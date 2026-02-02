EPSTAJN IMA TAJNOG SINA?! Isplivali novi detalji iz tajnih mejlova: Bivša vojvotkinja Sara Ferguson sve saznala, poslala mu čestitku

U najnovijoj seriji dokumenata koje je Ministarstvo pravde Sjedinjenih Američkih Država objavilo u petak, a koji uključuju oko 180.000 fotografija i 2.000 video-zapisa, pojavljuju se detalji koji ukazuju na moguće postojanje tajnog sina Džefrija Epstajna.

Prema novootkrivenim mejlovima iz 2011. godine, Sara Ferguson, bivša vojvotkinja od Jorka, uputila je Epstajnu poruku u kojoj mu čestita rođenje „sina“ i nudi mu „ljubav, prijateljstvo i čestitke“.

Poruka, datirana na 21. septembar, ukazuje da je Ferguson vest saznala od svog bivšeg supruga, vojvode od Jorka, princa Endrua, od koga se razvela 1996. godine.

U mejlu se takođe osvrće na to da je Epstajn ranije gubio kontakt sa njom, ali da ona želi da održi prijateljski odnos. Poruka je završena toplim potpisom „Sara x“.

Taj potencijalni sin, ako zaista postoji, danas bi imao oko 14 godina i pohađao bi srednju školu. Epstajn, uprkos brojnim vezama sa stotinama žena i reputaciji seksualnog predatora, tokom života nikada nije priznao da ima decu.

Ipak, više od 100 ljudi tvrdilo je da bi mogli biti njegovi potomci i potencijalni naslednici njegovog ogromnog bogatstva, koje uključuje luksuzne nekretnine i privatno ostrvo u Karibima.

Elektronska prepiska sugeriše da je Sara Ferguson iskoristila navodno rođenje deteta kao povod da ponovo stupi u kontakt sa Epstajnom, uprkos tome što je on već bio osuđen za seksualno zlostavljanje dece.

Ovi mejlovi ne samo da otkrivaju lične kontakte i međuljudske odnose Epstajna, već i impliciraju moguće komplikacije u pogledu nasledstva – budući da je Epstajn, prema testamentu izmenjenom neposredno pre smrti, najveći deo imovine ostavio svojoj tadašnjoj partnerki Karini Šuljak, dok bi postojanje zakonitog ili tajnog sina moglo dovesti do novih zahteva za nasledstvo.

Ovaj segment dokumenata dodatno osvetljava složenu mrežu kontakata i odnosa Epstajna sa uticajnim ljudima i pruža uvid u njegove privatne odluke i veze, koje su sada deo obimne baze dokumenata Ministarstva pravde SAD.

pročitajte još U Epstinovim fajlovima otkrivena imena najmanje 43 žrtve! Zlostavljene proces objavljivanja dokumenta ponovo traumatizuje

Autor: Marija Radić