Oca četvoro dece našli kako visi na banderi: Kamere snimile njegove poslednje trenutke! Užas u komšiluku

Adam J. (35), otac četvoro dece iz Mađarske, pronađen je mrtav u gradu Šomoškeujfalu na severu zemlje. Adam je pronađen kako visi na banderi nedaleko od zgrade pošte, a sigurnosne kamere snimile su njegove poslednje trenutke.

Livija Gajdar, preko puta čije kuće se nalazi bandera, rekla je da su je u subotu ujutru probudili neobični zvuci lupanja. Kada je pogledala kroz prozor, ugledala je vatrogasce koji su se uzmuvali oko bandere. Odmah je u sobu utrčao njen suprug i rekao joj šta se dogodilo. Rekao joj je da ne gleda - da se čovek obesio na banderi.

Ubrzo je na njihova vrata zakucala policija, jer su videli da na kući imaju sigurnosne kamere. Najgore slutnje su potvrđene. Njihove kamere snimile su kako Adam, oko 2.30 časova ide ulicom u donjem vešu i čarapama, nakon čega se penje na banderu i vezuje konopac...

Policija sprovodi istragu o čitavom slučaju, a prema izvorima, Adam je poslednjih godina bio u lošijem psihičkom stanju, a nakon razvoda braka.

Kako navode lokalni mediji, njegova bivša supruga Aleksandra otkrila je da je Adam imao aferu sa drugom ženom još otkad mu je Aleksandra rodila treće dete. Nakon saznanja da je paralelno godinama imao drugu vezu, iselila se iz kuće, a Adam je ostao da živi sa ljubavnicom.

Međutim, Adam nije mogao da se pomiri sa razvodom, pa je redovno odlazio do Aleksandrine kuće i pokušavao sa njom da razgovara. Većina susreta bi se završila svađom. Njegovi prijatelji kažu da je poslednjih meseci zapao u loše društvo i da nije bio sav svoj.

Ističu i da je Aleksandra poslednjih meseci razmišljala o pomirenju, ali ju je činjenica da je Adam krenuo stranputicom u tome sprečavala. Navodno su se njih dvoje videli u petak i razgovarali i Adam se kleo Aleksandri da će se promeniti. Međutim, u jednom trenutku mu je stigla SMS poruka i on je izjurio iz kuće. Gde je otišao i šta je radio dok sebi nije presudio, niko trenutno ne zna.

Ukoliko kod sebe ili osobe u blizini primećujete znakove koji mogu da vode ka samoubistvu, obavezno se što pre obratite za pomoć.

SOS linije za osobe koje muče suicidne misli mogu da pomognu. U Srbiji je dostupno više linija za pomoć ljudima koji su iskusili ovakve misli, a trebalo bi da im se obrate ukoliko razmišljaju o prekidu života, samopovređivanju ili povređivanju drugih, ako se osećaju anksiozno ili depresivno, prolaze kroz krizu, žele da razgovaraju s nekim otvoreno.

Takođe, možete im se obratiti ako ste primetili znakove suicidnih misli kod bližnjih.

U Klinici za psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević", u saradnji sa Ministarstvom zdravlja, otvorena je prva nacionalna SOS linija za prevenciju samoubistva, čiji je broj telefona 011/7777-000.

Ovaj broju mogu pozvati oni koji pomišljaju na samoubistvo ili njihova porodica, a s njima će razgovarati stručnjaci iz oblasti mentalnog zdravlja: psihijatri, psiholozi, socijalni radnici.

Autor: Marija Radić