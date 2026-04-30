MISTERIJA SEDAM GODINA KASNIJE: Isplivali detalji Epstajnovog oproštajnog pisma i optužbe protiv cimera

Izvor: Pink.rs/Republika, Foto: Tanjug AP/New York State Sex Offender Registry via AP ||

Nakon gotovo sedam godina stroge tajnosti, u javnost su isplivali detalji o oproštajnom pismu Džefrija Epstajna koje je godinama bilo zaključano u sudu u Njujorku. Dokumenti otkrivaju dramatične trenutke koji su prethodili zvanično proglašenom samoubistvu kontroverznog finansijera u zatvorskoj ćeliji na Menhetnu.

"Vreme je da se kaže zbogom"

Prema informacijama do kojih su došli mediji, Epstajnovo rukom pisano pismo pronašao je njegov cimer iz ćelije nakon incidenta u julu, kada je Epstajn pronađen bez svesti sa trakom od tkanine oko vrata. Iako je taj incident preživeo, Epstajn je pronađen mrtav samo 18 dana kasnije.

Sadržaj poruke: Njegov tadašnji cimer, Nikolas Tartaljone, tvrdi da je u pismu stajalo da je "vreme da se kaže zbogom".

Tajnost dokumenta: Savezni sudija je prvobitno zapečatio ovo pismo kao deo krivičnog postupka protiv samog Tartaljonea.

Autentičnost: Tartaljoneovi advokati su potvrdili autentičnost pisma, mada Ministarstvo pravde navodi da institucije nisu imale direktan uvid u njega.

Optužbe za pokušaj ubistva i sumnjive povrede

Dokumenti takođe bacaju novo svetlo na bezbednosne propuste u sada zatvorenom zatvoru na Menhetnu (MCC) i kontradiktorne izjave samog Epstajna.

Napad u ćeliji: Nakon što su mu u julu pronađeni crveni tragovi na vratu, Epstajn je prvobitno tvrdio da ga je cimer Tartaljone napao i pokušao da ga ubije.

Promena iskaza: Samo nedelju dana nakon teških optužbi, Epstajn je promenio iskaz rekavši službenicima da se oseća bezbedno i da nikada nisu imali problema.

Teorije zavere: Iako je smrt zvanično okarakterisana kao samoubistvo vešanjem, pronalazak improvizovane omče pored tela i propusti čuvara podstakli su brojne teorije o tome da je Epstajn zapravo ubijen.

U trenutku smrti, Epstajn je čekao suđenje zbog niza optužbi za trgovinu ljudima u svrhu eksploatacije. Ovi novi podaci dolaze u trenutku kada Ministarstvo pravde SAD objavljuje novi niz dokumenata povezanih sa ovim slučajem, ponovo pokrećući istragu o poslednjim trenucima najozloglašenijeg zatvorenika u Americi.

Autor: D.S.

