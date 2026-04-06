SNAŽAN ZEMLJOTRES POGODIO GRČKU! Tlo se treslo dugo i jako, potres se osetio i u Albaniji: Video sam da vrata lupaju

Izvor: Blic.rs, Foto: Tanjug AP/Slamet Riyadi ||

Grčku je pogodio zemljotres jačine 4,6 stepeni po Rihterovoj skali, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).

Epicentar zemljotresa bio je na dubini od pet kilometara i udaljenosti od 149 kilometara od grada Larise, a dogodio se u tačno 6.20 časova po lokalnom vremenu.

Za sada nema izveštaja o povređenima ili materijalnoj šteti.

Prema navodima očevidaca objavljenim na veb-sajtu EMSC, potres se osetio snažno i trajao je dugo.

Na 10 kilometara od epicentra zemljotresa, građani Grčke prijavili su EMSC-u snažan zemljotres sa trajanjem.

Osetio se i u Albaniji gde ljudi svedoče da su osetili blagi potres u trajanju od 10 sekundi.

"Primetio sam da vrata lupaju o okvir", bili su neki od komentara.

Autor: A.A.

