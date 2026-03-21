RAT NA BLISKOM ISTOKU: LONDON ODOBRIO NAPADE NA IRAN Dok Tramp slavi 'potpuno uništenje' neprijatelja, iz Teherana poručuju: Pokazaćemo nultu suzdržanost

Danas su pune tri nedelje od početka rata na Bliskom istoku.

SAD i Izrael su 28. februara započeli napade na ciljeve u Iranu. Već prvog dana sukoba eliminisan je Ali Hamnei, vrhovni verski vođa Irana.

Iran je uzvratio gađanjem ciljeva u Izraelu, kao i u susednim zemljamaUbrzo je usledilo zatvaranje Ormuskog moreuza. Posle udara obe strane po energetskim ciljevima došlo je do naglog rasta cenaenergenata u svetuKasno sinoć izvršen je žestok napad dronovima na američku bazu Viktorija u Bagdadu, nakon čega je izbio veliki požar.

Sinoće je objavljeni i da Pentagon pravi detaljne planove za slanje kopnenih trupa u Iran. Britanija je dozvolila SAD da koriste njene baze za napade na Iran.

08:06 Iran gađao centralni Izrael balističkim raketama, registrovano nekoliko udara

Izraelska vojska je jutros saopštila da su rakete lansirane prema Izraelu iz pravca Irana i da odbrambeni sistemi deluju kako bi ih presreli.

Sirene su se nakon toga oglasile u centralnom Izraelu, navodi Tajms of Izrael.

Spasilačke službe su reagovale na izveštaje o nekoliko udara, verovatno izazvanih bombama.

Izraelska vojska je saopštila da procenjuje da li je iranska balistička raketa koja je jutros ispaljena na centralni Izrael nosila kasetnu bojevu glavu.

07:41 Iran gađao američko-britansku bazu u Indijskom okeanu

Iran je ispalio dva balistička projektila srednjeg dometa na američko-britansku vojnu bazu Dijego Garsija, koja se nalazi usred Indijskog okeana, javlja Vol Strit Džurnal, a prenosi Rojters.

Kao izvor ove informacije navode se nekoliko neimenovanih zvaničnika SAD.

Kako piše Rojters, jedan projektil je skrenuo s putanje pre dolaska u rejon baze, dok je američki ratni brod ispalio raketu-presretač SM-3 prema drugom projektilu.

Nije navedeno kad je došlo do ispaljivanja ovih projektila, a Bela kuća i Ministarstvo odbrane nisu odgovorili na upit Rojtersa o ovom slučaju.

Baza Dijego Garsija je udaljena od Irana nešto manje od 4.000 kilometara (oko 3.800 km).

07:15 Izrael napada ciljeve Hezbolaha u Bejrutu, izdato upozorenje za evakuaciju

Izraelska vojska (IDF) rano jutros je saopštila da napada ciljeve Hezbolaha u Bejrutu, nakon što je izdala upozorenje o evakuaciji za sedam naselja u južnim predgrađima libanske prestonice.

Za sada nema izveštaja o žrtvama, preneo je Rojters.

Izrael je pojačao vazdušne napade na Liban u trećoj nedelji sukoba sa Hezbolahom, libanskom militantnom grupom koja podržava Iran.

Sukob između Izraela i Hezbolaha postao je posledica američko-izraelskog rata protiv Irana od kada je libanska militantna grupa 2. marta pokrenula napade na Izrael u znak podrške Teheranu.

Do sada je u Libanu u ovom sukobu poginulo više od 1.000 ljudi, a više od milion je raseljeno, navedeno je u izveštajima.

06:41 Tramp: SAD se približavaju ispunjenju ciljeva u ratu protiv Irana

Predsednik SAD Donald Trump izjavio je da se Sjedinjene Američke Države približavaju ispunjenju svojih ciljeva u ratu protiv Irana i da razmatraju smanjenje vojnih aktivnosti u toj zemlji.

06:33 Iran ponovo zapretio Ujedinjenim Arapskim Emiratima

Najviša operativna komandna jedinica Irana upozorila je Ujedinjene Arapske Emirate da ne dozvole da se njihova teritorija koristi kao polazna tačka za napade na iranska ostrva Abu Musa i Veliki Tunb u Persijskom zalivu.

Upozorenje je izdao Centralni štab Hatam al-Anbije, koji koordinira operacije između iranske vojske i Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC), prenosi Press TV.

Portparol štaba, potpukovnik Ebrahim Zolfakari, rekao je u saopštenju da će Iran gađati izvor "svake agresije na svoju teritoriju i nacionalni suverenitet".

"Upozoravamo Ujedinjene Arapske Emirate da će, ukoliko sa njihove teritorije počne dalja agresija protiv iranskih ostrva Abu Musa i Veliki Tunb, moćne iranske oružane snage izložiti Ras el Hajmu u UAE teškim i razornim udarima", naveo je Zolfakari, misleći na industrijski lučki grad koji je ujedno i glavni grad emirata Ras el Hajma.

Upozorenje je usledilo usred iranske odmazde pod nazivom "Operacija Pravo obećanje 4", pokrenute nakon, kako Teheran navodi, američko-izraelskih napada na Islamsku Republiku.

Iran tvrdi da su u okviru te operacije pogođeni ključni američki vojni objekti u regionu, uključujući baze u UAE, Saudijskoj Arabiji, Bahreinu, Kuvajtu, Kataru i Jordanu.

Teheran je ponovio da smatra da ima pravo na odmazdu u skladu sa međunarodnim pravom i pozvao države regiona da spreče korišćenje svoje teritorije za napade na Iran.

Ministar spoljnih poslova Irana Abas Arakči upozorio je da Iran neće pokazati "nikakvu uzdržanost" ukoliko njegova infrastruktura bude napadnuta.

"Imamo obaveštajne podatke o izraelskim planovima za napad na infrastrukturu. Još jednom: nulta uzdržanost ukoliko naša infrastruktura bude napadnuta", napisao je sinoć Arakči.

06:13 Tramp pozvao Kinu i Japan da zaštite brodove u Ormuskom moreuzu

Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je da bi "bilo lepo" kada bi se Japan, Kina i druge zemlje koje su u velikoj meri zavisne od uvoza energenata sa Bliskog istoka pridružile njegovim naporima u zaštiti brodarstva u Ormuskom moreuzu.

Tramp je rekao da bi "jednostavan vojni manevar" mogao da se iskoristiti za ponovno otvaranje moreuza koji je efikasno zatvoren od početka američko-izraelskog rata sa Iranom 28. februara.

Ali, dodao je, taj potez bi zahtevao raspoređivanje mnogih brodova u to područje.

Autor: Marija Radić