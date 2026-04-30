MAKSIMALNI PRITISAK: Američka mornarica potpuno blokirala Iran; Tri udarne grupe nosača aviona u regionu

Sjedinjene Američke Države ušle su u treću nedelju potpune pomorske blokade Irana, izazivajući potpunu ekonomsku paralizu ove zemlje.

Dok američke snage kontrolišu ključne plovne puteve, situacija u strateškim lukama poput Čabahara postaje kritična.

Luka Čabahar: Od tranzitnog čvora do „groblja brodova“

Pre uvođenja blokade, u iranskoj luci Čabahar u proseku je bilo usidreno oko pet brodova dnevno. Međutim, prema najnovijim izveštajima sa terena, danas više od 20 plovila stoji nepomično u luci, dok američke snage uspešno presecaju sve trgovačke rute koje vode u Iran i iz njega.

Glavnu ulogu u sprovođenju ove operacije ima razarač sa vođenim projektilima USS Mason (DDG 87), koji patrolira regionalnim vodama u okviru odgovornosti Centralne komande SAD (CENTCOM). Mason deluje kao deo udarne grupe nosača aviona George H.W. Bush, što je samo jedna od tri udarne grupe nosača aviona koje su trenutno raspoređene na Bliskom istoku radi sprovođenja blokade.

Ekonomska omča i zamrzavanje imovine IRGC-a

Pritisak nije ograničen samo na more. Sekretar Skot Besent (@SecScottBessent) najavio je agresivno ciljanje finansijskih sredstava Islamske revolucionarne garde (IRGC).

„Penzione fondove za koje su mislili da imaju van Irana – zamrzavamo. Isto važi i za njihove vile na jugu Francuske. Pronaći ćemo ih i nastaviti sa ekonomskim pritiskom, uporedo sa vojnom blokadom“, izjavio je Besent.

Predsednik SAD: „Vojno su poraženi“

Predsednik SAD oglasio se povodom situacije, ističući da je blokada postigla stopostotni uspeh. On je naglasio da bilo kakav dogovor sa Teheranom zavisi isključivo od potpunog odricanja od nuklearnog oružja.

„Pitanje je da li će ići dovoljno daleko. Nikada neće biti dogovora osim ako ne pristanu na to da nema nuklearnog oružja“, izjavio je predsednik, dodajući da je blokada „genijalna“ i „apsolutno neprobojna“.

U svom obraćanju, predsednik je izneo i dramatične tvrdnje o stanju iranske vojske:

„Vojno, oni su poraženi. To nećete saznati čitajući 'lažne vesti'... imali su 159 brodova. Svaki od njih je trenutno pod vodom. Imali su vazduhoplovstvo – svaki njihov avion je oboren ili desetkovan. Imamo najveću vojsku na svetu, čiji sam veliki deo sam izgradio tokom svog prvog mandata.“

Dok američke snage već više od 14 dana drže Iran u potpunoj izolaciji, međunarodna zajednica sa pažnjom prati dalji razvoj situacije, dok ekonomska cena za Teheran raste iz sata u sat.