AKTUELNO

Svet

VIŠE OD 39 POGINULIH U SUDARU VOZOVA U ŠPANIJI: Jeziva nesreća, više od 150 povređenih - Još izvlače ljude iz vagona (FOTO/VIDEO)

Izvor: Pink.rs/Novosti.rs, Foto: Europa Press via AP/Francisco J. Olmo ||

Broj stradalih u teškoj železničkoj nesreći u južnoj Španiji porastao je na najmanje 39 osoba, dok je više od 150 putnika povređeno, saopštila je španska Civilna garda.

Među nastradalima je i mašinovođa jednog od vozova, objavio je list El Pais.

Nesreća se dogodila oko 19.45 časova u mestu Adamus, u autonomnoj pokrajini Andaluziji, kada je voz koji je saobraćao na relaciji Malaga–Madrid iskočio iz šina i završio na susednom koloseku, na kojem se u tom trenutku nalazio voz iz Madrida ka Uelvi. Zbog tog kontakta i drugi voz je iskočio iz šina.

Foto: Europa Press via AP/Francisco J. Olmo

"Mislili smo da će se ceo voz raspasti"

Lukas Merijako, putnik u brzom vozu od Madrida do odredišta koji je iskliznuo iz šina i sudario se sa drugim vozom koji je dolazio iz suprotnog smera, rekao je da je to bilo zastrašujuće.

- Bili smo u petom vagonu i počeli smo da osećamo udarce o šine, ništa neobično - rekao je za špansku televizijsku stanicu La Seksta Notisijas.

Onda je, rekao je, udarac postao sve jači.

- Drugi voz nas je prošao i sve je počelo da vibrira. Osetili smo trzaj iza sebe i osećali smo se kao da će se ceo voz raspasti - rekao je. Merijako je rekao da je udar razbio prozore voza, rasuo prtljag i bacio ljude na pod. Putnici su zatim počeli da razbijaju prozore da bi izašli.

Autor: S.M.

#Nesreća

#Sudar

#Voz

#povređena

#Španija

POVEZANE VESTI

Svet

RASTE BROJ MRTVIH: Najmanje 21 osoba poginula u stravičnoj nesreći u Španiji (VIDEO)

Svet

CRNI BILANS TRAGEDIJE U ŠPANIJI: Broj mrtvih porastao na SEDAM, više od 100 povređenih! Isplivali detalji jezivog sudara vozova

Svet

VIŠE OD 30 POGINULIH: Stravična nesreća, autobus pao sa visine od skoro 800 metara

Svet

STRAVIČNA SAOBRAĆAJNA NESREĆA KOD ALEKSANDRIJE - Više od 15 poginulih u sudaru (FOTO+VIDEO)

Svet

Najmanje 37 mrtvih i desetine povređenih u sudaru dva autobusa: Jeziva nesreća u Boliviji

Svet

LJUDI SU VRIŠTALI I ISKAKALI KROZ PROZORE: Putnici opisali trenutke nakon JEZIVE železničke nesreće u Španiji - Broj poginulih porastao na 39