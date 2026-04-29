DETALJI JEZIVE NESREĆE U HURGADI: Zmija tokom programa u hotelu ugrizla gosta, nije mu bilo spasa

Turista iz Nemačke (57) preminuo je nakon što ga je ujela kobra tokom predstave sa zmijama u luksuznom odmaralištu u Hurgadi, u Egiptu.

Zmija se tokom nastupa uvukla u njegovu odeću i ujela ga, a uprkos pokušajima reanimacije, preminuo je u lokalnoj bolnici, navodi se u saopštenju bavarske policije.

Policija je saopštila da je žrtva, čiji identitet nije objavljen, bila na odmoru sa dva člana porodice iz regiona Unteralgau u Nemačkoj.

Događaj sa krotiteljima zmija bio je deo zabavnog programa hotela, prenosi Foks njuz.

Istražitelji navode da nije neuobičajeno da izvođači dozvoljavaju zmijama blizak kontakt sa publikom, pa su neke od njih tokom nastupa stavljane i oko vrata gostiju. Međutim, tokom jednog dela programa, zmija je ugrizla nemačkog turistu nakon što se uvukla u njegovu odeću.

"Nakon toga je pokazao jasne simptome trovanja i bila mu je potrebna reanimacija", naveli su zvaničnici.

Rezultati toksikološkog pregleda još se očekuju.

Ujed kobre može da izazove brzo respiratorno gušenje i paralizu.

