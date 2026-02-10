Otkriveno šest novih imena iz Epstajnovih dosijea: Svet na nogama, svi se pitaju ko su potencijalni saučesnici milijardera

Američki demokratski kongresman Ro Kana obelodanio je danas imena šest potencijalnih saučesnika čija su imena bila redigovana u dosijeima osuđenog seksualnog prestupnika Džefrija Epstajna, nakon što je imao lični uvid u dokumenta, a prema njegovim navodima radi se o Salvatoreu Nuaru, Zurabu Mikeladzeu, Leoniku Leonovu, Nikoli Kaputu, emiratskom biznismenu Sultanu Ahmedu bin Sulajemu i milijarderu i vlasniku modnog brenda "Viktorijina Tajna" Lesliju Veksneru.

Kana i republikanski kongresmen iz Kentakija Tomas Mesi optužili su Ministarstvo pravde SAD da je neosnovano zadržavalo te podatke od javnosti, preneo je američki Newsweek.

Kana je u obraćanju Predstavničkom domu upitao zbog čega je bilo potrebno da on i Mesi lično zatraže informacije od Ministarstva pravde da bi identiteti šest osoba bili objavljeni, navodeći da to otvara pitanje koliko je još imena skriveno u milionima dokumenata povezanih sa slučajem Epstajn.

"Ako smo za dva sata pronašli šest imena koja su bila skrivena, može se zamisliti koliko ih je još u više od tri miliona dokumenata", rekao je Kana.

Za Veksnera, koji je izgradio maloprodajnu imperiju uključujući "Viktorijina tajna", "Abercrombie & Fitch" i "Bath & Body Works", navodi se da je godinama imao poslovni odnos sa Epstajnom.

Prema pisanju Njujork tajmsa, upravo je ta veza doprinela jačanju Epstajnovog finansijskog i društvenog statusa.

Iako je njegovo ime i ranije bilo povezivano sa Epstajnom, sada je, prema navodima, objavljeno da ga je FBI označio kao potencijalnog saučesnika, bez podizanja optužnice.

U vezi sa Sultanom Ahmedom bin Sulajemom, dokumenti koji su nedavno objavljeni, prema navodima medija, sadrže elektronsku prepisku sa Epstajnom iz 2015. godine, dok je Mesi naveo da redigovani materijal ukazuje i na poruke koje su predmet istrage.

Bin Sulajem je direktor multinacionalne kompanije "DP World" i brat predsednika Međunarodne automobilske federacije (FIA) Mohameda bin Sulajema.

Za ostala imena, Nikolu Kaputa, Salvatorea Nuaru, Zuraba Mikeladzea i Leonika Leonova, američki mediji navode da za sada nema potvrđenih podataka o njihovom identitetu ili prirodi njihove povezanosti sa Epstajnom.

Ministarstvo pravde SAD objavilo je 30. januara više od 3,5 miliona stranica dokumenata, oko 2.000 video-snimaka i 180.000 fotografija u okviru poslednje najopsežnije serije materijala povezanih sa slučajem Epstina.

Podsetimo, Džefri Epstajn je 2019. godine optužen pred saveznim sudom na Menhetnu za trgovinu maloletnicima u svrhu seksualne eksploatacije.

Prema optužnici, žrtve su često bile maloletne devojke koje su mu pružale masaže.

Epstajn je pronađen obešen u svojoj ćeliji dok je čekao suđenje, a njegova smrt je zvanično okarakterisana kao samoubistvo.

Autor: Marija Radić