UŽIVO BLOKADA HORMUZA: Amerika priznaje – NEMAMO REŠENJE za iranske gerilce na moru? Tramp odbija slanje pešadije, kreće totalno uništenje iz vazduha!

Rat na Bliskom istoku ušao je u 21. dan.

AMERIKA U PANICI ZBOG "SKUTERA-SAMOUBICA"

Obaveštajni podaci Pentagona ukazuju na to da Iran, uprkos gubicima, sprema gerilski napad u moreuzu Hormuz. Koriste male čamce, minipodmornice, pa čak i džet-ski (skutere) napunjene eksplozivom za samoubilačke misije na tankere. Jedan zvaničnik upozorava: "Obala je duga 100 milja, napadač može biti bilo gde!"

TRAMP PRESEKAO: "NE ŠALJEM VOJSKU NA KOPNO, ALI..."

Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je iz Ovalnog kabineta da za sada ne planira slanje kopnenih trupa ("boots on the ground"), ali je potvrdio da je vojsci data dozvola za "sistematsko eliminisanje" iranskih kapaciteta. Bela kuća veruje da bi udar na ostrvo Harg, koje kontroliše 90% iranske nafte, mogao potpuno da bankrotira Revolucionarnu gardu.

CRNE PROGNOZE: BLOKADA OD ŠEST MESECI?

Interni dokument Odbrambene obaveštajne agencije (DIA) koji je "procurio" u javnost, predviđa najgori scenario – da bi moreuz Hormuz mogao ostati zatvoren od jednog do čak šest meseci. Iako Pentagon zvanično tvrdi da je to "nemoguće", cene nafte na svetskim berzama su odmah reagovale naglim skokom.

A-10 "WARTHOG" U AKCIJI IZNAD MOREUZA

General Den Kejn potvrdio je da su američki jurišni avioni A-10 Warthog već angažovani na čišćenju prolaza od iranskih dronova i brzih čamaca. Operacija ulazi u treću nedelju, a procene su da će trajati ukupno šest nedelja do potpunog "otvaranja slavine".

SAD povlače radikalan potez: Iranska nafta stiže u Aziju za 4 dana?

Američki ministar energetike Kris Rajt najavio je da bi ukidanje sankcija moglo da preplavi azijsko tržište iranskom naftom u rekordnom roku. Vašington pokušava da obuzda haos sa gorivom koji je nastao zatvaranjem Ormuskog moreuza, dok ministar finansija Skot Besent najavljuje hitno oslobađanje "zarobljenih" tankera.

Izrael udario na Siriju: "Branimo Druze!"

IDF je noćas sravnio sa zemljom komandne centre sirijske vojske na jugu zemlje. Tel Aviv tvrdi da je ovo odgovor na napade na drusku manjinu, dok Damask uzvraća optužbama da je reč o "izmišljenim izgovorima" i direktnom mešanju u suverenitet Sirije. Ministar Izrael Kac upozorava: "Udarićemo još jačom silom!"

PENTAGON SPREMA KOPNENU INVAZIJU?

Izvori bliski CBS-u potvrđuju – američki generali podneli su specifične zahteve za slanje kopnenih snaga u Iran! Predsednik Tramp razmatra sve opcije, dok komandanti na terenu vrše detaljne pripreme za ulazak u regiju.

London dao "zeleno svetlo": Britanske baze postaju američka lansirna rampa!

Ujedinjeno Kraljevstvo je zvanično dozvolilo Sjedinjenim Državama da koriste njihove vojne baze za napade na iranske ciljeve. Fokus je na zaštiti Ormuskog moreuza, a iako London tvrdi da neće direktno učestvovati, ova odluka drastično menja tok 21. dana rata.

Trampov udar na Belu kuću: "Nemačka i saveznici su kukavice!"

Tokom ceremonije dodele trofeja u Beloj kući, Donald Tramp je prekinuo protokol kako bi još jednom udario na NATO. Besan zbog toga što evropski saveznici odbijaju da pošalju trupe u direktan okršaj sa Iranom, Tramp ih je nazvao "kukavicama" i "tigrovima od papira".

"Nisam mislio da ću ovoliko koristiti vojsku, ali drago mi je što sam je obnovio. Iran više nema mornaricu, 58 brodova smo im potopili za dva dana! Želimo da razgovaramo, ali tamo više niko ne želi da bude vođa jer znaju šta ih čeka", poručio je Tramp.

Eksplozije u Jerusalimu: Iranski projektil pogodio Stari grad!

Glasne eksplozije odjeknule su Jerusalimom nakon što je Iran ispalio seriju balističkih raketa. Prema najnovijim snimcima, jedan projektil pao je direktno na Stari grad u Jerusalimu, pričinivši veliku materijalnu štetu. Istovremeno, džamija Al-Aksa ostala je zatvorena za Bajram prvi put od 1967. godine, što je izazvalo bes vernika širom islamskog sveta.

NEW: Impact reported in the Old City of Jerusalem following Iranian missile strike.

— Faytuks Network (@FaytuksNetwork) 20. март 2026.

SAD šalju "USS Bokser" i hiljade marinaca

Amerika više ne čeka NATO. Prema izveštajima Rojtersa, Pentagon je hitno rasporedio nosač aviona "USS Bokser" sa hiljadama marinaca koji kreću ka Bliskom istoku tri nedelje pre roka. Tramp je tajnovit oko njihove uloge, ali izvori kažu da je cilj potpuna blokada iranske obale i odbrana strateškog prolaza Ormuz.

Likvidacija Sulejmanijevog zamenika i portparola IRGC

Izraelska vojska (IDF) potvrdila je da je u hirurški preciznom napadu eliminisan Ismail Ahmadi, načelnik obaveštajnog odeljenja jedinice Basidž i desna ruka ubijenog Sulejmanija. Ahmadi je bio ključan čovek za terorističke operacije i represiju nad demonstrantima. Takođe, iranski mediji potvrdili su smrt generala Alija Mohameda Nainija, portparola Revolucionarne garde, koji je neposredno pre smrti tvrdio da Teheran i dalje može da proizvodi rakete.

Oglasio se Modžtaba Hamnei: "Oduzmite im bezbednost!"

Novi, misteriozni vrhovni vođa Irana, koji se još nije pojavio u javnosti, izdao je treće pisano saopštenje. On je pozvao na totalni rat i optužio "cionističkog neprijatelja" da izvodi napade pod lažnom zastavom u Turskoj i Omanu. Hamnei je obećao "godinu ekonomije otpora", dok američke službe i dalje spekulišu da je i on povređen u nekom od napada.

Gori rafinerija u Kuvajtu, napadnut Elbit u Češkoj

Sukob se širi i van granica regiona:

Kuvajt: Državna rafinerija "Mina Al-Ahmadi" pogođena je dronovima rano jutros, a veliki požar još uvek gasi vatrogasna brigada.

Češka: Ekstremistička grupa "Frakcija zemljotresa" zapalila je fabriku oružja koja proizvodi opremu za izraelski "Elbit Sistems".

Glasne eksplozije odjekuju u Jerusalimu

Novinska agencija AFP izveštava da su se glasne eksplozije čule u Jerusalimu nakon upozorenja na raketni napad Irana.

Za sada nije poznato više detalja.

Zemlje se obavezale da će se pridružiti naporima za bezbedan prolaz kroz Ormuz, ali...

Nemačka, Velika Britanija, Francuska, Italija, Holandija, Japan i Kanada su se u četvrtak obavezale da će se pridružiti "odgovarajućim naporima kako bi se osigurao bezbedan prolaz" kroz Ormuski moreuz.

Međutim, u zajedničkom saopštenju nisu navedeni detalji o tome kako će to učiniti.

Ukrajina šalje 228 stručnjaka na Bliski istok

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski potvrdio je slanje 228 stručnjaka na Bliski istok za pomoć u odbrani od dronova. U toku su i pregovori o ozbiljnim sporazumima, uključujući i sa SAD-om.

Hezbolah tvrdi da je pogodio pet gradova i sela na severu Izraela

Libanska grupa Hezbolah kaže da je ispalila salve raketa i dronova koje su pogodile izraelske vojne položaje i gradove i sela, uključujući Kirjat Šemonu, Hanitu, Avivim, Ramot Naftali i Šlomi.

Tramp ponovo besni na NATO

Američki predsednik Donald Tramp ponovo je udario na NATO u najnovijem oglašavanju na društvenoj mreži Truth Social.

Izrael potvrdio: Ubili smo Ismaila Ahmadija

Izraelska vojska saopštila je da je u napadima ciljala i eliminisala deo rukovostva jedinice Basidž, među njima i Sulejmanijevog zamenika Ismaila Ahmadija.

Podsetimo, početkom nedelje potvrđeno je da je ubijen komandant jedinice, Golam Reza Sulejmani, i nekoliko drugih viših komandanata.

"IDF sada potvrđuje da je u ovom napadu ubijen Ismail Ahmadi, koji je bio načelnik obaveštajnog odeljenja jedinice Basidž. Kao deo svoje uloge, Ahmadi je igrao centralnu ulogu u promociji i izvršavanju terorističkih operacija koje su sprovodile snage jedinice Basidž, a takođe je bio odgovoran za sprovođenje javnog reda i vrednosti režima u ime Revolucionarne garde. Kao deo unutrašnjih protesta u Iranu, a posebno u poslednjem periodu kada su se intenzivirali, Ahmadi je igrao centralnu ulogu u vođenju glavnih represivnih operacija uz upotrebu teškog nasilja, široko rasprostranjenih hapšenja i upotrebe sile protiv civilnih demonstranata", navode iz IDF.

Iranska Revolucionarna garda tvrdi da je objavila snimak udara američkog F-35

Iranska Revolucionarna garda (IRGC) objavila je snimak na kojem tvrdi da gađa američki F-35A/B Lightning II u nebu iznad Irana raketom zemlja-vazduh.

Snimak je objavljen nakon izveštaja da je F-35 oštećen i primoran da sleti na vazduhoplovnu bazu na Bliskom istoku zbog neprijateljske vatre, otkrili su medijima izvori upoznati sa incidentom.

Džamija Al-Aksa zatvorena tokom Bajrama prvi put od 1967.

Jerusalimska džamija Al-Aksa ostala je zatvorena za vernike u petak, što je prvi put od 1967. godine da se molitve za Bajram nisu održavale na svetom mestu.

Izraelske vlasti su donele odluku da je zatvore na početku rata sa Iranom, navodeći „bezbednosne razloge“, a kapije kompleksa su ostale zapečaćene, primoravajući vernike da se mole u ​​blizini.

„Ova neviđena zabrana sprečila je hiljade Palestinaca da obeleže jedan od najvažnijih verskih praznika na jednom od najsvetijih mesta islama“, saopštio je Viši predsednički komitet Palestine za crkvene poslove.

Kina nakon izjave Besenta o mogućem ukidanju sankcija SAD na iransku naftu: Sve strane da obezbede snabdevanje

Lin Đijan, portparol Ministarstva spoljnih poslova Kine, pozvao je sve strane uključene u američko-izraelski rat protiv Irana da obezbede stabilno i nesmetano snabdevanje naftom, ali nije imenovao nijednu zemlju.

Ubijen iranski general koji je demantovao Netanjahua

Iranski mediji su objavili da je u američko-izraelskim napadima ubijen General Ali Mohamed Naini, portparol Revolucionarne garde.

Agencija Fars navodi da je on u Korpusu islamske revolucionarne garde (IRGC), kako je zvanični naziv ovih paravojnih jedinica, služio četiri decenije, a poslednje dve godine bio je zadužen za odnose sa javnošću.

Izraelski rezervista optužen za špijunažu za Iran

Izraelski rezervista, koji je upravljao protivvazdušnim sistemom Gvozdena kupola, uhapšen je zbog sumnje da je špijunirao za Iran i obavljao druge aktivnosti vezane za bezbednost u ime Islamske Republike, saopštile su vlasti.

Osumnjičeni je imenovan kao Raz Koen, 26-godišnji stanovnik Jerusalima.

U saopštenju policije i Šin Beta navodi se da je Koen mesecima bio u kontaktu sa iranskim agentima i da je za njih obavljao nekoliko misija, uključujući prenos osetljivih informacija u zamenu za novac.

Ubijen portparol IRGC

Portparol paravojne Iranske revolucionarne garde ubijen je u vazdušnom napadu rano ujutru u petak, javila je iranska državna televizija.

Pre smrti, general Ali Mohamed Naeini izdao je saopštenje u kojem insistira da je Teheran i dalje u stanju da proizvodi rakete uprkos napadima Izraela i Sjedinjenih Država (pogledajte post u 7:51 časova).

Oglasio se Modžtaba Hamnei

Novi vrhovni vođa Irana, ajatolah Modžtaba Hamnei, pozvao je u petak da se neprijateljima njegove nacije oduzme "bezbednost", što je njegova najnovija poruka javnosti.

Hamnei je to rekao u saopštenju izdatom u njegovo ime predsedniku Masudu Pezeškijanu nakon što je Izrael ubio ministra obaveštajne službe Esmaila Hatiba.

Hamnei nije viđen otkako je imenovan za vrhovnog vođu, nasledivši svog oca, 86-godišnjeg vrhovnog vođu ajatolaha Alija Hamneija, koji je ubijen u izraelskom vazdušnom napadu prvog dana rata 28. februara.

Sve je više komentara američkih i izraelskih zvaničnika da je Modžtaba Hamnei povređen u ratu.

Iran odgovorio Netanjahuu

Portparol iranske paravojne Revolucionarne garde insistirao je u petak da Teheran i dalje proizvodi rakete, pokušavajući da oprovergne tvrdnju izraelskog premijera Benjamina Netanjahua da "Iran to više ne može".

Pozivajući se na to kako iranske škole smatraju ocenu 20 savršenom ocenom, general Ali Mohamed Naeini je rekao: "Naša ocena u raketnoj industriji je 20 i nema zabrinutosti u tom pogledu jer proizvodimo rakete čak i tokom ratnih uslova, što je neverovatno, i nema posebnog problema sa gomilanjem zaliha".

Naeini je takođe rekao da će rat trajati.

"Ovi ljudi očekuju da će se rat nastaviti dok se neprijatelj potpuno ne iscrpi. Ovaj rat mora da se završi kada se senka rata skine sa zemlje", rekao je general.

FBI zaplenio veb stranice hakerske grupe iz Irana

FBI je zaplenio četiri domena veb stranica hakerske grupe sa sedištem u Iranu koja je preuzela odgovornost za sajber napad na kompaniju sa sedištem u SAD.

Ministarstvo pravde SAD saopštilo je da je zaplena deo "kontinuiranog napora da se ometaju hakerske i transnacionalne represivne šeme koje sprovodi Ministarstvo obaveštajnih poslova i bezbednosti Islamske Republike Iran (MOIS)".

Zapleneni domeni su korišćeni za pozivanje na ubijanje novinara, režimskih disidenata i izraelskog naroda, prema Ministarstvu pravde.

- Iran je mislio da može da se sakrije iza lažnih veb stranica i pretnji sa tastature kako bi terorisao Amerikance i ućutkao disidente. Uništili smo četiri stuba njihove operacije i nismo završili. Ovaj FBI će pronaći svakog aktera koji stoji iza ovih kukavičkih pretnji smrću i sajber napada i usmeriće punu snagu američkih organa za sprovođenje zakona na njih - rekao je direktor FBI-ja Kaš Patel.

Gori rafinerija u Kuvajtu

Kuvajtska državna naftna kompanija KPC saopštila je da je rafinerija Mina Al-Ahmadi pogođena višestrukim napadima dronova rano jutros, što je izazvalo požar u nekim jedinicama.

Prema prvim informacijama, nema žrtava.

Vatrogasci su odmah reagovali, a nekoliko jedinica je zatvoreno kao mera predostrožnosti kako bi se osigurala bezbednost radnika.

HRANA: Broj žrtava u Iranu premašio 3.100

Više od 3.000 ljudi u Iranu je ubijeno od početka rata, prema podacima američke novinske agencije za ljudska prava (HRANA).

Tvrdi se da je od 28. februara broj žrtava dostigao 3.186. Od ukupnog broja, 1.394 su civilne žrtve - uključujući najmanje 210 dece - dok je 1.153 vojnih žrtava, a 639 je neklasifikovano.

Ranije je novinska agencija Islamske Republike, pozivajući se na Iransko društvo Crvenog polumeseca, saopštila da je više od 18.000 civila povređeno i stotine dece ubijeno u američko-izraelskim napadima na Iran.

UAE tvrde da su razbile "terorističku mrežu" povezanu sa Hezbolahom i Iranom

Aparat državne bezbednosti UAE (SSA) saopštio je da je razbio "terorističku mrežu koju finansiraju i kojom upravljaju libanski Hezbolah i Iran" i uhapsio njene članove, prema zvaničnoj novinskoj agenciji WAM.

Navodi se da je SSA optužila mrežu da "deluje pod fiktivnim komercijalnim pokrićem" u pokušaju da se "infiltrira u nacionalnu ekonomiju i sprovede spoljne šeme koje ugrožavaju finansijsku stabilnost zemlje".

Ciljevi grupe bili su pranje novca, finansiranje terorizma i ugrožavanje nacionalne bezbednosti, prema SSA.

Autor: D.Bošković