Birol: Suočavamo se sa najvećom pretnjom energetskoj bezbednosti u istoriji

Direktor Međunarodne agencije za energiju (IEA) Fatih Birol izjavio je danas da se svet suočava sa najvećom pretnjom energetskoj bezbednosti u istoriji.

Do danas smo izgubili 13 miliona barela nafte dnevno... a prisutni su i veliki poremećaji u snabdevanju ključnim robama, rekao je Birol putem video-veze, na događaju koji je organizovao CNBC, Konverdž u Singapuru.

Birol je ranije upozorio da bi rat u Iranu i nastavak zatvaranja Ormuskog moreuza mogli da dovedu do najveće energetske krize sa kojom se svet ikada suočio.

Evropa oko 75 odsto avionskog goriva dobija iz rafinerija na Bliskom istoku, a to je sada praktično palo na nulu... Evropa sada pokušava da ga nabavi iz SAD i Nigerije. Ako ne uspemo da obezbedimo dodatni uvoz, suočićemo se sa problemima, rekao je Birol.

IEA, koja ima 32 članice, pokušala je da ublaži posledice poremećaja u globalnom snabdevanju energijom tako što je u martu odlučila da pusti 400 miliona barela nafte iz strateških rezervi.

Birol je početkom aprila rekao da bi agencija mogla da razmotri i dodatno oslobađanje rezervi, ali je naglasio da bi to bilo samo privremeno olakšanje, a ne rešenje krize.

To samo ublažava posledice, ali nije lek. Pravo rešenje je ponovno otvaranje Ormuskog moreuza. Ovim dobijamo na vremenu, ali to nije trajno rešenje, rekao je on.

Birol je pozvao vlade da ojačaju otpornost kroz alternativne izvore energije, uključujući nuklearnu energiju, kao i kroz primenu efikasnijih tehnologija, poput električnih vozila.

Ormuski moreuz, kroz koji je pre rata svakodnevno prolazilo u proseku 20 miliona barela nafte i naftnih derivata, trenutno je pod dvostrukom blokadom, jer ni Iran ni Sjedinjene Američke Države ne dozvoljavaju brodovima ulazak ili izlazak iz moreuza.