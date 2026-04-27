KRIZA ISPRAZNILA TANJIRE Počela štednja u švedskim školama: Zbog inflacije štede na mesu, đaci se žale da su porcije sve manje

Švedski standard, koji je decenijama bio simbol blagostanja, suočava se sa ozbiljnim izazovima.

Zbog snažnog naleta inflacije, budžeti za školsku ishranu u ovoj zemlji više ne mogu da pokriju realne troškove, što je dovelo do drastičnih promena u jelovnicima učenika. Budžeti za kuhinje su od 2022. godine rasli dvostruko sporije od cena hrane, zbog čega škole masovno izbacuju meso i prelaze na jeftinije, bezmesne obroke.

Prema izveštaju švedske nacionalne televizije SVT, realna cena obroka po učeniku opala je sa 4,4 na 4,1 evro kada se uračuna inflatorni skok. Emeli Elin iz Nacionalne agencije za hranu potvrđuje da su opštine prinuđene na ovakve korake kako bi uopšte mogle da nabave osnovne sirovine. Rešenje se traži u uvođenju vegetarijanske ishrane ne iz ekoloških, već isključivo iz ekonomskih razloga.

Posledice ove štednje najviše osećaju đaci. Učenici škole "Elen Ki" u Vesterviku otvoreno govore o tome da su porcije ograničene i da često ostaju gladni. "Boli me glava, a atmosfera na časovima je mnogo gora kada hrana nije dobra i kada nismo siti", izjavio je jedan od učenika, ukazujući na direktnu vezu između kvaliteta obroka i sposobnosti za učenje.

Iako lokalni menadžeri za ishranu tvrde da je kvalitet zadržan uprkos reviziji jelovnika i smanjenju broja jela, očigledno je da ekonomska kriza uzima danak tamo gde se najmanje očekivalo – na tanjirima najmlađih. Dok nadležni pokušavaju da balansiraju između visokih standarda i praznih kasa, švedski model besplatnog i kvalitetnog školskog obroka nalazi se na velikom testu.

Autor: D.S.