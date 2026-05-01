UŽIVO! Iran poslao nov predlog za pregovore: Traži se rešenje za Trampovu blokadu, kriza na Bliskom istoku ne jenjava

Rat na Bliskom istoku (63. dan) prelio se na globalnu diplomatsku i ekonomsku scenu. Dok predsednik SAD Donald Tramp otvorenim pretnjama disciplinuje evropske saveznike, Amerika se suočava sa rekordnim cenama goriva, a svet iščekuje sudbonosni mirovni predlog iz Teherana.

Na terenu situacija ne miruje – Hezbolah uzvraća udarce zbog kršenja primirja, dok se u SAD vodi unutrašnji rat oko ovlašćenja za vođenje rata.

"Niko ne zna status pregovora sa Iranom osim mene i nekolicine drugih. Pregovori napreduju uprkos prividnom zastoju", poručio je Tramp, sugerišući da je "istorijski dogovor" bliže nego što javnost misli, dok se danas očekuje revidirani predlog iz Teherana preko pakistanskih posrednika.

Dok se čeka diplomatsko rešenje, američki vozači trpe ogroman pritisak – cena galona goriva skočila je na 4,39 dolara, što je najviši nivo u poslednje četiri godine.

"Cene na pumpama su porasle za 33 centa samo u poslednjih nedelju dana, što je skok od 47% od početka rata sa Iranom", pokazuju najnoviji podaci, dok blokada Ormuskog prolaza nastavlja da diktira tempo globalne krize.

15:11 Iran poslao novi predlog za pregovore sa SAD

Iran je u četvrtak poslao svoj najnoviji predlog za pregovore sa Sjedinjenim Državama pakistanskim posrednicima, javila je iranska državna novinska agencija IRNA.

14:18 Pentagon postigao sporazum sa AI gigantima

Pentagon je postigao sporazum sa vodećim kompanijama za veštačku inteligenciju nakon borbe sa Antropikom. Ministarstvo odbrane je u petak objavilo da je postiglo sporazume sa sedam vodećih svetskih kompanija za veštačku inteligenciju nakon žestoke javne borbe sa Antropikom.

Kompanije koje su pristale da "rasporede svoje napredne mogućnosti veštačke inteligencije na klasifikovanim mrežama Ministarstva za zakonitu operativnu upotrebu" uključuju SpaceX, OpenAI, Google, NVIDIA, Reflection, Microsoft i Amazon Web Services, saopštilo je ministarstvo.

"Ovi sporazumi ubrzavaju transformaciju ka uspostavljanju vojske Sjedinjenih Država kao borbene snage prvenstveno zasnovane na veštačkoj inteligenciji i ojačaće sposobnost naših boraca da održe superiornost u odlučivanju u svim domenima ratovanja", naveo je Pentagon u saopštenju.

Wall Street Journal je primetio da sporazum pokazuje da su mnogi AI giganti uspeli da prevaziđu zabrinutosti koje je izneo Antropik, što je dovelo do njegove borbe sa ministarstvom.

Ministar odbrane Pit Hegset nazvao je izvršnog direktora Antropika Darija Amodeija "ideološkim ludakom koji ne bi trebalo da ima isključivo pravo odlučivanja o tome šta radimo" tokom saslušanja u Senatu u četvrtak.

Pentagon je Antropik označio kao "rizik za lanac snabdevanja", što je navelo kompaniju da tuži odeljenje zbog te oznake. Amodei je od tada posetio Belu kuću kako bi se sastao sa najvišim zvaničnicima administracije u znak priznanja moćnih modela veštačke inteligencije kompanije.

13:42 NEMAČKA NIJE JEDINA! Tramp bi mogao da povuče američke snage iz još dve ključne evropske zemlje!

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je sinoć da bi razmotrio povlačenje američkih trupa iz Italije i Španije.

Tramp je novinarima odgovorio sa "verovatno" kada su ga pitali da li bi razmotrio povlačenje američkih trupa iz Italije i Španije, dan nakon što je objavio da Vašington razmatra smanjenje broja vojnog osoblja u Nemačkoj.

13:41 KAKO KUCA SAT? U toku je veliko političko natezanje u SAD po pitanju rata u Iranu i ratnih ovlašćenja Trampa

Upravo je u toku jedno od najvećih ustavnih "natezanja" u američkoj politici - sukob između predsednika SAD Donalda Trampa i Kongresa oko toga ko ima pravo da vodi rat.

Prema američkom Ustavu, samo Kongres može da objavi rat. Međutim, predsednik je vrhovni komandant i često šalje vojsku u brze akcije bez pitanja. Da bi ograničio tu moć, Kongres je 1973. godine uveo Zakon o ratnim ovlašćenjima (War Powers Act) u kom se navodi:

13:40 Iran traži rešenje za Trampovu blokadu Ormuza: Razmatrali i 'plan delfina', ali opcija je izgleda samo jedna

Skoro pet decenija, vlast u Iranu preživljavala je finansijski pritisak SAD tako što je prodavala naftu Kini. Suočavala se sa američkom vojnom moći gerilskim taktikama. Ali, sa blokadom američke mornarice, ta strategija je možda naišla na svoj kraj, smatraju analitičari.

Teheran je mislio da stiče prednost nakon što je rat počeo u februaru, jer je napadao brodove koji su plovili kroz Ormuski moreuz, zaustavljajući komercijalni saobraćaj i blokirajući petinu svetske nafte i tečnog prirodnog gasa. Šest nedelja nakon početka sukoba, SAD su odgovorile blokadom isporuka iz svih iranskih luka.

Misterija o vrhovnom vođi Irana

Dok traju pregovori, pažnja je usmerena na zdravlje vrhovnog vođe Irana, Ajatolaha Mojtabe Hamneija. Savetnici tvrde da je on "potpuno dobro" i da lično nadgleda pregovore iz dvorišta gde se sklonio pre američkih udara, ali odsustvo video snimaka podgreva spekulacije o težini njegovih povreda.

Nakon sukoba sa Berlinom, američki predsednik je u Ovalnom kabinetu proširio listu zemalja iz kojih planira povlačenje američkih trupa, optužujući Rim i Madrid za opstrukciju.

"Italija nije bila ni od kakve pomoći, a Španija je apsolutno užasna", poručio je Tramp, ogorčen što ove zemlje nisu dozvolile korišćenje svojih baza za operacije protiv Irana.

On je potvrdio da Vašington ozbiljno razmatra smanjenje broja od ukupno 15.000 vojnika stacioniranih u ovim mediteranskim zemljama.

"Verovatno ćemo povući trupe. Zašto ne bih? Nisu bili uz nas kada nam je trebalo", dodao je predsednik SAD, naglašavajući da saveznici koji ne podržavaju američke vojne ciljeve ne mogu računati na njihovu zaštitu.

Unutrašnji rat u Pentagonu: Hegset protiv Kongresa

Dok Tramp pritiska Evropu, sekretar odbrane Pit Hegset izazvao je politički potres u Vašingtonu izjavom da su pravi protivnici SAD zapravo unutar zemlje.

"Defetistički nastrojeni poslanici u Kongresu su naš najveći protivnik u ratu sa Iranom", izjavio je Hegset, što je naišlo na osudu bivših republikanskih zvaničnika.

Bivši kongresmen Adam Kinzinger oštro mu je uzvratio, navodeći da bi sekretar odbrane trebalo da se fokusira na pridobijanje javnog mnjenja, a ne na napad na zakonodavnu vlast.

"On treba da troši vreme prodajući ovaj slučaj američkom narodu, a ne da napada polovinu zemlje zbog toga kako glasaju. Posle se čude zašto gube rat u odnosima sa javnošću", poručio je Kinzinger za CNN.

Ambasada SAD: "Liban pred istorijskom šansom"

Američka ambasada u Bejrutu objavila je dramatičan poziv: Liban ima šansu da povrati suverenitet kroz direktne pregovore sa Izraelom. Vašington nudi sastanak predsednika Džozefa Auna i premijera Benjamina Netanjahua, uz ličnu garanciju Donalda Trampa. "Vreme za oklevanje je prošlo", poručuju iz ambasade, naglašavajući da bi ovaj dogovor značio povratak državne vlasti nad "svakim inčem" teritorije.

Hezbolah uzvratio udarac: Ranjeni izraelski vojnici

Izraelska vojska (IDF) potvrdila je da je nekoliko vojnika povređeno u napadima Hezbolaha na jugu Libana. Hezbolah je saopštio da je koristio dronove-kamikaze u mestima Tajbe i Kantara kao odgovor na izraelska kršenja primirja i pogibiju civila. Libansko ministarstvo zdravlja saopštilo je da je u današnjim izraelskim udarima ubijeno najmanje 14 ljudi.

"Poverenje više ne postoji": Nemci oštro uzvratili Trampu

Mari-Agnes Štrak-Cimerman, istaknuta nemačka poslanica, izjavila je za CNN da je poverenje u Belu kuću nepovratno narušeno. "Ovo nije isto kao pod Bajdenom ili Obamom", rekla je ona povodom Trampove pretnje povlačenjem vojske iz Nemačke, Italije i Španije. Iako priznaje da Evropa mora biti nezavisnija u odbrani, naglašava da su američke baze u Nemačkoj ključno čvorište i za samu bezbednost SAD.

Trampova "Tajna diplomatija"

Dok svet gleda snimke razaranja, predsednik SAD ostaje pri tvrdnji da su mirovni pregovori u toku i da napreduju. "Niko ne zna status pregovora osim mene i još par ljudi", ponovio je Tramp, odbacujući kritike da je proces u zastoju.

Autor: D.S.