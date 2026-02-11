'POMINJE SE DEVOJČICA OD 9 GODINA' Cure novi detalji iz dosijea pedofila: Epstajn bio povezan sa VEOMA VISOKIM ZVANIČNIKOM

Jedna od žrtava osuđenog seksualnog prestupnika i finansijera Džefrija Epstajna imala je svega devet godina, i Epstajn je bio povezan sa trenutno veoma visokopozicioniranim zvaničnikom jedne strane vlade, otkrili su američki zakonodavci nakon uvida u redigovane dokumente, piše "Dejli mejl".

Predstavnici Tomas Mesi, republikanac iz Kentakija, i Ro Kana, demokrata iz Merilenda, otkrili su u ponedeljak na konferenciji za novinare da su verovatno šestorica muškaraca inkriminisani u tim dokumentima.

Ovaj dvostranački dvojac predvodio je zahtev za objavljivanje Epstajnovih dokumenata od jula prošle godine i inicirao glasanje o Zakonu o transparentnosti Epstajnovih dosijea, koji je na kraju potpisao američki predsednik Donald Tramp.

Uprkos zakonu, oni se i dalje zalažu za potpunu transparentnost, jer je američko Ministarstvo pravde 30. januara objavilo više od tri miliona dokumenata vezanih za Epstajna, ali je većina njih bila u velikoj meri redigovana.

Mesi je novinarima rekao da dokumenti uključuju jednog pojedinca koji je "prilično visoko pozicioniran u stranoj vladi" i pozvao američko Ministarstvo pravde da "ispravi svoje greške". Jedan dokument koji je objavio Mesi redigovan je na 18 mesta, od kojih se četiri odnose na muškarce rođene pre 1970. godine.

"Pominje se devojčica od 9 godina"

Članovi Kongresa su juče prvi put mogli da lično pregledaju necenzurisana dokumenta u zgradi Ministarstva pravde u severoistočnom Vašingtonu.

Poslanik Džejmi Raskin, demokrata iz Merilenda, koji je takođe posetio kancelariju Ministarstva pravde, rekao je da dokumenti sadrže nekoliko ranije nepoznatih mladih žrtava.

- Čitate te fajlove i nailazite na priče o devojčicama od 15, 14 i 10 godina. Danas sam video da se pominje devojčica od 9 godina. To je jednostavno skandalozno i apsurdno - rekao je Raskin.

Kultura nekažnjivosti elite

Kana je rekao da je slučaj Epstajn otkrio ono što je opisao kao "kulturu nekažnjivosti elite", sugerišući da se britanska monarhija suočava sa neviđenim trenutkom ranjivosti.

Kana je posebno ukazao na povezanost bivšeg princa Endrua sa Epstajnom, kao i na umešanost istaknutih političkih ličnosti poput Pitera Mandelsona, bivšeg britanskog ambasadora u Vašingtonu, tvrdeći da objavljivanje dokumenata vezanih za Epstajna otkriva zaštićenu mrežu moćnih pojedinaca koji su dugo izbegavali odgovornost.

Prema njegovim rečima, simbolične mere poput oduzimanja kraljevskih titula ne predstavljaju stvarnu odgovornost. On je dodao da skandal preti da otkrije širu transatlantsku elitu, sa implikacijama koje se protežu daleko van kraljevske porodice.



Autor: Iva Besarabić