Stravični snimci iz Španije: Raste broj mrtvih nakon sudara vozova, prizor sa mesta nesreće jeziv (VIDEO)

Dva brza voza iskočila su iz šina u nedelju popodne u Kordobi, u Španiji, pri čemu je poginulo najmanje sedam osoba, dok je 100 povređeno, od kojih je 25 u teškom stanju.

U nesreći su učestvovali voz koji je saobraćao na liniji Malaga–Madrid i kompozicija na liniji Madrid–Uelva.

Imágenes del interior de uno de los trenes que ha descarrilado en Córdoba



Un trabajador se dirige a los pasajeros para pedir colaboración y tranquilidad tras el accidente pic.twitter.com/8NPsW3AOrx — EL MUNDO (@elmundoes) 18. јануар 2026.

Svega 10 minuta nakon početka putovanja, voz iz Malage je iz nepoznatih razloga iskočio iz šina i udario u dva vagona voza koji se nalazio na paralelnom koloseku i išao ka Uelvi. Usled sudara, iz šina su iskočili i vagoni drugog voza.

Descarrila en Córdoba un tren Iryo de larga distancia que circulaba desde Málaga hacia Madrid-Puerta de Atocha, colisionando con un AVE que circulaba en sentido contrario.



Dos víctimas mortales, varios heridos y atrapados.



Emergencias en el lugar. pic.twitter.com/AHt92RFsiO — Josema Vallejo (@JosemaVallejo) 18. јануар 2026.

Dvoje poginulih nalazilo se u vozu za Madrid, dok je ostalo troje bilo u vozu za Uelvu.

Hitne službe su izašle na mesto nesreće kako bi oslobodile putnike koji su ostali zarobljeni. U vozovima se ukupno nalazilo 317 ljudi.

Autor: Marija Radić