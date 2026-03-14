RAT NA BLISKOM ISTOKU, 15. DAN: Tramp: Desetkovali smo i potpuno porazili Iran, osiguraćemo isporuke nafte (FOTO+VIDEO)

Danas je 15. dan rata Amerike i Izraela protiv Irana. Nastavljeno je snažno bombardovanje Irana, koji uzvraća raketnim napadima i udarima dronova širom Bliskog istoka.

Napadi dronovima i raketama nastavljaju se širom Bliskog istoka. Poginulo je više od 2.000 ljudi, a najviše žrtava je u Iranu i Libanu. Američko-izraelski napadi ne prestaju, kao ni iranski osvetnički udari u regionu Bliskog istoka i Zaliva.

Netanijahu zatražio razgovor sa Zelenskim: Iskustvo Ukrajine može da pomogne Izraelu

Premijer Izraela Benjamin Netanijahu uputio je Ukrajini zahtev za razgovor sa predsednikom te zemlje Volodimirom Zelenskim, u okviru namere da se razvije bilateralna saradnja u protivvazdušnoj odbrani od iranskih bespilotnih letelica, saopštio je ukrajinski ambasador u Izraelu.

Ambasador Ukrajine u Izraelu, Jevhenij Kornjučuk, potvrdio je da je zahtev izraelske strane prenet, ali je istakao da razgovor do sada nije održan zbog ograničenja u rasporedu učesnika, preneo je izraelski Ynet.

20:53

Tramp: SAD porazile i desetkovale Iran, koordinisaćemo prolaz kroz Ormuz

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp rekao je da su SAD "desetkovale i potpuno porazile Iran" i najavio koordinaciju sa državama kroz Ormuski moreuz kako bi se osigurala brza i sigurna isporuka nafte.

Tramp je u objavi na svojoj društvenoj mreži Truth Social naveo da su Sjedinjene Države pobedile Iran "vojno, ekonomski i na svaki drugi način".

Američki predsednik je istakao da zemlje koje primaju naftu kroz Ormuz moraju da vode računa o sigurnosti prolaza, dok će SAD pružiti značajnu pomoć i koordinaciju.

"Sve bi ovo trebalo da bude timski napor, i sada će biti. To će pomeriti svet ka harmoniji, bezbednosti i večnom miru", zaključio je Tramp.

20:42

Tramp možda neće moći da okonča rat koji je započeo protiv Irana: Čak i ukoliko to bude želeo

Rat koji je "dobijen", ali "još nije završen". "Izlet" koji zahteva "bezuslovnu kapitulaciju" Irana. Ovi retorički čvorovi predsednika Donalda Trampa dobro se uklapaju u njegov stil diktiranja američke informativne agende, ali nailaze na tvrdu realnost rata kada se suoče sa surovom stvarnošću sukoba.

"Pobeda" u ratu nije kao u sportu: rezultat ne proglašava pobednika posle unapred dogovorenog trajanja. Hvalisanje i video-snimci u stilu video-igara koje američka vlada objavljuje dok vodi napad na Iran prikrivaju izuzetnu ozbiljnost jednog tvrdokornog trenutka: koliko daleko Amerikanci moraju da idu, ne samo da bi proglasili "pobedili smo", kao što je Tramp rekao u Kentakiju, već da bi Iran naterali da se ponaša kao da je pretrpeo poraz?

Trump may be unable to end the war he started with Iran, even if he wanted to

Tramp je sada upao u najstariju zamku modernog ratovanja, prenosi CNN, a to je verovanje da će brza, hirurški precizna vojna operacija doneti brze i trajne političke rezultate. Sovjeti su to uradili u Avganistanu, Sjedinjene Države u Iraku 2003. godine, Vladimir Putin je to učinio u Ukrajini i još uvek ratuje.

20:21

19:59

Indija: Ne postoji jedinstveni stav BRIKS-a o sukobu na Bliskom istoku

Portparol Ministarstva spoljnih poslova Indije Randir Džaisval izjavio je da i dalje nema jedinstvene pozicije zemalja BRIKS po pitanju sukoba na Bliskom istoku zbog "različitih stavova" među članicama te organizacije.

On je naveo da su neke članice direktno uključene u sukob, što otežava postizanje konsenzusa.

"Neke članice BRIKS su direktno uključene u trenutnu situaciju u regionu Zapadne Azije, što je uticalo na postizanje konsenzusa o zajedničkom stavu BRIKS o tekućem sukobu", rekao je Džaisval na brifingu za medije.

Kao trenutni predsedavajući blokom, Indija nastoji da kroz diplomatske kanale i Šerpa sastanke uspostavi zajednički stav. Poslednji Šerpa sastanak održan je virtuelno 12. marta, prenosi Tribjun Indija.

19:50

Predsednik Masud Pezeškijan: "Iran funkcioniše normalno uprkos ratu sa SAD i Izraelom"

Iranski predsednik Masud Pezeškijan izjavio je da Iran funkcioniše normalno zahvaljujući marljivim naporima zvaničnika vlade uprkos ratu sa SAD i Izraelom.

"Prošlo je petnaest dana od nametnutog i nepravednog rata i uprkos transportu, komunikaciji i drugim izazovima, zahvaljujući našim kolegama u vladi, nije došlo do ozbiljnih poremećaja u pružanju usluga iranskom narodu", objavio je Pezeškijan na svom X nalogu.

19:18

Ambasada SAD u Bagdadu pozvala Amerikance da odmah napuste Irak

Sjedinjene Američke Države pozvale su svoje državljane da odmah napuste Irak zbog povećanog bezbednosnog rizika i napada milicija povezanih sa Iranom, navodi se u upozorenju Ambasade SAD u Bagdadu.

Kako se ističe, proiranske naoružane grupe sprovode i podstiču neselektivne napade na američke građane i ciljeve povezane sa SAD širom Iraka, uključujući i autonomni region Irački Kurdistan.

"Bilo je napada na američke građane, američke interese i kritičnu infrastrukturu. Ove grupe su napale američke diplomatske objekte, američka preduzeća i energetsku infrastrukturu kojom upravljaju SAD i pretile su da će nastaviti da ih ciljaju. Terorističke milicije povezane sa Iranom takođe su napale hotele koje posećuju stranci i druge objekte sa vezama sa SAD širom Iraka, uključujući i Irakski rejon", navodi se u upozorenju i dodaje da se američki državljani suočavaju sa rizikom od otmice, a pojedini Amerikanci su bili meta.

18:00

Sijarto: Mađarska povukla deo osoblja konzulata u Erbilu

Mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto izjavio je da bezbednosna situacija na Bliskom istoku nastavlja da se pogoršava, zbog čega je deo osoblja mađarskog konzulata u Erbilu na severu Iraka vraćen u zemlju.

"Iranski napadi ugrožavaju praktično ceo region Zaliva, pa smo u dogovoru sa našim saveznicima odlučili da se naši vojnici vrate kući, a pošto se time efikasno okončava mađarsko prisustvo u regionu, smatrali smo da bi bilo bezbednije da se i osoblje našeg generalnog konzulata u Erbilu delimično vrati kući", rekao je Sijarto, prenosi MTI.

17:58

Insajderi otkrivaju šta se dešava u Beloj kući: Evo zašto Tramp tako često menja narativ o ratu

Vrlo promenljivi narativi Donalda Trampa, predsednika SAD, u vezi sa njegovim ratom protiv Irana pokreću se složenim nadmetanjem među najvišim savetnicima u Beloj kući i vodećim ličnostima iz njegove političke baze, tvrde insajderi.

White House boss Susie Wiles scrambles to contain Trump as insiders reveal dangerous three-pronged Iran strategy keeping aides on edge

Trampova administracija je poslednjih dana davala različite procene o tome kako se rat razvija, pri čemu je Tramp ove nedelje izjavio da su Sjedinjene Države "već pobedile", pre nego što je Pit Hegset, šef Pentagona, priznao: "Ovo je tek početak".

Insajderi kažu da su protivrečne poruke koje dolaze iz Bele kuće rezultat različitih frakcija koje se bore za Trampovu pažnju, pri čemu neki bliski savetnici upozoravaju da bi rat mogao politički da košta predsednika uoči međuizbora, prenosi Daily Mail.

17:33

Arakči: Iran će napasti američke komapnije ako bude gađana energetska infrastruktura

Ministar spoljnih poslova Irana Abas Arakči izjavio je da će Islamska Republika napasti postrojenja američkih kompanija na Bliskom istoku ukoliko iranska energetska infrastruktura bude meta napada, uz poruku da će Teheran u eventualnim odmazdnim akcijama nastojati da izbegne gusto naseljena područja.

"Ako budu gađani iranski objekti, naše snage će ciljati postrojenja američkih kompanija u regionu ili kompanija u kojima Sjedinjene Američke Države imaju udeo", rekao je Arakči, prenela je Al Džazira.

On je dodao da će Iran u eventualnim odmazdnim udarima "delovati oprezno kako gusto naseljena područja ne bi bila meta".

Arakči je rekao i da je moreuz Ormuz "otvoren", ali da Iran neće dozvoliti prolazak "naftnim tankerima i brodovima neprijatelja i njihovih saveznika".

16:37

Sin bivšeg iranskog šaha razgovarao sa Zelenskim: Evo šta je poručio

Sin bivšeg iranskog šaha Reza Pahlavi, koji se nalazi u egzilu, izjavio je danas da je razgovarao sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim o tome kako bi njihovi timovi mogli da sarađuju u "borbi dve zemlje za slobodu".

Pahlavi je u saopštenju rekao da se Ukrajina suočava sa stranom okupacijom, dok je Iran pod, kako je naveo, domaćom okupacijom, prenosi Iran internešenal.

"Ukrajina i Iran se suočavaju sa okupacijom - njihovom stranom, našom domaćom. Zajedno sa našim timovima, predsednik Zelenski i ja smo razgovarali o tome kako možemo da sarađujemo u našim borbama za slobodu. Istorija je sa nama. Svetlost će trijumfovati nad tamom", rekao je Pahlavi.

16:36

Žestok rat Trampa i medija: "Oni su zaista bolesni i poremećeni ljudi!"

Američki predsednik Donald Tramp danas je na društvenim mrežama kritikovao neke medije zbog "obmanjujućih naslova" o pet aviona-tankera koji su navodno oboreni na aerodromu u Saudijskoj Arabiji i koji više nisu upotrebljivi.

"Još jednom, lažni mediji objavljuju obmanjujući naslov. U stvari, baza je pogođena pre nekoliko dana, ali avioni nisu pogođeni ili uništeni. Četiri od pet praktično nisu imala oštećenja i već su ponovo u upotrebi. Jedan je imao malo veću štetu, ali uskoro će ponovo biti u vazduhu", objavio je Tramp na Truth Social.

16:35

Tramp najavio potez koji može da promeni tok rata

Predsednik SAD Donald Tramp objavio je na društvenoj mreži Truth novu informaciju o toku rata u Zalivu.

Prenosimo je:

"Mnoge zemlje, posebno one koje su pogođene pokušajem zatvaranja Ormuškog moreuza od strane Irana, šalju ratne brodove, u saradnji sa Sjedinjenim Američkim Državama, kako bi moreuz ostao otvoren i bezbedan. Mi smo već uništili 100% iranskih vojnih sposobnosti, ali njima je i dalje lako da pošalju jedan ili dva drona, bace minu ili ispaljuju raketu kratkog dometa negde duž ili unutar ovog plovnog puta, bez obzira koliko su teško poraženi", naveo je Tramp i nastavio:

16:33

Bogati Britanci beže od rata u Zalivu u Irsku i Francusku da bi izbegli porez

Bogati britanski državljani koji beže od rata u regionu Persijskog zaliva nalaze utočište u zemljama poput Irske i Francuske, kako bi izbegli da im stignu visoki računi za porez po povratku u Veliku Britaniju, piše danas Gardijan.

Suočeni sa mogućim zahtevima britanske Poreske i carinske uprave (HMRC), bogati pojedinci koji su živeli u Ujedinjenim Arapskim Emiratima i susednim zemljama nadaju se da će sačekati kraj napada raketama i dronovima negde drugde umesto da se vrate u Veliku Britaniju.

16:05

Iran najavio žestok napad na Ujedinjene Arapske Emirate!

Iranska novinska agencija FARS izdala je upozorenje građanima Ujedinjenih Arapskih Emirata da se klone luka Džebel Ali, Kalifa i Fudžaira.

Agencija tvrdi da su na tim lokacijama prisutne američke snage i da bi one mogle biti predmet napada iranskih projektila u narednim satima.

15:46Nusejbeh: Poslednjih 14 dana Iran lansirao na UAE više od 1.800 projektila

Izaslanica Ministarstva spoljnih poslova Ujedinjenih Arapskih Emirata Lana Nusejbeh izjavila je danas da je Iran na tu zemlju u poslednjih 14 dana ispalio više od 1.800 projektila, koji su bili usmereni u velikoj meri ka civilnoj infrastrukturi, od kojih je većina presretnuta,

Nusjebeh je za televiziju NBC rekla da je poslednjih 14 dana "definitivno pokazalo" da ne postoji svet u kome Iran može bezbedno da koegzistira sa svojim susedstvom, ne samo kada je u pitanju njihov nuklearni program, već i program balističkog raketnog oružja.

Ona je kazala da je bila u Iranu početkom februara da bi prenela niz poruka, kroz široke političke konsultacije i ponudu ekonomskih partnerstava i sporazuma sa Iranom, ukoliko dođe do uspešnog završetka pregovora o stvarima koje dugo muče ovaj region u iranskoj spoljnoj politici, ne samo o njegovom nuklearnom programu, već i o programu balističkog raketnog oružja i podršci nedržavnim akterima u regionu.

"Pre početka ove nedavne eskalacije, Iran je govorio da program balističkog raketnog oružja nema nikakve veze sa međunarodnom zajednicom. Mislim da je poslednjih 14 dana definitivno dokazalo da ne postoji svet u kome Iran može bezbedno da koegzistira sa svojim regionalnim susedstvom ili međunarodnom zajednicom sa takvim programom balističkog raketnog oružja", kazala je ona.

Nusejbeh je navela da misli da to može da se vidi "u onome što je bilo usmereno ka zemljama Zaliva, Jordanu i širem regionu u poslednjih 14 dana".

Na pitanje kako bi opisala razmere napada iz Irana sa kojima su se UAE suočili u poslednjih deset dana, Nusejbeh je kazala da je na tu zemlju bilo ispaljeno više od 1.800 projektila.

Ona je kazala da su UAE dobro reagovale na "odvratan, nezakonit napad Irana na zemlje Zaliva i Jordan".

"Preko 1.800 projektila usmerenih ka UAE, koje su uglavnom presrele naše fantastične oružane snage UAE, sa partnerima iz celog sveta, naravno, u našoj samoodbrani. Dakle, da, to je bilo neprihvatljivo. Bilo je nezakonito. Šokantno je bilo usmereno ka civilnoj infrastrukturi. Ali uspeli smo da presretnemo sve to. I život ovde je prilično normalan", istakla je Nusejbeh.

Dodala je da je život u UAE trenutno "napet" i "izazovan", ali da je "s obzirom na sve, prilično normalan".

"Svi smo se vratili na posao, naša deca su u onlajn školi, ulaze u prolećni raspust. I pokazali smo ne samo otpornost UAE i njene zajednice i njenog rukovodstva, ne samo efikasnost naših odbrambenih kapaciteta, već i našu prilagodljivost kao zemlje krizama i spremnost da ih prebrodimo i izađemo jači na kraju", zaključila je Nusejbeh.

14:26 UAE: Danas presretnuto devet balističkih raketa i 33 drona

Ministarstvo odbrane Ujedinjenih Arapskih Emirata saopštili je danas da su PVO sistemo vojske UAE od jutros presreli devet balističkih raketa i 33 drona koji su lansirani iz Irana.

U saopštenju se kaže da je od početka rata u Iranu 28. februara, protivvazdušna odbrana UAE presrela 294 balističke rakete, 15 krstarećih raketa i 1.600 dronova.

Potvrđeno je da je tokom tog perioda najmanje šest osoba poginulo, a 141 je povređena.

14:26 Teheran: Iran neće otvoriti Ormuski moreuz uprkos Trampovim pretnjama

Iran neće dozvoliti plovidbu Ormuskim moreuzom uprkos pretnjama američkog predsednika Donalda Trampa, izjavio je danas bivši komandant Iranske revolucionarne garde (IRGC) Mohsen Rezaei.

"Bez odlaska Amerike iz Persijskog zaliva i uspostavljanja kontrole nad Ormuskim moreuzom u rukama regionalnih zemalja i Omana, bezbednost se ne može postići", rekao je Rezaei, prenosi Skaj njuz.

On je rekao da će Iran razmotriti okončanje rata tek kada dobije kompenzaciju od SAD i 100-procentne garancije za budućnost, što je nemoguće bez napuštanja Amerike iz Persijskog zaliva“.

Iran izvozi 90 odsto svoje nafte preko postrojenja na ostrvu Hark, na severoistoku Pesrijskog zaliva.

Američki predsednik je izjavio da će preispitati svoju odluku da poštedi od napada naftnu infrastrukturu na ostrvu Hark ako Iran nastavi da ometa prolaz brodova kroz ključnu naftnu rutu.

14:09 Dva tankera pod indijskom zastavom natovarena gasom prošla vodama Ormuskog moreuza

Dva tankera pod indijskom zastavom natovarena tečnim naftni gasom (TNG) namenjen lukama na zapadu Indije prošla su vodama Ormuskog moreuza, saopštilo je danas indijsko ministarstvo za luke, brodarstvo i vodne puteve.

"Bezbedno su prešli Ormuski moreuz rano ujutro i na putu su za Indiju", rekao je Radžeš Kumar Sinha, generalni sekretar ministarstva za luke, brodarstvo i vodne puteve, na konferenciji za novinare u Nju Delhiju, prenosi Al Džazira.

Ranije danas iranski ambasador u Indiji Mohamad Fatali izjavio je da je Iran dozvolio pojedinim indijskim brodovima prolaz kroz Ormuski moreuz.

Fatali nije želeo da navede koliko je plovila dobilo bezbedan prolaz kroz moreuz, prenosi India Today.

Teheran je, nakon početka napada SAD i Izraela na Iran, u velikoj meri obustavio pomorski saobraćaj kroz Ormuski moreuz kroz koji se transportuje od 20 do 40 odsto svetske nafte i tečnog prirodnog gasa.

14:02 Uništeni centar za svemirska istraživanja i fabrika za PVO sisteme u Teheranu

Izraelske Odbrambene snage (IDF) saopštile su danas da su u talasu napada na Teheran tokom noći uništile centar za svemirska istraživanja, kao i fabriku za proizvodnju sistema protivvazdušne odbrane.

Kako se navodi u saopštenju, u okviru ovih udara, izraelsko ratno vazduhoplovstvo pogodilo je “desetine infrastrukturnih objekata iranskog terorističkog režima“ u glavnom gradu Irana, preneo je Tajms of Izrael.

Među metama je bio i glavni iranski centar za istraživanje svemira, za koji izraelska vojska navodi da je “sadržao strateške laboratorije koje se koriste za istraživanje i razvoj vojnih satelita u različite svrhe, uključujući nadzor, ciljanje i usmeravanje vatre ka ciljevima širom Bliskog istoka“.

Pored toga, IDF je saopštila da je pogodila nekoliko objekata koje Iran koristi za proizvodnju sistema protivvazdušne odbrane, uključujući “centralnu fabriku“ za njihovu produkciju.

Kako se navodi, ovaj udar “značajno umanjuje sposobnost iranskog terorističkog režima da obnovi svoj sistem protivvazdušne odbrane“.

13:21 Kac: Rat protiv Irana eskalira i ulazi u odlučujuću fazu

Izraelski ministar odbrane Izrael Kac izjavio je danas da rat protiv Irana eskalira i sada ulazi u odlučujuću fazu koja će se nastaviti "koliko god bude potrebno".

"Samo iranski narod može ovo okončati odlučnom borbom, do pada terorističkog režima i spasa Irana", rekao je Kac, prenosi Tajms of Izrael.

Saopštenje Kacovog kabineta izdato je nakon što se ministar odbrane Izraela sastao jutros sa načelnikom generalštaba izraelska vojske (IDF) general-potpukovnikom Ejalom Zamirom i najvišim vojnim zvaničnicima na proceni trenutne situacije zonama sukoba.

13:20 Gađane vojne baze SAD u Emiratima, Bahreinu i Kuvajtu

- Iranska mornarica gađala je američke snage u bazama u Abu Dabiju u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, kao i u Bahreinu i Kuvajtu, saopštio je komandant mornarice iranske Revolucionarne garde, admiral Alireza Tangsiri, preneli su danas iranski mediji.

On je naveo da su iranske pomorske snage pokrenule “nekoliko uzastopnih talasa” napada na vojne baze SAD u regionu.

Tangsiri je kazao da su gađane baza al-Dafra u Abu Dabiju, zatim al-Adiri u Kuvajtu, kao i Šeik Isa u Bahreinu, prenela je Al Džazira.

Prema njegovim tvrdnjama, mete su bile radarski sistemi “patriot”, avion i skladišta sa avionskim gorivom.

13:20 Emirati: Obustavljene operacije utovarivanja nafte zbog požara u luci

Operacije utovarivanja nafte obustavljene su u luci u Ujedinjenim Arapskim Emiratima nakon što je izbio veliki požar posle presretanja drona, naveli su izvori u sektoru naftne industrije i trgovine.

Služba za medije u Emiratima saopštila je da je požar izbio u luci Fudžaira, ključnom centru za skladištenje i trgovinu naftom, preneo je danas Rojters.

Kako se navodi, požar su izazvali ostaci presretnutog drona.

U ovom incidentu nije bilo povređenih, navela je agencija.

13:19 CENTCOM: Precizan napad na iransko ostrvo Karg, uz očuvanje naftne infrastrukture

Američke snage su tokom noći izvele precizni napad velikih razmera na ostrvo Karg u Iranu,a u udaru su uništena skladišta pomorskih mina, bunkeri za skladištenje raketa i brojni drugi vojni objekti,saopštila je Centralna komanda američke vojske (CENTCOM)

"Američke snage su uspešno pogodile više od 90 iranskih vojnih ciljeva na ostrvu Karg, uz očuvanje naftne infrastrukture", navodi se u saopštenju CENTCOM-a na X mreži.

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp rekao je danas da je američka vojska izvela, kako je naveo,"jedno od najmoćnijih bombardovanja" na iransko ostrvo Karg.

On je na mreži Truth Social naveo da je napad pokrenut po njegovom naređenju preko Centralne komande SAD i da je "potpuno uništio svaku vojnu metu u iranskom krunskom dragulju".

Korpus Islamske Revolucionarne garde (IRGC) saopštio je da su američki interesi u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, uključujući luke, dokove i vojne objekte, legitimne mete nakon američkog napada na iranska ostrva.

12:35 Iran dozvolio pojedinim indijskim brodovima prolaz kroz Ormuski moreuz

Iran je dozvolio pojedinim indijskim brodovima prolaz kroz Ormuski moreuz, izjavio je danas iranski ambasador u Indiji Mohamad Fatali.

Fatali nije želeo da navede koliko je plovila dobilo bezbedan prolaz kroz moreuz, prenosi India Today.

Teheran je, nakon bombardovanja Irana koje su pokrenule SAD i Izrael, u velikoj meri obustavio pomorski saobraćaj kroz Ormuski moreuz

Kroz taj strateški plovni put transportuje se od 20 do 40 odsto svetske nafte i pomorskog tečnog prirodnog gasa.

Makron pozvao na mir u Libanu i ponudio Pariz kao domaćina pregovora sa Izraelom

Predsednik Francuske Emanuel Makron saopštio je da je razgovarao sa libanskim predsednikom, premijerom i predsednikom parlamenta i da se mora učiniti sve kako bi se sprečilo da Liban upadne u haos.

- Hezbolah mora odmah da zaustavi zaoštravanje sukoba. Izrael mora da odustane od svoje ofanzive velikih razmera i obustavi masovne vazdušne napade, posebno zato što su stotine hiljada ljudi već pobegle od bombardovanja - napisao je Makron na društvenoj mreži Iks.

Libanska vlada je pokazala spremnost da se uključi u direktne razgovore sa Izraelom, dodao je Makron u objavi koju je potom napisao i na arapskom i na hebrejskom.

- Izrael mora da iskoristi ovu priliku da pokrene diskusije i prekid vatre, pronađe trajno rešenje i omogući libanskim vlastima da ispune svoje obaveze prema suverenitetu Libana - napisao je Makron i dodao da je Francuska spremna da olakša ove razgovore tako što će ih ugostiti u Parizu.

Predsednik Libana Žozef Aun rekao je juče da je izrazio spremnost za pregovore sa Izraelom, ali da nije dobio odgovor.

Izraelski ministar: "Rat s Iranom ulazi u odlučujuću fazu"

Izraelski ministar odbrane Izrael Kac rekao je da sukob s Iranom ulazi u "odlučujuću fazu". Kac je pohvalio američkog predsednika Donalda Trampa zbog napada na iransko ostrvo Harg, rekavši da je reč o "teškom udarcu" iranskoj infrastrukturi i "primerenom odgovoru na miniranje Ormuskog moreuza".

Sjedinjene Države ranije su objavile da su pogodile brodove koji su, prema njihovim tvrdnjama, postavljali mine u blizini Ormuskog moreuza, dok Iran negira da je postavljao eksploziv u tom globalno važnom pomorskom koridoru.

Kac je dodao da izraelsko ratno vazduhoplovstvo nastavlja "snažan talas napada" na Teheran i druge ciljeve u Iranu i poručuje da samo iranski narod može da završi sukob rušenjem režima.

Gori ključna naftna luka u Emiratima

U važnoj naftnoj luci Fudžajra u Ujedinjenim Arapskim Emiratima izbio je požar nakon napada dronom. Vlasti su objavile da je PVO presrela letelicu, a delovi su pali na područje luke.

Multiple Iranian kamikaze drones struck the Fujairah Oil Industry Zone (FOIZ) today, with footage showing two large plumes of fire rising from the site.

Fudžajra je jedna od najvećih lokacija za skladištenje nafte na Bliskom istoku i ključno mesto za snabdevanje brodova gorivom.

Luka se nalazi na Omanskom zalivu, a ne u Persijskom zalivu, što znači da brodovi koji tamo pristaju ne moraju da prolaze kroz Ormuski moreuz.

CENTCOM potvrdio: "Gađali smo ostrvo Harg"

- Prošle noći američke snage izvele su veliki precizni napad na ostrvo Harg u Iranu, rekao je američki predsednik Donald Tramp i potvrđuju mediji. Napad je bio usmeren isključivo na vojne ciljeve na ostrvu, uključujući sisteme protivvazdušne odbrane, pomorsku bazu i druge vojne objekte, ali naftna infrastruktura - terminali, transportne cevi i skladišta nafte - ostali su neoštećeni - objavio je na Iksu CENTCOM.

Last night, U.S. forces executed a large-scale precision strike on Kharg Island, Iran. The strike destroyed naval mine storage facilities, missile storage bunkers, and multiple other military sites. U.S. forces successfully struck more than 90 Iranian military targets on Kharg…

Po dostupnim izveštajima, američke snage su pogodile desetine iranskih vojnih ciljeva, sa ciljem da oslabe iransku sposobnost vođenja daljih vojnih operacija, ali navodno bez narušavanja vitalnih energetskih kapaciteta ostrva koji čine veliki deo izvoza iranske nafte.

IRGC stanovnicima Emirata: Sklonite se od mesta gde su Amerikanci

Iranska Revolucionarna garda zapretila je napadima na američke vojne ciljeve u Emiratima, navodeći da su američka "skrovišta" u toj zemlji legitimne mete nakon američkih napada na iransko ostrvo Harg.

Poluzvanična iranska agencija Mehr prenela je izjavu zvaničnika komande Katam al-Anbija, koje koordiniše iransku vojsku i Revolucionarnu gardu. Zvaničnik je pozvao stanovnike UAE da se drže dalje od luka, pristaništa i područja u kojima se nalaze američke vojne snage.

- Poručujemo vođama Emirata da Islamska Republika Iran smatra svojim legitimnim pravom, u odbrani nacionalnog suvereniteta i teritorije, da gađa mesta pokretanja američkih raketnih napada u lukama, pristaništima i skrovištima američkog vojnog osoblja u nekim gradovima Emirata - navodi se u saopštenju.

Najmanje 12 medicinskih radnika poginulo u izraelskom napadu

🇱🇧 LEBANON | Israeli airstrikes and shelling killed dozens across southern Lebanon and Beirut’s southern suburbs on Friday.



🔸Major attacks:



▪️ An Israeli airstrike on a primary healthcare center in Burj Qalawiya killed at least 12 doctors, paramedics, and nurses, with rescue… https://t.co/hWaaakaQlG pic.twitter.com/Rrk9ffAQC0 — Drop Site (@DropSiteNews) 14. март 2026.

U izraelskom napadu na zdravstveni centar u gradu Burdž Kalauije na jugu Libana poginulo je najmanje 12 medicinskih radnika, uključujući lekare, bolničare i medicinske sestre, saopštilo je libansko Ministarstvo javnog zdravlja.

🔻Twelve healthcare workers were killed today in an Israeli airstrike on a primary care center in southern Lebanon, the Lebanese Ministry of Health reported.



The ministry specified that the bombing hit a health facility in the town of Burj Qalawiya. SANA



🔻Doce profesionales de… pic.twitter.com/F4gmldzb3R — Ares, Information Service (@Aresinfoservice) 14. март 2026.

Jedan zdravstveni radnik je ranjen, a spasilačke ekipe tragaju za nestalima. Napad je usledio nakon ranijeg udara na bolničare u Al-Savani. Od početka izraelskih napada u Libanu, poginulo je najmanje 773 ljudi, među kojima 103 dece.

Ormuski moreuz sada liči na stvarnu verziju igre "Battleship"

U ovom snimku vidi se brod u plamenu snimljen sa drugog plovila u blizini.

Ormuski moreuz je uski prolaz između Irana i Omana kroz koji prolazi oko 20% svetske nafte i tečnog gasa.

🚢The Strait of Hormuz now resembles a real-life version of the game "Battleship"



Similar videos are actively appearing online.



For example, in this footage — a burning ship filmed nearby from another vessel.



The Strait of Hormuz is a narrow passage between Iran and Oman… pic.twitter.com/0PrYQ2liSu — NEXTA (@nexta_tv) 14. март 2026.

Hamas poziva Iran da izbegava napade na susedne zemlje

Hamas je pozvao Iran da ne napada susedne zemlje i apelovao na sve države i međunarodne organizacije da rade na trenutnom zaustavljanju rata.

Palestinska militantna grupa navodi da sa "dubokom zabrinutošću" prati tekući rat na Bliskom istoku, ističući da on "ugrožava mir i bezbednost u regionu i svetu".

Hamas dodaje da agresija Amerike i Izraela protiv Irana krši međunarodno pravo i međunarodno humanitarno pravo. U saopštenju na Telegramu, Hamas je pozvao sve države u regionu da sarađuju i zaustave agresiju.

- Potvrđujući pravo Islamske Republike Iran da na ovu agresiju odgovori svim raspoloživim sredstvima u skladu s međunarodnim normama i zakonima, pokret poziva braću u Iranu da izbegnu gađanje susednih zemalja - poručio je Hamas.

Katar izdao naređenje za evakuaciju zbog zaštite američkih interesa

Naređenje za evakuaciju u Kataru fokusiralo se na oblasti koje ugošćavaju američke ekonomske interese. Neposredno nakon ponoći u Dohi, stanovnici centralnog distrikta Mušejreb dobili su obaveštenja na telefonima da odmah napuste prostorije i pređu na "najbliže sigurno mesto" kao "preventivnu meru". Neki stanovnici i gosti hotela pobegli su u podzemne garaže i skloništa.

Oko 01:30 sati čuo se ogroman prasak koji je odjeknuo gradom. Član BBC tima koji je bio na licu mesta video je eksploziju kada je projektil bio presretnut, kratko osvetlivši obrise grada. Nakon toga čuli su se udaljeni udari u suprotnom smeru.

Kasnije ujutru, katarske snage oborile su drugi projektil. Analiza oblasti koje su dobile naredbu za evakuaciju pokazuje da je cilj bio zaštititi mesta koja su domaćini američkim ekonomskim interesima. Iran je ranije ove nedelje naveo da su takvi ciljevi legitimni.

U Mušejrebu se nalaze kancelarije Google i American Express, kao i neke kancelarije katarske vlade. Delovi kampusa od 12 hektara poznatog kao Education City, gde se nalaze filijale šest američkih univerziteta, takođe su evakuisani.

Tramp: Iran je potpuno poražen i želi dogovor Američki predsednik Donald Tramp objavio je na svojoj društvenoj mreži Truth Social da je američka vojska postigla veliki uspeh u sukobu s Iranom i utvrdio da je Teheran "potpuno poražen" i da želi da postigne dogovor sa Sjedinjenim Državama. - "Fake news" mediji mrze da izveštavaju o tome koliko je američka vojska dobro prošla protiv Irana, koji je potpuno poražen i želi dogovor, ali ne dogovor koji bih ja prihvatio! - napisao je Tramp u objavi.

Dim nad južnim Libanom nakon izraelskog vazdušnog napada

Prema podacima ministarstva zdravlja Libana, od početka rata u zemlji je poginulo više od 770 ljudi.

U agresiji na Iran ubijena šestočlana porodica, među poginulima i beba

Prema izveštajima iranskih državnih medija, u vazdušnom napadu u zapadnom iranskom gradu Ejvan ubijeno je šest članova iste porodice, prenosi Associated Press.

Agencija Mizan, službeni medij iranskog pravosuđa, navodi da je među poginulima i šestomesečna beba.

Izrael tvrdi da je pogodio skladište oružja Hezbolaha u Libanu

Izraelska vojska objavila je da je pogodila skladište oružja u južnom Libanu. Izraelske odbrambene snage (IDF) navode da su juče u području Al-Majadel uočile pripadnike Hezbolaha koje podržava Iran kako unose rakete u skladište.

Prema njihovim tvrdnjama, izraelsko ratno vazduhoplovstvo nekoliko minuta kasnije pogodilo je skladište i ubilo pripadnike Hezbolaha.

Počeo istovremeni napad Irana i Hezbolaha na Izrael

Iranska Revolucionarna garda objavila je da je pokrenula 48. talas napada na Izrael, prenose iranski državni mediji.

Državna novinska agencija IRNA navodi da su napadi pokrenuti istovremeno s napadima Hezbolaha iz Libana.

Izrael izdao upozorenje na evakuaciju u iranskom gradu Tabrizu

Izrael je izdao upozorenje na evakuaciju za deo industrijske zone u zapadnom iranskom gradu Tabrizu. Upozorenje je objavljeno uz kartu na kojoj je označeno područje koje bi moglo biti pogođeno napadima.

Izraelska vojska navodi da će u tom području biti "aktivna u nadolazećim satima". Dodaje se da bi napad mogao biti sličan nedavnim operacijama u Teheranu, u kojima su meta bili vojni objekti iranskog režima.

Stanovnicima je poručeno da odmah napuste označeno područje radi vlastite sigurnosti, uz upozorenje da bi ostanak mogao dovesti njihove živote u opasnost.

Iran: Američki napadi na ostrvo Harg nisu oštetili naftnu infrastrukturu

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je sinoć da je američka vojska bombardovala ostrvo Harg, ali je naglasio da meta napada nije bila naftna infrastruktura.

Ovo ostrvo predstavlja ključnu ekonomsku tačku za Iran, jer prema procenama analitičara kroz njega prolazi oko 90 odsto iranskog izvoza nafte.

💥BREAKING: 🇮🇷 Iranian media says no damage to any oil facility after the U.S bombing of the strategic island of Kharg. pic.twitter.com/82ZhN2QfIB — Crypto Rover (@cryptorover) 14. март 2026.

Novinska agencija Fars, koja je povezana sa iranskim Islamskim korpusom revolucionarne garde (IRGC), objavila je da se tokom američkih napada na ostrvu čulo više od 15 eksplozija.

Prema njihovim navodima, napadi su bili usmereni na protivvazdušnu odbranu, pomorsku bazu, kontrolni toranj aerodroma i hangar za helikoptere.

Στενά του Ορμούζ: Οι ΗΠΑ βομβάρδισαν το νησί Kharg - Το Ιράν σημαδεύει τα πετρέλαια του Κόλπου https://t.co/rsacAEs3YQ pic.twitter.com/zqdb8PAhkF — Reporter.gr (@reportergr) 14. март 2026.

Iranski državni mediji navode da tokom napada nije oštećena naftna infrastruktura na ostrvu Harg.

Napad eksplozivom na jevrejsku školu u Holandiji, dan ranije zapaljena sinagoga

Eksplozija je jutros oštetila jevrejsku školu u Amsterdamu, a gradonačelnica je incident opisala kao namerni napad na jevrejsku zajednicu, prenela je holandska novinska agencija Algemeen Nederlands Persbureau (ANP).

Eksplozija u školi u luksuznoj stambenoj četvrti na južnoj strani Amsterdama izazvala je samo ograničenu štetu, rekla je gradonačelnica Femke Halsema u saopštenju za javnost, nakon što su policija i vatrogasci brzo stigli na mesto događaja.

Napad na sinagogu u Mičigenu

U američkoj saveznoj državi Mičigen, u četvrtak je naoružani napadač, rodom iz Libana, kamionetom natovarenim vatrometom i kanisterima benzina udario u sinagogu i izazvao požar.

Vlasti nisu saopštile motiv napada na sinagogu u predgrađu Detroita, koji je okončan kada je vozač kamioneta sebi pucao u glavu tokom sukoba sa obezbeđenjem.

Napadača su američki zvaničnici identifikovali kao 41-godišnjeg Ajmana Gazalija. On je napad izveo nedelju dana nakon što je Izrael 5. marta bombardovao grad njegove porodice u Libanu, pri čemu su poginula dvojica njegove braće, kao i bratanica i bratanac.

Američki Stejt department naredio da državni službenici napuste Oman

Evakuacija u centralnom delu Dohe

Ministarstvo unutrašnjih poslova Katara ranije je saopštilo da evakuiše više područja kao meru predostrožnosti. Priroda pretnje za sada nije poznata, ali je Katar tokom noći i jutra presreo dva raketna napada.

Čini se da je cilj zaštita mesta u kojima se nalaze američki ekonomski interesi, nakon što je Iran ranije ove nedelje saopštio da su takve lokacije legitimne mete.

Stanovnici su dobili upozorenja na telefonima da se odmah evakuišu iz centr Dohe, kvarta Msheireb Downtown Doha, gde se nalaze kancelarije kompanija Google i American Express.

🚨 BREAKING



Doha just now pic.twitter.com/E3lOW0kIv0 — Iran 24 (@IRAN_HD24) 13. март 2026.

Svedoci navode da su neki stanovnici požurili u podzemne garaže kako bi potražili zaklon.

Navodi se i da su stražari raspoređeni kod sedišta kompanije Microsoft u Kataru. Agencija Rojters prenosi da su vlasti evakuisale i deo područja u kojem se nalaze ogranci šest američkih univerziteta.

U međuvremenu, američke ambasade u regionu ostaju pod pretnjom. Bezbednosni zvaničnici u Bagdad saopštili su da je tamošnja misija pogođena u napadu, dok je američki Stejt departrment naredio da državni službenici napuste Oman.

Pogođen helidrom na krovu američke ambasade u Bagdadu

Ranije su počele da pristižu informacije o napadu na američku ambasadu u glavnom gradu Iraka, Bagdadu.

Prema navodima agencije Rojters, projektil je pogodio zgradu, nakon čega se iz kompleksa ambasade podigao dim. Izvori nisu izneli detalje o eventualnoj šteti.

US Embassy in Baghdad targeted by drone strike. Smoke & flames visible on roof after C-RAM radar reportedly hit. No casualties confirmed.pic.twitter.com/cmRDxlyFtr — Israhadi (@Israhadi_hasan) 14. март 2026.

Agencija Associated Press prenosi da je projektil pogodio heliodrom unutar kompleksa američke ambasade. U međuvremenu, Agence France-Presse (AFP) citira izvore koji tvrde da je ambasadu pogodio dron.

Prema navodima AFP-a, napad se dogodio ubrzo nakon što su u udarima na iračku prestonicu ubijena dva borca povezana sa Iranom.

A drone strike hit the U.S. Embassy compound in Baghdad’s Green Zone, damaging or disabling the embassy’s C-RAM air defense system (C-RAM's radar) and striking a helipad.



The attack is believed to be carried out by Iran-linked militias. pic.twitter.com/mTZuZgwrz1 — The Daily News (@DailyNewsJustIn) 14. март 2026.

Navodno je oštećen i PVO sistem C-RAM.

Amerika bombardovala strateško iransko ostrvo Harg

Sjedinjene Američke Države izvele su napad na ključno iransko ostrvo, a Iran je najavio osvetu.

Iranske oružane snage jutros su saopštile da će svaki napad na iransku naftnu i energetsku infrastrukturu dovesti do napada na energetsku infrastrukturu u vlasništvu naftnih kompanija koje sarađuju sa Sjedinjenim Državama u regionu, preneli su iranski mediji.

Napad je povezan sa američkim udarima na iransko ostrvo Harg, koje predstavlja glavni centar za izvoz iranske nafte i kroz koji prolazi većina iranskih pošiljki sirove nafte.

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da su američke snage uništile vojne ciljeve na ostrvu, dok je Iran upozorio da bi napadi na njegovu energetsku infrastrukturu izazvali odgovor protiv objekata povezanih sa SAD u regionu.

Autor: A.A.