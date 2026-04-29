BIVŠI ŠEF FBI UHAPŠEN! Komi završio u lisicama zbog poruke Trampu!

Bivši direktor FBI Džejms Komi predao se američkim vlastima, dan nakon što je protiv njega podignuta optužnica zbog objave na društvenim mrežama, za koju su tužioci procenili da predstavlja pretnju američkom predsedniku Donaldu Trampu.

Kako je izjavio izvor koji je upoznat sa situacijom, očekivalo se da Komi dođe u kancelariju američkog tužioca u Aleksandriji, u Virdžiniji, da se preda po dve tačke optužnice - koje se odnose na pretnju ugrožavanju života predsednika i prenošenje pretnji preko državnih granica, prenosi Rojters.

Komi je rekao da je nevin i da će se boriti protiv optužbi na sudu. Maja prošle godine, Komi je na društvenim mrežama objavio fotografiju sa plaže na kojoj su školjkama ispisani brojevi "86 47", koje su tužioci prilikom podizanja optužnice protumačili kao izraz u slengu, koji predstavlja pretnju Trampu.

Kada se koristi u slengu, broj 86 može da se odnosi na oslobađanje od nečega ili izbacivanje nečega, dok je Tramp trenutno 47. predsednik Sjedinjenih Američkih Država. Komi je objavio fotografiju školjki, uz koju je napisao "Kul formacija školjki na mojoj šetnji plažom".

🚨 BREAKING: Disgraced former FBI Director James Comey just SURRENDERED himself and is under ARREST at the courthouse, due to his charges of threatening President Trump's life



LFG! Finally, accountability for the traitor is here! 🔥



The case will be playing out in North… pic.twitter.com/GFneacxRFj — Eric Daugherty (@EricLDaugh) 29. април 2026.

Gotovo odmah nakon njegovog objavljivanja, tadašnja sekretarka Ministarstva za unutrašnju bezbednost Kristi Noem je najavila da će Tajna služba pokrenuti istragu protiv Komija zbog, kako je rekla, poziva "na atentat" na Trampa.

Komi je istog dana uklonio objavu, a na društvenim mrežama je napisao da je na plaži video školjke koje je iskoristio za ispisivanje "političke poruke“, ali da "nije shvatio da neki ljudi povezuju te brojeve sa nasiljem".

U optužnici, koju je odobrila velika federalna porota u Severnoj Karolini, navodi se da bi razuman primalac poruku protumačio kao pretnju Trampu.

Komi, koji je dugogodišnji Trampov neprijatelj, sada se suočava sa dve optužnice koje je podiglo Ministarstvo pravde tokom Trampove druge administracije.

Prethodni slučaj u kojem je optužen da je lagao Kongresu odbacio je savezni sudija.

Autor: Jovana Nerić