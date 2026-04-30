DRAMA U RUSIJI: Urušio se rudnik, zarobljeno osam ljudi

Izvor: Pink.rs/Tanjug

U Magadanskoj oblasti u Rusiji urušio se rudnik, zarobivši osam ljudi ispod ruševina, saopštilo je danas Ministarstvo za vanredne situacije Rusije.

"Primljen je izveštaj o odronu stena na površinskom kopu uglja Kadikčan u gradskom okrugu Susumanski. Prema preliminarnim informacijama, do osam ljudi može biti zarobljeno ispod ruševina", objavilo je Ministarstvo na platformi Maks, prenosi TASS.

Vatrogasci, spasioci iz rudnika i lekari su poslati na mesto urušavanja, a angažovan je i helikopter Mi-8 ruskog Ministarstva za vanredne situacije.

Rudnik Kadikčan proizvodi ugalj površinskim kopom.

Autor: Iva Besarabić

