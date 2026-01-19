RASTE BROJ MRTVIH: Najmanje 21 osoba poginula u stravičnoj nesreći u Španiji (VIDEO)

Broj poginulih u železničkoj nesreći u Španiji, kada su dva voza iskočila iz šina porastao je na najmanje 21, a povređeno je 100 osoba, od kojih 25 teško, saopštila je večeras španska Civilna Garda.

Prema prethodnim izveštajima, broj poginulih bio je deset.

Jedan od poginulih je i mašinovođa, prenosi El Pais.

Andaluzijska regionalna vlada zatražila je intervenciju Vojne jedinice za vanredne situacije kako bi pomogla u spasilačkim naporima, a izvori iz Vladine delegacije potvrdili su da je vojni kontingent već na putu do tog područja.

Nesreća se dogodila oko 19.45 časova u gradu Adamus u južnoj španskoj pokrajini Andaluzija, kada je voz iz Malage za Madrid iskočio iz šina i upao na susedni kolosek gde se nalazio voz koji je iz Madrida išao za Uelvu, što je dovelo do toga da i drugi voz iskoči iz šina.

Descarrila en Córdoba un tren Iryo de larga distancia que circulaba desde Málaga hacia Madrid-Puerta de Atocha, colisionando con un AVE que circulaba en sentido contrario.



Dos víctimas mortales, varios heridos y atrapados.



Emergencias en el lugar. pic.twitter.com/AHt92RFsiO — Josema Vallejo (@JosemaVallejo) 18. јануар 2026.

Uzrok iskliznuća iz šina trenutno nije poznat.

Gradonačelnik Adamusa Rafael Moreno prvi je stigao na mesto nesreće zajedno sa lokalnom policijom.

On je za El Pais rekao da veruje da sudar dva voza nije bio čeoni, već bočni udar, jer nije video nikakve smrskane vagone.

Saobraćaj brzih vozova između Madrida i Andaluzije nakon nesreće morao je da bude obustavljen, a svi vozovi koji su bili u tranzitu preusmereni su na svoje mesto polaska.

Autor: Marija Radić