljivo.

Preti li Evropi nestašica goriva?

Situacija je alarmantna, jer je Međunarodna agencija za energiju upozorila da bi Evropa mogla da ostane bez mlaznog goriva za samo nekoliko nedelja. Evropska unija je već počela strogo da prati proizvodnju i zalihe kako bi sprečila potpuni kolaps avio-saobraćaja.

Analitičari upozoravaju da putnici treba da se pripreme za dalji rast cena karata i još više otkazanih letova ukoliko se ratni sukob nastavi.

Autor: D.S.