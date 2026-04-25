(VIDEO) Gori Ural! Desilo se nešto nezabeleženo od početka rata: Ukrajinci su u stanju da to urade

Ukrajinske snage su po prvi put od početka sukoba napale oblast Urala. Kijevski režim je ciljao Čeljabinsk i Jekaterinburg, gradove koji se nalaze hiljadama kilometara udaljeni od linije fronta.

Prema zvaničnim informacijama, u Čeljabinskoj oblasti u Rusiji nije bilo žrtava niti materijalne štete, a PVO sistemi su pravovremeno reagovali kako bi neutralisali pretnju pre nego što je letelica stigla do cilja.

- Na jednom od infrastrukturnih objekata u Čeljabinskoj oblasti osujećen je pokušaj napada dronom - izjavio je gubernator Aleksej Teksler.

Situacija u Jekaterinburgu u Rusiji bila je znatno dramatičnija. Jedan od dronova uspeo je da probije odbranu i udari u višespratnu stambenu zgradu.

Na objektu je pričinjena značajna materijalna šteta, a stanari su evakuisani zbog rizika od daljih urušavanja.

Ministarstvo odbrane Ruske Federacije saopštilo je jutros da je tokom noći i ranih jutarnjih časova uništeno ukupno 127 bespilotnih letelica (UAV) iznad različitih regiona.

Pored Urala, napadi su zabeleženi u sledećim oblastima:

⚫️Krim i Tatarstan

⚫️Belgorodska i Brjanska oblast

⚫️Voronjež, Kaluga i Kursk

⚫️Orel, Smolensk i Rostov

⚫️Volgograd, Astrahan i Sverdlovska oblast

Strateški značaj napada

Stručnjaci ističu da napadi na Tatarstan i Uralske oblasti (Čeljabinsk i Jekaterinburg) pokazuju da su ukrajinske snage razvile ili dobile tehnologiju za letove ekstremno dugog dometa.

Ural je poznat kao industrijsko čvorište Rusije, gde se nalazi veliki broj fabrika namenske industrije, što ove gradove čini primarnim metama u novoj fazi sukoba.

Autor: D.Bošković