DIREKTAN SUDAR VOZOVA U DANSKOJ! Velika železnička nesreća blizu Kopenhagena, policija objavila procenu broja povređenih (FOTO)

Direktan sudar vozova u Danskoj, prema policijskim procenama povređeno između pet i deset osoba
Više ljudi je povređeno u jutrošnjem direktnom sudaru dva voza u blizini Hileroda, na 40 kilometara severno od danske prestonice Kopenhagena.
- U pitanju su dva lokalna voza koja su se direktno sudarila. Među putnicima ima povređenih. Svi su izašli iz vozova, tako da niko nije zarobljen - rekao je portparol vatrogasne službe šire oblasti Kopenhagena.
Danski javni medijski servis DR je objavio, pozivajući se na policiju, da se veruje se da je povređeno između pet i deset osoba.
AP navodi da je velika železnička nesreća izazvala masovnu intervenciju službi Hitne pomoći.
Tog i frontalt sammenstød: - En del tilskadekomne https://t.co/diPpMEPQZl pic.twitter.com/ONLxYB41zw— Ekstra Bladet (@EkstraBladet) 23. април 2026.
Autor: D.Bošković