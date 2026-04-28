SVET U ŠOKU, CENE GORIVA ĆE EKSPLODIRATI! Emirati napustili OPEK: Zadali 'smrtonosni udarac' Saudijskoj Arabiji, kreće totalni energetski RAT!

Svet se upravo suočio sa istorijskim potresom koji će osetiti svaki vozač na planeti! Ujedinjeni Arapski Emirati (UAE) zvanično su napustili organizaciju zemalja proizvođača nafte OPEK i OPEK+, što je potez koji se opisuje kao "energetski nuklearni udar".

TEŽAK UDARAC ZA SAUDIJSKU ARABIJU

Ova odluka predstavlja direktan šamar Saudijskoj Arabiji, koja je decenijama bila neprikosnoveni lider ovog naftnog saveza. Dok se svet bori sa istorijskim energetskim šokom zbog sukoba na Bliskom istoku, Emirati su odlučili da "povuku kočnicu" i krenu sopstvenim putem.

ZAŠTO SU TO URADILI?

Zvanični Abu Dabi ističe da je odluka vođena nacionalnim interesima i željom da ubrzaju investicije u domaću proizvodnju. Ipak, iza kulisa ključa:

Bes zbog iranskih napada: Emirati, kao ključni saveznici Vašingtona, zameraju ostalim arapskim državama što ih nisu dovoljno zaštitile tokom ratnih sukoba.

Haos u Ormuskom moreuzu: Zbog nestabilnosti u Arapskom zalivu, UAE više ne žele da im kvote OPEK-a vezuju ruke u prodaji nafte.

ŠTA OVO ZNAČI ZA NOVČANIKE?

OPEK kontroliše više od trećine svetske ponude nafte. Izlazak jednog od najvažnijih članova znači da zajednička kontrola cena više ne postoji. > "Ovo je istorijski trenutak koji bi mogao da dovede do drastičnih skokova cena goriva, ali i do totalne destabilizacije globalne ekonomije koja je već na staklenim nogama", upozoravaju ekonomski stručnjaci.

Dok svet gleda u neverici, Emirati poručuju da žele da budu "pouzdani proizvođači koji gledaju u budućnost", ali naftaška tržišta već reaguju panikom.

Autor: D.S.