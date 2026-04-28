AKTUELNO

Svet

HOROR U HURGADI! Turistu ugrizla kobra tokom predstave sa zmijama, Nemcu nije bilo spasa

Izvor: Pink.rs/Telegraf, Foto: Pixabay.com ||

Jedan turista iz Nemačke na odmoru u Egiptu preminuo je nakon što ga je ujela zmija za koju se veruje da je bila kobra tokom predstave sa zmijama.

Ovaj pedesetsedmogodišnjak je prisustvovao nastupu u Hurgadi zajedno sa još troje članova svoje porodice, kada je krotitelj zmija dozvolio reptilu da mu se uvuče uz nogavicu pantalona.

Tokom predstave, koja je održana u hotelu početkom aprila, turisti su mogli da drže zmije i stavljaju ih oko vrata.

Međutim, krotitelj je dozvolio jednoj od životinja za koju se smatra da je bila kobra da se popne do vrha nogavice bavarskog turiste.

Nepoznati muškarac je tada ujeden, a prema navodima policije, ubrzo je počeo da pokazuje jasne znake trovanja. Zatim je doživeo srčani zastoj i bila mu je potrebna reanimacija pre nego što je hitno prevezen u bolnicu, gde je nažalost preminuo.

Javno tužilaštvo i kriminalistička policija u Memingenu istražuju okolnosti smrti. Prema rečima portparola policije, istraga trenutno nije usmerena isključivo na krotitelja zmija, već se vodi u širem obimu. Rezultati toksikološkog ispitivanja još uvek se čekaju.

Hurgada je popularna turistička destinacija na Crvenom moru, ali je dugo povezivana i sa tragičnim incidentima, uključujući napade ajkula.

U decembru 2024. godine, italijanskog turistu usmrtila je tigar ajkula kod obale Egipta.

U junu 2023. godine, tigrasta ajkula usmrtila je i jednog 23-godišnjeg ruskog državljanina u Hurgadi. Prošlog marta, turistička podmornica je potonula u Hurgadi i odnela živote šest turista iz Rusije. Zaronila je sa otvorenim otvorima. Među žrtvama je bilo i dvoje dece, dok je 39 osoba spaseno.

Autor: Jovana Nerić

POVEZANE VESTI

Svet

ŽENA PREŽIVELA HOROR NA ODMORU - Nakon ujeda zmije završila u invalidskim kolicima! Sve detaljno opisala

Svet

UŽAS: Devojčicu ujela kobra u parku!

Svet

NEZAPAMĆEN HOROR NA LETU ZA NEMAČKU: Turista počeo da povraća krv, putnici vrištali, preminuo pored supruge u NAJVEĆIM MUKAMA

Svet

NIŽU SE TRAGEDIJE NA LETOVALIŠTIMA: Muškarac POGINUO tokom paraglajdinga - Srušio se i pao u vodu, nije mu bilo spasa

Hronika

Strašna tragedija na Obrenovačkom drumu: Muškarac poginuo u udesu! NIJE MU BILO SPASA

Region

MUŠKARAC PREMINUO U TERETANI U BIJELJINI: Jeziva scena, iznenada se stropoštao tokom treninga, nije mu bilo spasa