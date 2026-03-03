AKTUELNO

Svet

ŠAMAR MADRIDU: Tramp zbog Irana uvodi totalne sankcije Španiji – Nećemo više ništa sa njima!

Izvor: Pink.rs/Tanjuf, Foto: Tanjug AP/Julia Demaree Nikhinson ||

Sukob na Bliskom istoku izazvao je neočekivan diplomatski rat na relaciji Vašington–Madrid.

Američki predsednik Donald Tramp najavio je potpuni prekid trgovinske razmene sa Španijom, nakon što je vlada Pedra Sančeza zabranila američkoj vojsci korišćenje baza na španskom tlu za napade na Iran.

"Bili su užasni"

Tramp je tokom obraćanja novinarima bio brutalno direktan, navodeći da je već izdao naređenje ministru finansija da se prekinu svi poslovi sa ovom evropskom zemljom.

"Španija je bila užasna. Ne želimo da imamo nikakve veze sa njima", poručio je Tramp.

Madrid protiv "rata bez pravnog osnova"

Odluka španskog premijera Pedra Sančeza da zatvori baze Moron i Rota za američke avione izazvala je bes Bele kuće. Španska vlada je oštro reagovala, poručivši da neće podržati sukob koji vode Tramp i Netanjahu, ocenjujući ga kao napad bez međunarodnog pravnog osnova i mandata UN.

Šta se trenutno dešava:

- Povlačenje vojske: Pentagon je već povukao oko 10 aviona cisterni iz baza u Španiji.

- Diplomatski jaz: Španija je jedna od retkih evropskih zemalja koja je otvoreno osudila akciju, dok ostatak EU uglavnom ćuti ili izražava rezerve.

- Ekonomske posledice: Potpuni prekid trgovine sa SAD mogao bi da baci špansku ekonomiju u ozbiljnu krizu, ali Madrid insistira na tome da Evropa mora biti glas deeskalacije.

Autor: D.S.

#Donald Tramp

#Iran

#NATO baze

#Pedro Sančez

#SAD

#ekonomska kriza

#trgovinski rat

#vesti svet

#vojna intervencija

#Španija

POVEZANE VESTI

Svet

SEDAM SCENARIJA RATA AMERIKE I IRANA: Evo šta bi moglo da se dogodi ako bi Tramp naredio napad, jedan ishod je veoma ZASTRAŠUJUĆ, posebno po Evropu

Svet

Sukob na Bliskom istoku se zahuktao: Teroristički napad kod Tel Aviva? (UZNEMIRUJUĆI SNIMAK)

Svet

TRI EVROPSKE SILE PRED UKLJUČENJEM U RAT PROTIV IRANA! Tramp otkrio koliko će TRAJATI NAPADI! Objavljen SNIMAK UBISTVA ajatolaha (FOTO+VIDEO)

Svet

TRAMP UŽIVO U PROGRAMU KRENUO DA PSUJE ZBOG IRANA I IZRAELA! Snimak obišao planetu, pogledajte šta je rekao nakon kršenja primirja - Ovaj put NIJE BIR

Svet

Centralna komanda potvrdila: Vojska SAD nije imala gubitke u udarima Irana

Svet

Najdramatičniji snimci iz prva tri dana rata na Bliskom Istoku: Eksplozije na sve strane, gori nebo