ISPLIVAO NOVI JEZIV SNIMAK: Epstajn juri mlade djevojčice po kući – dokazi o stravičnoj mreži zlostavljanja (VIDEO)

Svet je ponovo potresen nakon što je u javnost procureo ranije neviđen snimak koji, kako se navodi, potiče sa ozloglašenog privatnog ostrva Džefrija Epstajna.

Na jezivim kadrovima zabeležen je osuđeni seksualni prestupnik u direktnoj interakciji sa mladim ženama i decom, a u jednom trenutku se vidi kako bukvalno juri devojčice po kući. Ovaj snimak samo je još jedan u nizu dokaza koji potkrepljuju decenijske optužbe o vođenju monstruozne mreže za iskorišćavanje maloletnica.

Iako je Epstajnova smrt 2019. godine sprečila njegovo dalje krivično gonjenje, istraga o njegovim saradnicima nastavlja da razotkriva razmere zločina. Njegova bliska saradnica Gilen Maksvel već je osuđena 2021. godine zbog trgovine ljudima i regrutovanja devojčica, od kojih su neke imale svega 14 godina, za seksualno zlostavljanje i prostituciju. Međutim, najnoviji fajlovi koji isplivavaju u javnost bacaju senku i na najmoćnije ljude sveta.

Među novootkrivenim dokumentima našla se i lista optužbi koje se odnose na brojne poznate ličnosti, uključujući i imena poput Donalda Trampa i Bila Klintona. Dokumenti sadrže navode o seksualnom zlostavljanju iz neproverenih dojava koje je prikupljalo Ministarstvo pravde. Iako su obojica bivših predsednika oštro demantovala bilo kakvu krivicu ili povezanost sa Epstajnovim kriminalnim radnjama, Bela kuća je povodom novih materijala izdala saopštenje u kojem upozorava da materijali mogu sadržati "lažne ili netačno dostavljene slike i video-zapise".

Javnost širom sveta sa zebnjom prati svaki novi detalj iz "Epstajnovih fajlova", dok istina o mračnim dešavanjima na privatnom ostrvu polako, ali neumitno izlazi na videlo.

