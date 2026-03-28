HAOS NA BLISKOM ISTOKU I DALJE TRAJE: Huti se uključili, rat postaje sve žešći

Situacija na Bliskom istoku postaje sve opasnija kako je sukob Izraela i Amerike protiv Irana dodatno eskalirao. Danas je 29. dan rata SAD i Izraela protiv Irana.

Američki predsednik Donald Tramp ponovo je produžio rok svoje pretnje bombardovanjem iranskih energetskih postrojenja, ovog puta do 6. aprila. Tvrdi da pregovori sa Iranom idu u dobrom smeru, dok Iranci demantuju da uopšte postoje pregovori.

Izrael je nastavio sa snažnim udarima, a Iran sa još jačim odmazdama na američke strateške ciljeve u Persijskom zalivu i u napadima na Izrael. U poslednjem talasu eskalacije, u iranskom udaru na američku bazu Princ Sultan u Saudijskoj Arabiji ranjeno je 12 vojnika, od kojih dvojica teško.

Izrael nastavlja sa bombardovanjem Libana i Irana, gde je i najveći broj stradalih.

Reza Pahlavi poručio američkim konzervativcima da je spreman da predvodi tranziciju

Prognani iranski prestolonaslednik Reza Pahlavi izjavio je u subotu na skupu američkih konzervativaca da je spreman da predvodi tranziciju nakon pada Islamske Republike i poručio da će, kada „dođe pravi trenutak“, pozvati narod Irana na ustanak.

Pahlavi je govorio skoro 30 minuta na Konferenciji konzervativne političke akcije (CPAC) u blizini Dalasa, gde je nekoliko puta prekidan aplauzima i klicanjem.

Pohvalio je predsednika Donalda Trampa zbog pokretanja vojne akcije protiv sadašnje iranske vlade.

Najburnije reakcije publike usledile su kada je upitao prisutne da li mogu da zamisle da se Iran pretvori u prijatelja i saveznika Sjedinjenih Država.

„Možete li zamisliti da Iran pređe sa ’smrt Americi’ na ’Bog blagoslovio Ameriku’?“, rekao je on.

Kasnije je masa ponovo oduševljeno reagovala kada je dodao: „Predsednik Tramp ponovo čini Ameriku velikom. Ja nameravam da ponovo učinim Iran velikim.“

IDF: Narednih dana završićemo gađanje ključnih vojnih postrojenja Irana

Izraelske odbrambene snage (IDF) iznele su danas procenu da će u narednim danima završiti gađanje gotovo svih ključnih postrojenja iranske vojne industrije.

Izraelsko ratno vazduhoplovstvo do sada je tokom rata gađalo hiljade ciljeva poveznih sa iranskom vojnom industrijom, odnosno oko 70 odsto, a IDF navode da su sada blizu toga da obuhvate oko 90 odsto ključnih lokacija koje se koriste za razvoj oružja koje predstavlja pretnju Izraelu, prenosi Tajms of Izrael.

Odbrambena industrija Irana je veoma razvijena i obuhvata brojne vojne strukture i privatne kompanije koje proizvode sisteme naoružanja ili njihove komponente, uključujući balističke rakete, protivvazdušnu odbranu, pomorsko naoružanje, sajber kapacitete, pa čak i špijunske satelite, navodi izraelski portal.

Američki ratni brod "Tripoli" sa 3.500 marinaca stigao na Bliski istok

Američki ratni brod "Tripoli" na kojem se nalazi 3.500 marinaca stigao je na Bliski istok, objavila je danas američka Centralna komanda (CENTCOM).

CENTCOM je naveo na platformi X da je brod USS "Tripoli" amfibijski jurišni brod i da se u njegovoj pratnji nalaze transportni i jurišni lovci.

Izvor je ranije rekao za CNN da prisustvo ekspedicione jedinice marinaca daje komandantima dodatne mogućnosti za niz mogućih nepredviđenih situacija.

Huti ispalili drugu raketu ka Izraelu, nekoliko sati nakon prve

Jemenska pobunjenčka grupa Huti ispalila je drugu raketu ka Izraelu, svega nekoliko sati nakon prve, kojom su se uključili u rat Izraela sa Iranom, izjavio je danas neimenovani izraelski bezbednosni izvor.

Huti, koji imaju podršku Irana, lansirali su krstareću raketu ka Izraelu, rekao je izvor za CNN.

Obe rakete su presretnute i nije bilo povređenih niti materijalne štete, naveo je bezbednosni zvaničnik.

Najavljujući prvi napad, Huti su saopštili da su ispalili "baraž balističkih raketa na osetljive izraelske vojne ciljeve", što bi moglo da predstavlja novi problem za energetska tržišta, navodi američka TV mreža.

Huti su ranije danas poručili da će njihove operacije biti nastavljene dok se, kako su naveli, ne završi "agresija" na svim frontovima.

Oni su ranije izvodili napade na pomorske puteve u znak podrške Hamasu u Gazi nakon 7. oktobra 2023. godine.

Iranski šiitski saveznici u Libanu i Iraku već su se uključili u regionalni sukob koji su, prema navodima, pokrenuli američki i izraelski napadi na Teheran.

Hezbolah ispalio 250 projektila na izraelske vojnike

Hezbolah je ispalio oko 250 projektila iz Libana u protekla 24 sata, prema rečima zvaničnika izraelske vojske koji je govorio pod uslovom anonimnosti u skladu sa vojnim smernicama.

Zvaničnik je naveo da je većina projektila bila usmerena na izraelske vojnike koji operišu u južnom Libanu, a da je samo 23 prešlo granicu sa Izraelom. Severni Izrael je i dalje pod konstantnim sirenama koje upozoravaju na projektile i Hezbolaha i Irana.

Izraelska vojska saopštila je da je najmanje devet vojnika povređeno, od kojih dvoje teško, u napadima raketama Hezbolaha u petak i subotu.

Izrael napao objekte za proizvodnju oružja širom Teherana

Izraelska vojska saopštila je da je tokom noći izvršila široke udare na Teheran, koristeći više od 50 borbenih aviona za gađanje infrastrukture za proizvodnju oružja.

Vojska je navela da su glavni cilj napada bili iranski pogoni za proizvodnju pomorskog naoružanja. Iran nije odmah potvrdio bilo kakve udare na svoje pomorske ili mornaričke programe.

Ovi udari su deo šire operacije pod nazivom "Rika lava". Prema izveštajima od 27. i 28. marta 2026. godine:

Meta u Teheranu: Glavna meta bio je štab iranske Organizacije pomorske industrije (MIO), odgovoran za istraživanje i proizvodnju nadvodnih i podvodnih plovila, mina i raketa.

Ostale lokacije: Pored Teherana, pogođeni su objekti povezani sa nuklearnim programom i proizvodnjom balističkih raketa u gradovima Arak i Jazd.

Internet u Iranu blokiran tačno mesec dana

Internet u Iranu blokiran je tačno mesec dana, saopštila je nadzorna organizacija za sajber bezbednost "NetBlocks".

"Tačno pre mesec dana, u subotu ujutru, 28. februara, Iran je uronio u digitalni mrak nakon što su vlasti prekinule pristup globalnom internetu", saopštio je "NetBlocks" na platformi Mastodon.social.

Organizacija je navela da je nakon pune četiri nedelje, odnosno 672 sata, blokada i dalje na snazi, čime se krši pravo Iranaca da komuniciraju i budu informisani.

"NetBlocks" je organizacija osnovana 2017. godine i prati prekide interneta, cenzuru i stanje digitalnih prava širom sveta.

Centralna komanda SAD: Nijedan američki vojnik nije napadnut u Dubaiju

Centralna komanda SAD odbacila je tvrdnje Iranske revolucionarne garde da su iranske snage napale više lokacija u Dubaiju gde je raspoređeno više od 500 američkih vojnika i nanele „teške žrtve“.

- Nijedan američki vojnik nije napadnut u Dubaiju - saopštila je američka Centralna komanda u objavi na X, optužujući iransku vladu da „izmišlja laži“.

🚫 CLAIM: Iran's IRGC alleges it struck U.S. "hideouts" in Dubai, causing over 500 casualties.



✅ FACT: No U.S. personnel have been attacked in Dubai. The Iranian regime is manufacturing lies on social media to hide the reality that their military capabilities are undeniably…

Marokanski sud osudio repera na osam meseci zatvora

Marokanski sud osudio je repera Souhaiba Kablija, poznatog po kritikama marokanskih veza sa Izraelom i korupcije u vladi, na osam meseci zatvora. Ovo je najnoviji u nizu slučajeva kažnjavanja mladih muzičkih umetnika u zemlji.

Pesme Kablija snažno kritikuju odluku Maroka iz 2020. godine da normalizuje odnose sa Izraelom, u okviru sporazuma posredovanog od strane prve administracije Donalda Trampa. Njegovi tekstovi takođe ukazuju na probleme u javnim službama i ograničenjima slobode govora - iste žalbe koje su izražavali marokanski demonstranti prošle godine.

Sudija je u četvrtak proglasio Kablija, 23-godišnjeg repera, krivim za vređanje ustavne institucije, izjavio je njegov advokat Mohamed Taifi za AP. Kabli, član Al Adl Val Ihsane, zabranjene, ali tolerisane islamske organizacije, takođe je kažnjen novčanom kaznom od 106 dolara.

Advokat Taifi navodi da se njegov klijent žali na presudu. Kabli je oslobođen od drugih optužbi, uključujući vređanje javnih zvaničnika i širenje lažnih optužbi. Sud, kako ističe Taifi, nije precizirao koja je ustavna institucija u pitanju, a u Maroku postoji više takvih tela.

UAE presreli 20 raketa i 37 dronova

Ministarstvo odbrane UAE saopštilo je da su presreli 20 balističkih raketa i 37 dronova. Kako se navodi, vazdušna odbrana zemlje do sada je presrela 398 balističkih raketa, 15 krstarećih raketa i 1.872 dronova od početka "očiglednih iranskih napada".

Napadi su izazvali 11 smrtnih slučajeva, uključujući dvoje pripadnika oružanih snaga i jednog marokanskog civila angažovanog od strane oružanih snaga. Ranije je prijavljeno da je pet osoba povređeno nakon što je raketa presretnuta u Abu Dabiju.

IDF potvrdio ubistvo novinara povezanih sa Hezbolahom

Izraelska vojska potvrdila je da je u vazdušnom napadu na jugu Libana ubila novinara Alija Šoeiba, povezanog sa Hezbolahom, navodeći da je bio pripadnik elitne jedinice Radvan.

Prema navodima izraelske vojske (IDF), Šoeib je bio operativac u obaveštajnoj jedinici Radvan snaga, dok je istovremeno radio kao novinar za televizijsku mrežu Al-Manar TV.

IDF tvrdi da je "delovao kao terorista u okviru organizacije Hezbolah pod maskom novinara za mrežu Al-Manar", te da je prikupljao i otkrivao lokacije izraelskih trupa u južnom Libanu i duž granice, održavajući kontakt sa drugim pripadnicima Radvan jedinice i organizacije u celini.

לפני זמן קצר, חיל-האוויר תקף וחיסל את עלי חסן שעיב, מחבל ביחידת המודיעין של יחידת 'כוח רדואן' בארגון הטרור חיזבאללה.



המחבל עלי חסן שעיב שימש כמחבל בארגון הטרור חיזבאללה במסווה של עיתונאי ברשת 'אלמנאר', תוך שפעל באופן עקבי לחשוף את מיקומם של כוחות צה"ל הפועלים בדרום לבנון ובקו…

Tokom aktuelnog rata sa Iranom, prema tvrdnjama izraelske vojske, Šoeib je nastavio svoje aktivnosti i izveštavao o položajima izraelskih snaga u južnom Libanu.

Vojska takođe navodi da je učestvovao u "podsticanju protiv izraelskih vojnika i civila", koristeći svoju poziciju za širenje propagandnih materijala Hezbolaha.

U istom napadu, koji je ciljao automobil u gradu Džezine, poginula je i Fatima Ftouni, novinarka povezana sa kanalom Al-Majadin, navodi ta mreža.

Više lakše povređenih nakon udara iranske rakete kod Jerusalima

Nekoliko osoba je lakše povređeno nakon što je iranska balistička raketa pogodila mesto Eštaol, u oblasti Jerusalima, saopštile su službe za hitne intervencije.

3 פצועים קל מנפילה סמוך לבית שמש | תיעוד הנזק לבתים בזירה

Procene ukazuju da je raketa nosila konvencionalnu bojevu glavu sa nekoliko stotina kilograma eksploziva, što je izazvalo veliku štetu na obližnjim kućama.

Medicinske i spasilačke ekipe na terenu kod Beit Šemeša

Medicinske i spasilačke službe reaguju na prijave o udaru u mestu Eštaol, u blizini Beit Šemeša, nakon najnovijeg talasa balističkih raketa koje je Iran lansirao ka Izraelu. Za sada nema izveštaja o povređenima.

U napadu je lansiran manji broj projektila - četvrti od ponoći i prvi u poslednjih osam sati - što je aktiviralo sirene u južnom Izraelu, području Jerusalima i delovima centralnog Izraela.

הדי פיצוצים בגוש דן, תיעוד: נפילה באזור בית שמש

Istaknuti novinar i novinarka povezani sa Hezbolahom ubijeni u izraelskom napadu

Libanski mediji izveštavaju da je istaknuti novinar povezan sa Hezbolahom ubijen u izraelskom vazdušnom napadu koji se dogodio nedavno.

Prema tim navodima, Ali Šoeib, koji je radio za televizijsku mrežu Al-Manar TV, poginuo je u napadu koji je ciljao automobil u južnom gradu Džezine.

يرحم روحك يا فاطمة وهنيئا الك كنت بطله عالساحة ... 💔💔

وهنيئا يا علي شعيب فارس الميدان الجنوبي 💔💔@ftounifatima @cheib1970 pic.twitter.com/VGnF8tRTC5 — Mohammed Dimashk 📽🏛 (@MohammedDimashk) 28. март 2026.

U napadu je, kako se takođe navodi, poginula i Fatima Ftouni, novinarka povezana sa kanalom Al-Majadin, koji se takođe dovodi u vezu sa Hezbolahom.

Novi izraelski napadi na iranske gradove

Iranska novinska agencija ISNA izvestila je da je pet osoba ubijeno u napadu na stambenu zgradu u gradu Zandžanu, a napadi su zabeleženi i u centru Teherana i Isfahana.

Black smoke now billows over Tehran and Isfahan after early‑morning US‑Israeli airstrikes, with Tehran’s Amirkabir University appearing to have suffered significant damage. pic.twitter.com/CwJKh9jygs — Al Jazeera Breaking News (@AJENews) 28. март 2026.

"SAD i Iran žele dogovor, ali traže previše jedni od drugih"

Sjedinjene Američke Države i Iran žele da postignu dogovor, ali obe strane postavljaju previsoke zahteve, upozorio je bivši britanski ambasador u Iranu Ričard Dalton. Dalton je izjavio da veruje kako postoji volja za postizanjem sporazuma na obe strane.

Ipak, naglasio je da obe strane "traže previše jedna od druge".

- Kao agresori, Izrael i Sjedinjene Američke Države moraju povući prvi potez i smanjiti svoje zahteve na nivo na kojem se mogu uzeti u obzir interesi ostatka sveta i iranskog naroda - rekao je. On je upozorio da bez većeg realizma neće doći do smirivanja situacije.

It’s disgraceful….how can anyone say this doesn’t influence our govt. — popgoes (@popgoes555) 27. март 2026.

- Ako ne bude više realizma u jedinom mogućem putu rešavanja problema u Ormuskom moreuzu, a to su pregovori, umesto smirivanja tenzija svedočićemo njihovoj daljoj eskalaciji - zaključio je.

Iranska vojska tvrdi da je ciljala skladište ukrajinskih sistema protiv dronova u UAE

Iranska vojska saopštila je da je ciljala skladište ukrajinskog sistema protiv dronova u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, za koje je navedeno da je korišćeno za pomoć američkim snagama.

- Kako su skrovišta američkih komandanata i vojnika u Dubaiju bila ciljana... ukrajinsko skladište sistema protiv dronova koje se nalazilo u Dubaiju radi pomoći američkoj vojsci... bilo je ciljano i uništeno - navodi se u saopštenju iranske vojne centralne operativne komande Hatam Al-Anbija koje je prenela državna televizija.

Ranije u subotu, ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je tokom nenajavljene posete UAE izjavio da su se dve zemlje složile da sarađuju u oblasti odbrane.

Iranski predsednik preti „razarajućim odgovorom“

Iranski predsednik Masud Pezeškijan je zapretio da će Teheran odgovoriti „odlučnim i razarajućim odgovorom“ ako Sjedinjene Države i Izrael napadnu ključnu infrastrukturu i ekonomske centre Irana.

- Više puta smo naglašavali da Iran ne izvodi preventivne udare, ali u slučaju napada na infrastrukturu i ekonomske centre, odgovorićemo odlučno i razarajuće protiv neprijatelja agresora - napisao je Pezeškijan na društvenoj mreži X.

- Poručujem zemljama u regionu: ako težite razvoju i bezbednosti, ne dozvolite našim zajedničkim neprijateljima da orkestriraju rat sa vaših teritorija - poručio je iranski predsednik.

Dogovoren sastanak četiri strane u Pakistanu

Pakistan će iduće nedleje biti domaćin razgovora sa Saudijskom Arabijom, Egiptom i Turskom o ratu na Bliskom istoku, potvrdio je za AFP visoki zvaničnik ministarstva spoljnih poslova.

- U ponedeljak ćemo biti domaćini sastanka četiri strane - rekao je zvaničnik pod uslovom anonimnosti, dodajući da sastav izaslanstava još nije potvrđen. Naveo je i da se dolazak delegacija u Pakistan očekuje do sutra uveče.

Pakistan se profilisao kao važan posrednik između Irana i SAD.

Islamabad ima dugogodišnje veze s Teheranom i bliske kontakte u zemljama Persijskog zaliva, dok su premijer Šehbaz Šarif i načelnik glavnog štaba, feldmaršal Amin Munir, uspostavili lični odnos s predsednikom SAD Donaldom Trampom.

Huti i zvanično objavili da ulaze u rat

Huti zvanično objavili ulazak u rat u znak podrške Iranu i izneli pretnje da će ciljati američke brodove i ratne brodove u Crvenom moru ako Vašington nastavi da učestvuje u akcijama protiv Irana i njegovih saveznika.

BREAKING: The Houthis have officially announced entry into the conflict in support of Iran. Houthi military spokesperson: "We will target U.S. ships and warships in the Red Sea."

Huti potvrdili da su izvršili napad na Izrael

Proiranski šiitski pokret Huti u Jemenu potvrdili su da su prvi put napali Izrael od početka američko-izraelskog rata s Iranom.

Grupa navodi da je ispalila niz balističkih raketa "ciljajući osetljive izraelske vojne objekte" kao odgovor na napade u Iranu, Libanu, Iraku i palestinskim teritorijama. Dodaju da će njihove operacije trajati sve dok "agresija" na svim frontovima ne prestane.

The Iranian-backed Houthis in Yemen have decided to officially join the ongoing war on the side of Iran, with sirens currently sounding across Southern Israel due to the launch of a ballistic missile from Yemen.

Ovo saopštenje dolazi nakon što su izraelske snage (IDF) objavile da su presrele raketu iz Jemena.

Dva izraelska vojnika teško ranjena u sukobima na jugu Libana

Izraelske odbrambene snage (IDF) saopštile su da su dva vojnika teško ranjena u sukobima na jugu Libana.

IDF navodi u objavi na Iksu da je jedan oficir teško ranjen, dok je još šest vojnika zadobilo lakše povrede u raketnom napadu u petak.

Dodaje se da je još jedan oficir teško povređen, a drugi oficir lakše, u napadu protivtenkovskom raketom tokom drugog sukoba.

Oglasile se sirene u Bahreinu

Sirene su odjekivale Bahreinom tokom subotnjeg jutra, uz upozorenja vlasti na moguće napade. Ministarstvo unutrašnjih poslova pozvalo je građane da se upute na najbliže sigurno mesto.

Ranije tokom dana Ministarstvo je objavilo da su službe civilne zaštite ugasile požar u objektu koji je bio meta iranskog napada.

U Bahreinu su od početka rata zabeležene dve poginule osobe, a poslednji napad dronom pogodio je stambenu zgradu u glavnom gradu Manami, saopštilo je ministarstvo unutrašnjih poslova.

Tramp otkrio koja je zemlja sledeća meta Amerike

Tajland je postigao dogovor s Iranom kojim se omogućuje siguran prolazak tajlandskih naftnih tankera kroz Ormuski moreuz, izjavio je tajlandski premijer Anutin Čarnvirakul.

- Postignut je dogovor koji omogućuje tajlandskim tankerima siguran tranzit kroz Ormuski moreuz - izjavio je na konferenciji za novinare.

Dodao je da bi taj razvoj situacije trebao da ublaži zabrinutost oko uvoza goriva u zemlju.

Ko su Huti?

Iranski šiitski saveznici u Libanu i Iraku uključili su se u rat u regionu koji je započet američkim i izraelskim udarima na Teheran. Međutim, jemenski pobunjenici Huti, dobro naoružani i sposobni da napadaju zalivske susede i prouzrokuju velike poremećaje u pomorskoj navigaciji oko Arapskog poluostrva, još se nisu uključili u sukob. Da li danas ulaze u rat?

Gubici na berzi počinju da se gomilaju i ubrzavaju

Do nedavno su investitori u SAD delovali relativno smireno u vezi sa ekonomskim rizicima povezanim s ratom, što je štitilo američko tržište akcija od velikih padova zabeleženih na mnogim inostranim tržištima.

Međutim, gubici sada počinju da se gomilaju i ubrzavaju. Akcije u sva tri glavna američka indeksa ponovo su pale u petak, čime je zaokružena četvrta nedelja gubitaka od početka rata.

S&P 500 pao je za 1,67%, što predstavlja njegov najveći nedeljni pad od početka sukoba.

Dow Jones Industrial Average opao je za više od 1,7%. Time je pao 10% u odnosu na svoj poslednji maksimum - prag koji se naziva korekcija.

Nasdaq Composite, koji je već ušao u zonu korekcije u četvrtak, dodatno je pao za 2,1%.

Sva tri indeksa sada beleže pad veći od 7% u poslednjih mesec dana.

Intervencija Huta mogla bi da otvori novi front na Arabijskom poluostrvu

Već nedeljama Huti u Jemenu izražavaju podršku Iranu - svom glavnom izvoru vojne, finansijske i političke pomoći - naglašavajući da je njihovo uključivanje u rat samo pitanje vremena.

Dodatna pretnja stigla je sinoć u televizijskom obraćanju portparola Huta, Jahja Sare.

- Potvrđujemo da su naši prsti na obaraču za direktnu vojnu intervenciju - rekao je on, dodajući da će grupa ući u rat ukoliko se ostale zemlje pridruže Vašingtonu i Izraelu protiv Irana i njegovih saveznika, ili ako se Crveno more koristi za "neprijateljske operacije" protiv Irana.

Čini se da je jutros pretnja sprovedena u delo - izraelska vojska saopštila je da je identifikovala lansiranje rakete iz Jemena, što je aktiviralo sirene u i oko južnog izraelskog grada Beršebe.

Učešće Huta sada otvara mogućnost širenja rata, uz novi front na Arabijskom poluostrvu. Posebnu zabrinutost izaziva pretnja napadima na brodove u Crvenom moru, što su Huti već činili nakon 7. oktobra.

Godine 2025. Donald Tramp pokrenuo je kampanju bombardovanja (zajedno sa Ujedinjenim Kraljevstvom) kako bi sprečio te napade.

Ta višenedeljna operacija pogodila je hiljade ciljeva i usmrtila veći broj visokorangiranih zvaničnika Huta, ali je na kraju okončana primirjem.

Stiže još jedan američki nosač aviona

Nosač aviona USS Džordž Buš, plutajuća vazdušna baza koja može da nosi više od 80 letelica, biće raspoređen na Bliskom istoku, navodi više izvora za CBS News.

USS George H.W. Bush (CVN-77) carrier strike group is being prepared for deployment to the U.S. Central Command (CENTCOM) region amid operations around Iran.

Ovaj veliki nosač i njegova udarna grupa završili su pripremnu obuku ranije ovog meseca i sada bi mogli da se priključe američkim operacijama u Iranu, rekli su američki zvaničnici za CBS News.

Dva razarača sa navođenim raketama - USS Donald Kuk i USS Mejson - takođe su ove nedelje napustila SAD na putu da se pridruže američkim operacijama u Iranu.

Još jedan, USS Ros, takođe je napustio SAD ove nedelje, iako njegovo odredište još nije javno objavljeno.

Tramp tvrdi da SAD "uništavaju Iran" i kritikuje NATO

Predsednik SAD, Donald Tramp, govoreći na forumu Future Investment Initiative (FII) u Majamiju, izjavio je da američka vojna operacija protiv Irana napreduje uspešno.

Tramp je rekao da SAD "uništavaju Iran". Takođe je naveo da Iran "moli za postizanje dogovora", uprkos oprečnim izveštajima o pregovorima između dve zemlje s ciljem okončanja sukoba.

Događaj FII, koji organizuje saudijski državni investicioni fond, održava se u trenutku kada je Iran lansirao rakete i dronove ka toj zemlji, kao i ka drugim državama Bliskog istoka, dok region i dalje potresa rat.

Tramp je pohvalio podršku Saudijske Arabije, dok je kritikovao zemlje NATO-a zbog, kako smatra, nedovoljne podrške njegovoj operaciji protiv Irana.

- Veoma sam razočaran NATO-om, ali nisam razočaran našim saveznicima na Bliskom istoku - rekao je Tramp.

UAE odgovorili na napad dronovima i raketama

Ujedinjeni Arapski Emirati koriste protivvazdušnu odbranu kako bi odgovorili na napad dronovima i raketama iz Irana, navodi se u saopštenju Ministarstva odbrane.

U saopštenju se kaže da "presreću krstareće rakete i bespilotne letelice" koje dolaze iz Irana.

Tokom noći bombardovan Teheran

Kako javljaju izvori BBC-ja, tokom noći u Teheranu, širom grada su izvedeni "snažni udari", a iranski mediji preneli da je protivvazdušna odbrana glavnog grada aktivirana i da su se čule eksplozije.

Projektil lansiran iz Jemena - Huti ulaze u rat!

Izraelske odbrambene snage (IDF) objavile su da su detektovale projektil lansiran iz Jemena, što Rojters i AFP navode kao prvi takav napad iz Jemena od početka rata.

- IDF je identifikovao lansiranje projektila iz Jemena prema izraelskoj teritoriji, sistemi PVO deluju kako bi presreli pretnju - objavila je izraelska vojska na Telegramu. Manje od 15 minuta kasnije IDF je objavio da ljudi mogu da napuste skloništa širom zemlje.

To dolazi nakon što je portparol jemenskih Huta, koje podržava Iran, poručio da će se uključiti u rat na Bliskom istoku ako se napadi na Iran nastave.

U objavi na Telegramu, Jahja Sare, portparol jemenskih oružanih snaga, odnosno hutske frakcije jemenske vojske, naveo je da su "prsti na okidaču za direktnu vojnu intervenciju" u sledećim slučajevima:

- ako se bilo koje druge države pridruže SAD i Izraelu protiv Irana

- ako se Crveno more koristi "za sprovođenje neprijateljskih operacija Amerike i Izraela protiv Islamske Republike Iran i protiv bilo koje muslimanske zemlje"

- ako se nastavi "eskalacija" protiv Irana

Petoro ranjenih u Abu Dabiju

Pet osoba ranjeno je zbog krhotina koje su pale nakon presretanja projektila u Abu Dabiju, saopštila je kancelarija za medije tog emirata.

Projektil je presretnut u blizini ekonomske zone Kalifa, pa su izbila dva požara kojima se bave nadležne službe.

Napadnuta američka baza u Saudijskoj Arabiji - ranjeno 12 vojnika, dvoje teže, stradali i avioni

U Iranskom udaru na američku vazduhoplovnu bazu Princ Sultan u Saudijskoj Arabiji ranjeno je 12 vojnika, od kojih dvojica teško, potvrdila su za "Njujork tajms" dva američka zvaničnika koja nisu ovlašćena da javno govore.

Satellite imagery appears to confirm a U.S. Air Force KC-135 Stratotanker has been destroyed and several others possibly damaged, as a result of an Iranian attack earlier today, utilizing ballistic missiles and drones, against Prince Sultan Air Base in Saudi Arabia.



Image… pic.twitter.com/o7x32UjUOb — OSINTdefender (@sentdefender) 27. март 2026.

Kombinovani napad projektilima i dronovima predstavlja jedan od najozbiljnijih proboja američke PVO tokom mesec dana dugog rata s Iranom. U napadu su znatno oštećena i najmanje dva aviona za dopunu gorivom u vazduhu tipa KC-135.

Autor: A.A.