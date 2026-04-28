STIŽE REVOLUCIJA! Roboti preuzimaju posao ljudima na aerodromu: Pogledajte kako humanoidne mašine vuku prtljag – budućnost je STIGLA! (VIDEO)

Prizori iz naučnofantastičnih filmova postaju stvarnost na jednom od najprometnijih aerodroma na svetu! Japanska avio-kompanija "Japan Airlines" najavila je revolucionarni projekat – uvođenje humanoidnih robota koji će od maja preuzeti težak fizički posao nošenja prtljaga i tereta na tokijskom aerodromu Haneda.

Ove mašine, visoke oko 130 centimetara, dizajnirane su da zamene ljude u najtežim uslovima na pisti, gurajući teret i manevrišući po aerodromskoj platformi.

Razlog za ovaj radikalan potez je hronični nedostatak radne snage u Japanu, ali i želja da se smanji fizičko opterećenje zaposlenih. Roboti kineske proizvodnje mogu da rade bez prestanka dva do tri sata, nakon čega se sami "povlače" na punjenje baterija.

Iako će mašine preuzeti i poslove poput čišćenja kabina aviona, iz kompanije uveravaju da su ključne bezbednosne operacije i dalje u rukama ljudi. Eksperiment će trajati do 2028. godine, a ako se pokažu efikasnim na aerodromu koji godišnje opsluži više od 60 miliona putnika, humanoidni radnici postaće stalna postava širom Japana!

Autor: D.S.