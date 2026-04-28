HOROR U HURGADI! Turistu ugrizla kobra tokom predstave sa zmijama, Nemcu nije bilo spasa

Jedan turista iz Nemačke na odmoru u Egiptu preminuo je nakon što ga je ujela zmija za koju se veruje da je bila kobra tokom predstave sa zmijama.

Ovaj pedesetsedmogodišnjak je prisustvovao nastupu u Hurgadi zajedno sa još troje članova svoje porodice, kada je krotitelj zmija dozvolio reptilu da mu se uvuče uz nogavicu pantalona.

Tokom predstave, koja je održana u hotelu početkom aprila, turisti su mogli da drže zmije i stavljaju ih oko vrata.

Međutim, krotitelj je dozvolio jednoj od životinja za koju se smatra da je bila kobra da se popne do vrha nogavice bavarskog turiste.

🇪🇬🇩🇪🐍 FLASH | Un touriste allemand de 57 ans est mort après un spectacle de charmeur de serpents à Hurghada en Egypte. Le reptile s’est glissé dans son pantalon avant de le mordre à la jambe. Malgré une prise en charge d’urgence, la victime présentait des signes d’empoisonnement… pic.twitter.com/tGjnjELv5s — Cerfia (@CerfiaFR) 27. април 2026.

Nepoznati muškarac je tada ujeden, a prema navodima policije, ubrzo je počeo da pokazuje jasne znake trovanja. Zatim je doživeo srčani zastoj i bila mu je potrebna reanimacija pre nego što je hitno prevezen u bolnicu, gde je nažalost preminuo.

Javno tužilaštvo i kriminalistička policija u Memingenu istražuju okolnosti smrti. Prema rečima portparola policije, istraga trenutno nije usmerena isključivo na krotitelja zmija, već se vodi u širem obimu. Rezultati toksikološkog ispitivanja još uvek se čekaju.

Hurgada je popularna turistička destinacija na Crvenom moru, ali je dugo povezivana i sa tragičnim incidentima, uključujući napade ajkula.

U decembru 2024. godine, italijanskog turistu usmrtila je tigar ajkula kod obale Egipta.

U junu 2023. godine, tigrasta ajkula usmrtila je i jednog 23-godišnjeg ruskog državljanina u Hurgadi. Prošlog marta, turistička podmornica je potonula u Hurgadi i odnela živote šest turista iz Rusije. Zaronila je sa otvorenim otvorima. Među žrtvama je bilo i dvoje dece, dok je 39 osoba spaseno.

Autor: Jovana Nerić