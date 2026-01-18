AKTUELNO

Stravični snimci iz Španije: Raste broj mrtvih nakon sudara vozova, prizor sa mesta nesreće jeziv (VIDEO)

Dva brza voza iskočila su iz šina u nedelju popodne u Kordobi, u Španiji, pri čemu je poginulo najmanje sedam osoba, dok je 100 povređeno, od kojih je 25 u teškom stanju.

U nesreći su učestvovali voz koji je saobraćao na liniji Malaga–Madrid i kompozicija na liniji Madrid–Uelva.

Svega 10 minuta nakon početka putovanja, voz iz Malage je iz nepoznatih razloga iskočio iz šina i udario u dva vagona voza koji se nalazio na paralelnom koloseku i išao ka Uelvi. Usled sudara, iz šina su iskočili i vagoni drugog voza.

Dvoje poginulih nalazilo se u vozu za Madrid, dok je ostalo troje bilo u vozu za Uelvu.

Hitne službe su izašle na mesto nesreće kako bi oslobodile putnike koji su ostali zarobljeni. U vozovima se ukupno nalazilo 317 ljudi.

