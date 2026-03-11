Pušta se 400 miliona barela nafte iz zaliha: To se nikada ranije nije dogodilo

"Zemlje IEA-e staviće na tržište 400 miliona barela nafte kako bi nadoknadile snabdevanje izgubljeno zbog praktičnog zatvaranja Hormuškog moreuza", rekao je Birol u obraćanju uživo koje je prenosila internet stranica agencije.

Rekordnih 400 miliona barela

IEA je potvrdila da će rekordnih 400 miliona barela sirove nafte iz hitnih rezervi biti plasirano na tržište kako bi se ublažili poremećaji u snabdevanju nastali zbog rata.

Agencija navodi da će se zalihe puštati na tržište u vremenskom okviru koji odgovara okolnostima svake pojedine države članice.

Šesta koordinisana akcija u istoriji IEA-e

Reč je o šestoj koordinisanoj akciji oslobađanja strateških zaliha od osnivanja IEA-e 1974. godine. Ranije su takve mere preduzete 1991. tokom prvog Zalivskog rata, 2005. nakon uragana Katrina u Sjedinjenim Državama, 2011. tokom rata u Libiji, te dvaput 2022. nakon ruske invazije na Ukrajinu.

Ormuski moreuz gotovo potpuno blokiran

Rat koji je započeo 28. februara ozbiljno je poremetio protok nafte kroz Ormuski moreuz. Izvoz sirove nafte i rafinisanih naftnih proizvoda trenutno je pao na manje od deset odsto nivoa pre sukoba, zbog čega operateri u regionu moraju da zatvaraju ili smanjuju veliki deo proizvodnje.

Prema podacima IEA-e, za sada je najpogođenija Azija.

Ukupne zalihe premašuju 1,8 milijardi barela

Članice IEA-e raspolažu hitnim zalihama većim od 1,2 milijarde barela nafte, dok industrijske zalihe koje se drže na osnovu državnih obaveza iznose dodatnih oko 600 miliona barela.

Autor: S.M.