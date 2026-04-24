DRAMA NA KRITU, TLO NE PRESTAJE DA PODRHTAVA! Drugi jak zemljotres u istom danu – životinje osetile potres, nastala PANIKA!

Grčko ostrvo Krit danas je pogodio i drugi snažan zemljotres, jačine 5,0 stepeni po Rihterovoj skali, potvrđeno je iz Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra (EMSC).

Tlo na popularnom turističkom ostrvu ne miruje, a ovaj potres je usledio nakon još jačeg udara koji se dogodio rano jutros.

Potres trajao deset sekundi, osetile ga i životinje

Epicentar je bio na dubini od svega pet kilometara, na otvorenom moru, oko 108 kilometara od Irakliona. Prema svedočenjima očevidaca, sve je trajalo oko deset sekundi.

- Potres je bio veoma primetan, trajao je desetak sekundi, a zanimljivo je da su ga životinje osetile i pre nego što je počelo glavno podrhtavanje - navodi se u objavama na sajtu EMSC.

Serija potresa od ranog jutra

Ovo je drugi značajan zemljotres danas. Podsećamo, jutros oko 06:20 časova Krit je uzdrmao još snažniji potres jačine 5,7 stepeni. Srećom, za sada nema izveštaja o povređenima ili materijalnoj šteti, a nadležne službe nisu izdale upozorenje na opasnost od cunamija. Ipak, stanovništvo je na oprezu jer serija potresa ukazuje na pojačanu seizmičku aktivnost u ovom delu Grčke.

Autor: D.S.