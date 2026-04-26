NOĆAS NIJE BIO PRVI, OVO SU SVI POKUŠAJI ATENTATA NA DONALDA TRAMPA: Hronologija napada koji su uticali na istoriju Amerike (VIDEO)

Politička karijera Donalda Trampa, od njegovog prvog mandata do povratka u Belu kuću, obeležena je nezapamćenim bezbednosnim izazovima. U istoriji američke demokratije retko je koji lider bio meta toliko učestalih i direktnih napada.

Od Pensilvanije do Vašingtona, ovo su hronološki zabeleženi pokušaji koji su šokirali svetsku javnost.

1. Pucnjava u Batleru, Pensilvanija (13. jul 2024.)

Ovaj događaj ostaje najdramatičniji trenutak u modernoj političkoj istoriji SAD. Tokom predizbornog mitinga, dvadesetogodišnji Tomas Metju Kruks ispalio je više hitaca sa krova obližnje zgrade.

Detalji: Metak je okrznuo Trampovo desno uho u trenutku dok je okretao glavu ka ekranu sa grafikom.

Posledice: Napadač je eliminisan, ali je jedan posetilac skupa izgubio život, dok su dvojica ranjena. Trampova slika sa podignutom pesnicom i okrvavljenim licem postala je simbol njegove kampanje.

2. Zaseda na golf terenu, Florida (15. septembar 2024.)

Samo dva meseca nakon Pensilvanije, novi pokušaj se dogodio u Trampovom golf klubu u Vest Palm Biču.

Incident: Agent Tajne službe primetio je puščanu cev kako viri iz ograde. Napadač, identifikovan kao Rajan Vesli Rut, postavio je zasedu i čekao satima da se Tramp približi rupi na terenu.

Hapšenje: Rut je pobegao nakon što su agenti otvorili vatru na njega, ali je ubrzo lociran i uhapšen zahvaljujući svedoku koji je fotografisao njegov automobil.

3. Hotela Hilton, Vašington (25. april 2026.)

Jučerašnji pokušaj napada tokom večere Udruženja dopisnika Bele kuće podsetio je svet da opasnost ne jenjava.

Događaj: Kol Tomas Alen (31) izvukao je vatreno oružje kod bezbednosnog punkta neposredno pre dolaska predsedničke kolone.

Reakcija: Zahvaljujući novim, strožim protokolima uvedenim nakon 2024. godine, obezbeđenje je munjevito reagovalo i sprečilo tragediju pre nego što je napadač uopšte uspeo da uđe u zgradu.

Kod osumnjičenog su pronađeni sačmarica, pištolj i više noževa, saopštila je policija.

Prema prvim informacijama, veruje se da je osumnjičeni bio gost hotela Vašington Hilton, u kojem se održavala večera Udruženja dopisnika Bele kuće.

Ostale ozbiljne pretnje i incidenti

Pored direktnih atentata vatrenim oružjem, zabeležen je niz drugih pokušaja ugrožavanja Trampovog života:

Pokušaj otimanja oružja (Jun 2016): Na mitingu u Las Vegasu, britanski državljanin Majkl Sendford pokušao je da otme pištolj policajcu kako bi pucao u tadašnjeg kandidata Trampa.

Napad viljuškarom (Septembar 2017): Muškarac u Severnoj Dakoti pokušao je da ukrade tešku građevinsku mašinu s namerom da se njome zakuca u predsedničku limuzinu.

Pisma sa otrovom (2018. i 2020): Tajna služba je u dva navrata presrela pošiljke upućene Trampu koje su sadržale smrtonosni otrov ricin.

Amerika u stanju pripravnosti

Ovi incidenti doveli su do drastičnih promena u radu Tajne službe, uključujući korišćenje neprobojnih stakala na svim javnim nastupima i povećanje broja agenata na terenu.

Učestali napadi ukazuju na duboku političku podeljenost društva, dok analitičari upozoravaju da je bezbednost političkih lidera postala prioritet broj jedan uoči svih budućih državnih događaja.

Autor: Marija Radić