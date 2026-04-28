Merc nikad oštriji: Tramp je nadigran i ponižen!

Iranski rukovodstvo ponizilo je Sjedinjene Države, ocenio je nemački kancelar Fridrih Merc, sugerišući da Treheran za pregovaračkim stolom nastavlja da nadmudruje administraciju američkog predsednika Donalda Trampa.

Oštra procena kancelara o zastoju u američko-iranskim pregovorima direktno je u suprotnosti s nastojanjima Donalda Trampa da situaciju prikaže u pozitivnom svetlu, a postaje očigledno da će produbiti i ozbiljan transatlantski jaz između SAD-a i njegovih NATO saveznika, piše britanski Gardijan.

„Trampov tim je nadigran“

Pre dva dana, Donald Tramp je otkazao put američkih pregovarača u Islamabad, gde je trebalo da se održe indirektni razgovori sa iranskom delegacijom. Prethodna runda pregovora u pakistanskoj prestonici, održana pre dve nedelje, završena je bez napretka, a američku delegaciju tada je predvodio potpredsednik DŽej Di Vens.

Samo dan pre izjave nemačkog kancelara Fridriha Merca, američki predsednik je za Foks njuz izjavio:

- Mi držimo sve karte u rukama - dodavši da, ako Teheran želi da razgovara, „mogu doći kod nas ili nas pozvati“.

Obraćajući se studentima u Marsbergu, Merc je sugerisao da je upravo Trampov tim taj koji je nadigran.

- Očigledno je da su Iranci veoma vešti pregovarači, ili još bolje, veoma su vešti u izbegavanju pregovora. Dopuste Amerikancima da doputuju u Islamabad, a onda ih puste da odu praznih ruku - rekao je Merc.

- Iransko rukovodstvo, a naročito takozvana Revolucionarna garda, ponižava celu naciju. Zato se nadam da će se sve ovo što pre okončati - dodao je nemački kancelar.

Autor: A.A.