DRAMA U LONDONU! Dve osobe izbodene: Napadač trčao s nožem u ruci, građani sprečili VEĆI MASAKR

Jedan muškarac je uhapšen nakon što su dve osobe izbodene nožem u Golders Grinu, delu severnog Londona sa velikom jevrejskom populacijom, saopštio je Šomrim, organizacija za bezbednost jevrejske zajednice.

Prema saopštenju organizacije na "Iks" X mreži, muškarac naoružan nožem trčao je glavnom ulicom, pokušavajući da napadne pripadnike jevrejske zajednice, prenosi Rojters. Navodno su ga zadržali građani, posle čega ga je policija uhapsila koristeći elektrošoker.

Jevrejska dobrotvorna organizacija Zajednički fond za bezbednost (CST) saopštila je da tesno sarađuje sa policijom i pozvala je svakoga ko ima informacije da odmah kontaktira sa organima reda.

Tokom poslednjeg meseca, pripadnici britanskih službi za borbu protiv terorizma uhapsili su više od 20 ljudi u okviru istrage o napadima na objekte povezane sa Jevrejima, navodi agencija.

Autor: Iva Besarabić