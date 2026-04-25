Netanjahu naredio izraelskoj vojsci da napadne Hezbolah u Libanu

Izvor: Novosti, Foto: Tanjug AP/Stefan Jeremiah

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu naredio je izraelskoj vojsci da napadne ciljeve Hezbolaha u Libanu, saopšteno je iz njegovog kabineta.

"Premijer Netanjahu je naredio IDF-u da izvrši snažne udare na mete Hezbolaha u Libanu", navodi se u saopštenju, prenosi Tajms of Izrael.

Hezbolah je ranije danas lansirao rakete i dronove na sever Izraela i trupe stacionirane u južnom Libanu.

Hezbolah je izvodio više napada dnevno na izraelske snage stacionirane u južnom Libanu usred primirja, tvrdeći da reaguje na navodna izraelska kršenja primirja, piše izraelski portal.
Izraelska vojska je prethodno saopštila da je dron Hezbolaha iz Libana aktivirao sirene u severnoj pograničnoj zajednici Malkija pre nekog vremena.

Izraelske odbrambene snage kažu da su izgubile kontakt sa "sumnjivim vazdušnim ciljem", što ukazuje da se dron negde srušio.

Vojska dodaje da je incident "očigledno kršenje sporazuma o prekidu vatre od strane terorističke grupe Hezbolah".

Autor: D.Bošković

