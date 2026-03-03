ŠAMAR MADRIDU: Tramp zbog Irana uvodi totalne sankcije Španiji – Nećemo više ništa sa njima!

Sukob na Bliskom istoku izazvao je neočekivan diplomatski rat na relaciji Vašington–Madrid.

Američki predsednik Donald Tramp najavio je potpuni prekid trgovinske razmene sa Španijom, nakon što je vlada Pedra Sančeza zabranila američkoj vojsci korišćenje baza na španskom tlu za napade na Iran.

"Bili su užasni"

Tramp je tokom obraćanja novinarima bio brutalno direktan, navodeći da je već izdao naređenje ministru finansija da se prekinu svi poslovi sa ovom evropskom zemljom.

"Španija je bila užasna. Ne želimo da imamo nikakve veze sa njima", poručio je Tramp.

Madrid protiv "rata bez pravnog osnova"

Odluka španskog premijera Pedra Sančeza da zatvori baze Moron i Rota za američke avione izazvala je bes Bele kuće. Španska vlada je oštro reagovala, poručivši da neće podržati sukob koji vode Tramp i Netanjahu, ocenjujući ga kao napad bez međunarodnog pravnog osnova i mandata UN.

Šta se trenutno dešava:

- Povlačenje vojske: Pentagon je već povukao oko 10 aviona cisterni iz baza u Španiji.

- Diplomatski jaz: Španija je jedna od retkih evropskih zemalja koja je otvoreno osudila akciju, dok ostatak EU uglavnom ćuti ili izražava rezerve.

- Ekonomske posledice: Potpuni prekid trgovine sa SAD mogao bi da baci špansku ekonomiju u ozbiljnu krizu, ali Madrid insistira na tome da Evropa mora biti glas deeskalacije.

Autor: D.S.