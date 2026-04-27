KRALJ ČARLS SUTRA KOD TRAMPA: U Americi opsadno stanje zbog pucnjave, a jedna stvar je STROGO ZABRANJENA

Britanski kralj Čarls III ipak sutra započinje svoju četvorodnevnu državnu posetu Sjedinjenim Američkim Državama, potvrdila je Bakingemska palata. Iako je Vašington na nogama nakon pucnjave u hotelu u kojem je boravio Donald Tramp, bezbednosne službe su dale zeleno svetlo za ovaj istorijski susret.

Dok Tramp ne štedi reči hvale za kralja, nazivajući ga „fantastičnom osobom“, diplomatski krugovi su u stanju pripravnosti. Razlog nije samo bezbednost, već i strogi protokoli koji moraju biti ispoštovani u jeku političkih tenzija u Americi.

Nema sastanka sa žrtvama Epstina, ali ni sa Harijem

Ono što je izazvalo najviše pažnje u javnosti je odluka palate da se kralj, uprkos zvaničnim apelima, ne sastane sa žrtvama Džefrija Epstina. Palata je ovo odbila uz obrazloženje da bi takav potez mogao da ugrozi sudske procese.

Takođe, potvrđeno je da je susret sa princom Harijem strogo isključen iz protokola. Cilj Londona je da se tokom ova četiri dana izbegne bilo kakav porodični skandal ili nepredviđeni javni istup koji bi bacio senku na državne interese. I dok američka policija još uvek istražuje motive napadača Kola Alena, Čarls III ulazi u jedan od najriskantnijih termina u svojoj dosadašnjoj vladavini.

Autor: D.S.