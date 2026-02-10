OVO JE TRENUTAK KADA ČUVARI PRONALAZE EPSTAJNOVO TELO! Objavljen do sada neviđen snimak iz zatvora, proglašen mrtvim za 9 minuta (VIDEO)

Britanski Dejli telegraf je objavio snimak nadzornih kamera trenutka kada su zatvorski čuvari otkrili telo osuđenog pedofila Džefrija Epstajna u njegovoj ćeliji.

Epstajn je bio pritvoren u zatvoru u Njujorku pod optužbom za trgovinu ljudima u svrhu seksualne eksploatacije kada je pronađen bez svesti 10. avgusta 2019. godine.

Okolnosti samoubistva američkog milionera i njegove veze sa istaknutim javnim ličnostima, uključujući predsednike, medijske tajkune i kraljevsku porodicu, podstakle su teorije zavere da je njegova smrt možda nije bila onakva kako je zvanično prikazana.

Do sada nije objavljen nijedan snimak tog trenutka.

Dejli telegraf ga je pronašao zakopanog među tri miliona fajlova sa kojih je skinuta oznaka tajnosti, a koje je objavilo Ministarstvo pravde SAD.

Snimak tačno prikazuje kada je zatvorski čuvar otkrio Epstajnovo telo u 6.30 sati ujutru.

Vidi se obris figure zatvorskog čuvara koji se približava stolu pripadnika obezbeđenja odmah pored izolovanog sprata na kojem se nalazila Epstajnova ćelija.

Otprilike deset sekundi kasnije, čuvar kreće ka ćeliji u kojoj je pronađeno Epstajnovo telo.

Nešto više od minuta potom stražar se kreće napred-nazad između stola i ćelija, gde mu se kasnije pridružuju još dvojica.

Stražari se vide kako se kreću napred-nazad.

Epstajn je na kraju proglašen mrtvim u 6:39 ujutru.

FBI kaže da je Epstajn sebi oduzeo život, a to je potvrđeno dokazima sa obdukcije sprovedene devet dana nakon njegove smrti.

Just hours before Epstein killed himself in police custody, surveillance cameras captured an orange figure apparently heading in the direction of his cell



Watch the moment when guards found Epstein's body in his cell ⤵️ pic.twitter.com/Tb80fcNL23 — The Telegraph (@Telegraph) 09. фебруар 2026.

Istražitelji su takođe rekli da od trenutka kada je Epstajn zaključan u ćeliji u 22:40 9. avgusta, pa sve do oko 6:30 ujutru sledećeg jutra, „niko nije ušao ni u jedan od nivoa SHU [specijalne stambene jedinice u kojoj je bio držan]“.

Međutim, ova sugestija je dovedena u pitanje nakon što su novoobjavljeni snimci nadzornih kamera iz Epstajnovih dosijea pokazali narandžastu figuru koja se kreće uz stepenice prema Epstajnovoj ćeliji u 22:39.

Kancelarija generalnog inspektora Ministarstva pravde i FBI su izvukli različite zaključke iz snimka.

U evidenciji FBI-ja, nejasna slika je opisana kao „mogući zatvorenik“.



Međutim, generalni inspektor ju je zabeležio kao policajca koji nosi narandžasto „posteljino ili veštačko rublje“, napominjući je u svom konačnom izveštaju kao „neidentifikovanog [popravnog službenika]“.

Autor: D.Bošković