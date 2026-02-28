UAE: Zadržavamo puno pravo da odgovorimo na iranski raketni napad

Ujedinjeni Arapski Emirati (UAE) saopštili su da zadržavaju "puno pravo da odgovore na iranski napad" nakon što je potvrđeno da se ta zemlja našla na udaru više iranskih balističkih raketa od kojih je veći broj uspešno presretnut.

"Ministarstvo spoljnih poslova je najoštrije osudilo ovaj napad, naglašavajući kategorično odbacivanje napada na civilne objekte, postrojenja i nacionalne institucije: Naglašavamo da takvi činovi predstavljaju opasnu eskalaciju i kukavički čin koji ugrožava bezbednost i sigurnost civila i potkopava stabilnost", navodi se u saopštenju.

Ministarstvo je naglasilo da ovaj napad predstavlja flagrantno kršenje nacionalnog suvereniteta i međunarodnog prava i da država zadržava puno pravo da odgovori na ovu eskalaciju i preduzme sve neophodne mere da zaštiti svoju teritoriju.

Jedna osoba je poginula danas u Abu Dabiju nakon što su PVO snage Ujedinjenih Arapskih Emirata presrele iranske balističke rakete, prenela je ranije danas državna novinska agencija UAE.

Nekoliko sati nakon koordinisanih američkih i izraelskih udara na Iran, Teheran je rano jutros pokrenuo raketne napade usmerene na ključne američke vojne objekte u Kuvajtu, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Kataru i Bahreinu, što je označilo oštru eskalaciju odmazde u tekućem sukobu između SAD i Irana.

Autor: Jovana Nerić