PUCNJAVA U TRŽNOM CENTRU: Jedna osoba poginula, petoro uhapšeno - Haos u Luizijani

Jedna osoba je poginula, a više njih je povređeno u pucnjavi u tržnom centru u Baton Ružu u Luizijani, dok je petoro osumnjičenih privedeno, saopštila je policija.

Policija je navela da je do pucnjave došlo u restoranskom delu centra tokom tuče između dve grupe, ocenjujući incident kao ciljani, a ne nasumični čin nasilja, preneo je ABC.

Šef policije Baton Ruža Ti-Džej Mors kazao je da istraga nije završena i da se traga za dodatnim osumnjičenima, dok je na mestu događaja pronađen jedan pištolj.

Ukupno šest osoba je ranjeno u pucnjavi, uključujući jednu žrtvu sa smrtnim ishodom, dok je petoro povređenih zbrinuto u lokalnim bolnicama, a težina njihovih povreda za sada nije poznata.

Svi posetioci su evakuisani iz tržnog centra, kazap je gradonačelnik Baton Ruža Sid Edvards, dodajući da je mesto događaja obezbeđeno.

Guverner Luizijane Džef Lendri saopštio je da je upoznat sa situacijom i da koordinira sa organima reda.

Autor: Marija Radić