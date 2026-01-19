LJUDI SU VRIŠTALI I ISKAKALI KROZ PROZORE: Putnici opisali trenutke nakon JEZIVE železničke nesreće u Španiji - Broj poginulih porastao na 39

Najmanje 39 ljudi poginulo je u sudaru vozova do kog je došlo u nedelju popodne u Španiji. Oko 75 povređenih je prevezeno u bolnice, dok je među 15 teško povređenih četvoro dece.

Prema pisanju španskih medija, voz kompanije Irio iskočio je iz šina u 19.39 na putu od Malage do Madrida u blizini Adamuza. Tokom nesreće na skretnici, poslednja tri vagona brzog voza iskočila su iz šina – zadnji vagon se prevrnuo na bok.

Vagoni su skrenuli na susednu prugu i sudarili se sa putničkim vozom državne železnice koji je dolazio u susret i išao iz Madrida za Uelvu. Kao rezultat toga, prva dva vagona voza koji je dolazio u susret takođe su iskliznula iz šina. U oba voza je bilo smrtnih slučajeva, uključujući i mašinovođu. Prema podacima vlasti, 73 povređena putnika su prevezena u šest različitih bolnica.

🇪🇸⚡️ At least 21 people have been ki!!ed in a train derailment in Andalusia, Spain, with emergency services saying more than 100 others are seriously injured.



➡️ The crash happened around 7:40 p.m. local time, when a train carrying 317 passengers from Málaga to Madrid derailed. pic.twitter.com/oqUNHN6bhN — Osint World (@OsiOsint1) 18. јануар 2026.

Prema rečima španskog novinara koji je bio u brzom vozu, odmah nakon nesreće preko razglasa je objavljeno saopštenje u kojem se pitalo da li ima lekara u vozu. Osoblje voza je takođe odmah počelo da razbija prozore čekićima za hitne slučajeve i pomaže putnicima da izađu iz voza.

Spasioci su radili do kasno u noć oslobađajući zarobljene putnike. Prema vatrogasnoj službi, situacija je bila veoma teška. Vagoni su bili iskrivljeni, a pristup je bio onemogućen isprepletenim metalnim ostacima.

Volonteri su radili do kasno u noć brinući se o nepovređenim putnicima. Video snimci sa mesta događaja prikazuju ljude kako izlaze kroz prozore dok su se vagoni voza naginjali pod uglom. Incident se dogodio rano uveče, a stotine preživelih je moralo biti spaseno u mraku. Odvezeni su sa mesta događaja autobusom i potom su dobili psihološku podršku.

"Osetili smo prvi potres i, u deliću sekunde, još jedan veoma jak", rekla je Bjanka Birleanu (23) iz Uelve, koja je putovala vozom Alvija od Madrida do Uelve, španskom listu El Pais.

"Sto ispred našeg sedišta je pao na nas, svetla su se ugasila, a krov vagona se srušio", opisala je ona.

"Vagon broj dva je bio sav u ruševinama, u rasulu. I drugi je bio teško oštećen, sve je bilo uništeno", rekao je njen partner, Horhe Garsija.

Putnik u drugom vozu, čiji identitet nije objavljen, rekao je javnoj televiziji TVE da su ljudi vrištali, njihovi koferi su padali sa polica.

"Putovao sam za Uelvu u četvrtom vagonu, poslednjem, srećom", dodao je on.

"Pomislili biste da živite u horor filmu", rekao je putnik Lukas Merijako, koji je bio u vozu Irio, za mrežu La Seksta.

"Došlo je do veoma jakog sudara pozadi i mislio sam da će se ceo voz raspasti. Mnogo ljudi je povređeno razbijenim staklom", rekao je.

"Bilo je kao zemljotres kada je voz udario", rekao je novinar javnog radija RNE koji je bio u jednom od vozova za javnu televiziju TVE.

"Putnici u vagonu u kojem se nalazio koristili su čekiće za hitne slučajeve da razbiju prozore i počnu da izlaze iz voza", rekao je on.

Za sada nije poznato kako je došlo do nesreće, a nakon sudara došlo je do poremećaja železničkog saobraćaja u celoj zemlji, pri čemu je više od 200 vozova pogođeno poremećajem.

Autor: Iva Besarabić