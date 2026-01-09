TRAMP BACIO VENECUELU NA KOLENA! Amerika uzima 50 MILIONA barela nafte: Pao i peti tanker, niko ne sme da mrdne bez dozvole Vašingtona!

Američki predsednik Donald Tramp potvrdio je postizanje ogromnog energetskog sporazuma sa Venecuelom, koji podrazumeva preradu i prodaju do 50 miliona barela sirove nafte iz ove južnoameričke zemlje.

Ova odluka dolazi nakon dramatičnih političkih promena i svrgavanja predsednika Nikolasa Madura.

Nafta samo uz blagoslov Bele kuće

Tramp je ove detalje izneo na sastanku sa čelnicima najvećih svetskih naftnih kompanija, jasno stavljajući do znanja da SAD sada kontrolišu energetske tokove u ovom delu sveta.

Da šale nema, dokazuje i najnovija objava američkog predsednika na mreži Truth Social. On je potvrdio da su američke i venecuelanske vlasti zaplenile tanker koji je pokušao da isplovi bez njihovog odobrenja.

"Ovaj tanker je sada na putu nazad u Venecuelu, a nafta će biti prodata na osnovu velikog energetskog sporazuma koji smo postigli", poručio je Tramp.

Lov na tankere: Pao i "Olina"

Američka administracija ozbiljno je stegla obruč oko izvoza nafte. Ranije danas saopšteno je da je na Karibima zaplenjen tanker "Olina", što je već peti brod koji je Vašington zaustavio poslednjih nedelja.

Ovi potezi su deo šire strategije SAD da se maksimalno ograniči nekontrolisani izvoz venecuelanske nafte i osigura sprovođenje novog sporazuma.

Autor: Dalibor Stankov