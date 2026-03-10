UŽIVO! Ključa na Bliskom istoku! Iran otkrio da minira Ormuski moreuz, Tramp pobesneo i žestoko zapretio (FOTO+VIDEO)

Danas je 11. dan rata Izraela i SAD protiv Irana, američki predsednik Donald Tramp kaže da sukob "vrlo brzo" biti okončan, ali da njegova zemlja još uvek nije ostvarila "dovoljnu pobedu".

Nakon obraćanja šefa Bele kuće cene nafte na svetskim tržištima pale su na manje od 90 dolara za barel nakon što su u ponedeljak dostigle nivo od skoro 120 dolara.

23:59 Galibaf: Iran će odgovoriti po principu "oko za oko"

Iran će odgovoriti po principu "oko za oko", rekao je predsednik iranskog parlamenta Mohamad Bager Galibaf danas u objavi na platformi X.

"Nijedan čin agresije neće ostati bez odgovora", napisao je Galibaf.

"Danas bez oklevanja i bez izuzetka proglašavamo pravilo 'oko za oko'. Ako oni započnu rat protiv infrastrukture, mi ćemo svakako gađati infrastrukturu."

23:55 Objavljeni snimci: Ovako su SAD uništavale iranske minopolagače

Centralna komanda Vojske SAD objavila je da je uništeno 16 iranskih brodova za polaganje mina.

U.S. forces eliminated multiple Iranian naval vessels, March 10, including 16 minelayers near the Strait of Hormuz. pic.twitter.com/371unKYiJs — U.S. Central Command (@CENTCOM) 10. март 2026.

Nešto kasnije je objavljen i snimak tih napada.

Evo kako su uništeni iranski minopolagači.

22:20 "Svetski rat je već počeo i može da traje godinama, ova tri ključna znaka ukazuju da je tako"

Entoni Glis, emeritus profesor na Univerzitetu u Bakingemu, nazvao je odluku SAD i Izraela da napadnu Iran "ratom po izboru" i prvim crvenim signalom koji ukazuje da je svetski rat već počeo, kao i kod poslednja dva velika sukoba na globalnom nivou.

On tvrdi da sukob na Bliskom istoku nije počeo iz nužde ili samoodbrane, već kao namerna odluka dvojice lidera usmerenih na sticanje moći i njeno očuvanje, prenosi Daily Mail.

22:03 Netanjahu poslao poruku Irancima: "Naredni dani donose slobodu, budite spremni"

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu poručio je danas Irancima da će im Izrael "uskoro stvoriti uslove da preuzmu sudbinu u svoje ruke".

"Narode Irana. Vodimo istorijski rat za slobodu. Ovo je jedinstvena prilika za vas da svrgnete ajatolahov režim i steknete slobodu", napisao je Netanjahu na X mreži.

On je dodao da Izrael zajedno sa SAD "udara tirane Teherana jače nego ikad“ i da će nastaviti "da udara sa sve većom silom".

Netanjahu je saopštio da će "u narednim danima stvoriti uslove da iranski narod uzme sudbinu u svoje ruke"

"Kada dođe pravo vreme, a to vreme se brzo približava, predaćemo vam vođstvo", napisao je Netanjahu, i pozvao iranski narod da "bude spreman da iskoristi trenutak!"

21:45 Tramp: Uništili smo 10 iranskih minopolagača

Tramp kaže da je američka vojska "potpuno uništila" 10 neaktivnih iranskih brodova za postavljanje mina nakon izveštaja o iranskim aktivnostima u Hormuškom moreuzu.

Tramp je u objavi na društvenim mrežama dodao da će uslediti "još ciljeva", sugerišući da će SAD gađati dodatne brodove za postavljanje mina.

Objava o gađanju brodova usledila je ubrzo nakon još dve Trampove objave na društvenim mrežama u kojima je rekao da nema izveštaja da je Iran postavio eksplozivne mine u strateškom plovnom putu, ali je takođe upozorio Teheran da, ako jeste, želi da se odmah uklone.

21:42 IDF: Ubijen Hasan Salameh

Izraelske odbrambene snage (IDF) saopštile su su danas da je u nedelju uveče likvidiran komandant regionalne divizije Hezbolaha Hasan Salameh poznat i kao Abu Husein Rab.

IDF je potvrdio ubistvo Salameha objavljujući i snimak vazdušnog napada, prenosi Times of Israel

21:20 Modžtaba Hamnei povređen u napadima! Nema ga u javnosti, krenule spekulacije o tome ko stvarno upravlja Iranom

Novoizabrani vrhovni verski vođa Irana Modžtaba Hamnei povređen je u napadima, ali je i dalje sposoban da obavlja svoje dužnosti i upravlja državnim poslovima, rekao je izvor upoznat sa situacijom za The Jerusalem Post.

Iranska državna televizija je u ponedeljak izvestila da je Modžtaba ranjen, ali nisu pruženi detalje o okolnostima povrede niti o njenoj težini. U izveštaju takođe nije navedeno kada je povređen niti niti da li je povreda uticala na njegove svakodnevne odgovornosti.

pročitajte još Modžtaba Hamnei povređen u napadima?! Krenule spekulacije o tome ko stvarno upravlja Iranom

21:00 Nove eksplozije odjeknule u Teheranu

Nove eksplozije potresle su Teheran večeras, nakon što je Vašington zapretio da će Iranu naneti najteže bombardovanje od početka rata.

Mete napada još nisu poznate. Eksplozije, najmanje tri, koje su se dogodile oko 20.30 po lokalnom vremenu, čule su se na nekoliko kilometara. Novinar AFP koji živi na severu grada rekao je da su se prozori u njegovom stanu tresli.

Iranski mediji su izvestili da je bilo i ranijih udara tokom popodneva.

20:58 Tramp žestoko pripretio Iranu: Ako su postavili mine u Ormuskom moreuzu...

Donald Tramp je na TYruth Social objadio da "ako je Iran postavio mine u Ormuskom moreuzu - za šta nemamo indicija da jeste - želimo da se odmah uklone."

On je pripretio da "ako iz bilo kog razloga budu postavljene mine i ne budu odmah uklonjene, vojne posledice po Iran biće na nivou koji nikada ranije nije video."

Međutim, ako se mine koje su možda postavljene uklone, "to bi bio ogroman korak u pravom smeru."

20:49 Zaharova: U napadu na Iran oštećen ruski konzulat

Portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova izjavila je danas da sukob na Bliskom istoku nastavlja da eskalira, direktno ili indirektno utičući na interese sve većeg broja država i njihovih civila.

"To je posebno očigledno u činjenici da su strane diplomatske misije i konzularna predstavništva u regionu takođe napadnute, a njihov broj raste", rekla je Zaharova.

Ona je izjavila da je 8. marta u iranskom gradu Isfahanu, Generalni konzulat Rusije oštećen usled napada na obližnju kancelariju guvernera istoimene provincije, prenosi Sputnjik.

Prozori na poslovnoj zgradi i stanovima su razbijeni, a nekoliko zaposlenih je odbacio eksplozivni talas. Srećom, nije bilo žrtava niti težih povreda, dodala je ruska zvaničnica.

„Smatramo da su napadi na diplomatska i konzularna predstavništva flagrantno kršenje fundamentalnih dokumenata međunarodnog prava kao što su Bečka konvencija o diplomatskim odnosima iz 1961. godine i Bečka konvencija o konzularnim odnosima iz 1963. godine“, navela je Zaharova.

Ona je saopštila da Rusija zahteva da sve strane strogo poštuju nepovredivost diplomatskih objekata i da se uzdrže od ugrožavanja bezbednosti, života i zdravlja osoblja.

SAD i Izrael su 28. februara započeli vojnu operaciju protiv Irana.

Pod udarima su se našli najveći iranski gradovi, uključujući Teheran.

Iran je zatim pokrenuo masovne udare u znak odmazde na Izrael i na mete koje se povezuju sa SAD širom regiona Bliskog istoka.

20:48 Bela kuća: Kada budu ostvareni svi ciljevi operacije u Iranu pašće cene nafte i gasa

Ubrzo nakon što budu ostvareni svi ciljevi zajedničke izraelsko-američke vojne intervencije protiv Irana, američka javnost će videti da cene nafte i gasa padaju, izjavila je danas portparolka Bele kuće Karolajn Livit.

"Američki narod može da bude uveren da je nedavno povećanje cena nafte i gasa privremeno i da će ova operacija (izraelsko-američka vojna intervencija protiv Irana) rezultirati nižim cenama gasa na duži rok", izjavila je Livit na konferenciji za novinare, prenosi Rojters.

Dodala je da američki predsednik Donald Tramp i njegov energetski tim pažljivo prate tržišta, razgovaraju sa liderima industrije i da američka vojska izrađuje dodatne opcije u skladu sapredsednikovom direktivom da se Ormuski moreuz drži otvorenim.

Cene nafte u ponedeljak su skočile na više od 119 dolara po barelu i dostigle najviši nivo od juna 2022. godine i postoji zabrinutost da bi to moglo da naštetiti američkim preduzećima i potrošačima uoči novembarskih srednjoročnih izbora i nadanja republikanca da će zadržati kontrolu nad Kongresom.

20:24 CNN: Iran počeo da postavljanja mine u Ormuskom moreuzu

Iran je počeo postavljanje mina u Ormuskom moreuzu, najvažnijoj energetskoj tački na svetu kroz koju prolazi oko petina sveže nafte, prema rečima dve osobe upoznate sa izveštajima američke obaveštajne službe o ovom pitanju.

Postavljanje mina još nije opsežno, u poslednjih nekoliko dana postavljeno je tek nekoliko desetina mina, kažu izvori. Ipak, Iran i dalje raspolaže sa oko 80 do 90 odsto svojih malih brodova i postavljača mina, rekao je jedan od izvora, tako da bi njegove snage u praksi mogle da postave stotine mina na tom plovnom putu.

Iranska Islamska revolucionarna garda, koja sada efektivno kontroliše moreuz zajedno sa tradicionalnom iranskom mornaricom, ima kapacitete da rasporedi "lanac" rasutih brodova za postavljanje mina, brodova natovarenih eksplozivom i obalnih raketnih baterija, izveštava CNN.

IRGC je ranije upozorila da će svaki brod koji prođe kroz moreuz biti napadnut, a kanal je praktično zatvoren od početka rata. Stanje u moreuzu opisano je CNN-u kao "dolina smrti" zbog rizika koji su uključeni pri prolasku.

Zvaničnici SAD rekli su danas da američka mornarica nije pratila nijedan brod kroz moreuz, iako je predsednik Donald Tramp u ponedeljak izjavio da njegova administracija razmatra opcije kako to učiniti.

20:04 Bela kuća: Vojska SAD radi na demontaži iranske infrastrukture za proizvodnju raketa

Portparol Bele kuće Kerolajn Livit saopštila je danas da američka vojska radi na "demontaži iranske infrastrukture za proizvodnju raketa" i da SAD "čine ogromne korake ka ostvarivanju američkih vojnih ciljeva".

"Do sada je pogođeno više od 5.000 neprijateljskih meta. Iranski napadi balističkim raketama smanjeni su za više od 90 odsto, a napadi dronovima smanjeni su za približno 85 odsto", rekla je Levit novinarima.

Prema njenim rečima američki "neverovatni bombarderi B-2" nedavno su bacili više desetina teških bombi na iranske podzemne raketne lokacije, prenosi Rojters.

Zamoljena da prokomenariše X objavu američkog ministra energetike Krisa Rajta da je američka ratna mornarica uspešno ispratila tanker za prevoz nafte kroz Ormuski moreuz, Levit je rekla da "SAD još nisu ispratile nijedan tanker ili brod za prevoz nafte kroz Ormuski moreuz".

Kris Rajt je u X objavi ranije naveo da je američka mornarica ispratila tanker za naftu kroz Ormuski moreuz "kako bi se osiguralo da se nafta i dalje transportuje prema kupcima širom sveta".

19:23 Pentagon: Oko 140 američkih vojnika ranjeno u ratu u Iranu

Oko 140 američkih vojnika ranjeno je tokom 10 dana sukoba sa Iranom, saopštio je danas Pentagon.

Portparol Pentagona Šon Parnel naveo je u saopštenju da je većina povreda lakše prirode i da se 108 vojnika već vratilo na dužnost, preneo je AP.

"Velika većina ovih povreda je bila lakša", rekao je Parnel, dodajući da je trenutno osam američkih vojnika teško povređeno.

Prema navodima američkih zvaničnika, povrede su posledica niza iranskih raketnih i napada dronovima izvedenih kao odgovor na sukob sa Sjedinjenim Američkih Državama.

U tim napadima poginulo je i sedam američkih vojnika raspoređenih u Kuvajtu i Saudijskoj Arabiji, navedeno je u izveštajima.

Prethodno je Reuters javio da je do 150 američih vojnika ranjeno, pozivajući se na izvore upoznate sa ovom temom.

18:46 Sar: Izrael ne želi beskonačni rat u Iranu

Ministar spoljnih poslova Izraela Gideon Sar izjavio je danas da Izrael ne želi "beskonačni rat" u Iranu i dodao da će Izrael koordinisati sa Sjedinjenim Američkim Državama o tome kada će obustaviti vojnu kampanju protiv Islamske Republike Iran.

Tokom zajedničke konferencije za novinare sa nemačkim ministrom spoljnih poslova Johanom Vadefulom Sar je odbio da kaže koji je jasan vremenski okvir vojne operacije, prenosi Tajms fo Izrael.

On je rekao da su ciljevi Izraela da dugoročno ukloni egzistencijalne pretnje Irana, dodajući da je teško poverovati da će se to dogoditi sa sadašnjim iranskim režimom.

Sar je rekao da novoizabrani vrhovni verski vođa Irana Modžabi Hamnei, čiji je otac i prethodnik ajatola Ali Hamnei ubijen u američko-izraelskoj vojnoj kampanji "nije ništa manji ekstremista od svog prethodnika" naglasivši da je važno stvoriti uslove za promenu vlasti u Iranu kako bi iranski narod ponovo dobio slobodu.

"Ne smemo propustiti ovu priliku. Zato ćemo nastaviti do trenutka kada mi i naši partneri smatramo da je prikladno da prestanemo", poručio ke Sar.

Sar je poručio svima koji su pozivali na deeskalaciju da zapravo doprinose eskalaciji decenijama unapred za narode Irana, Bliskog istoka i šire.

18:44 Pismo Irana UN: Napadi na baze SAD pravno utemeljen akt samoodbrane

Stalna misija Irana pri Ujedinjenim nacijama uputila je danas dopis svetskoj organizaciji u kojem se navodi da su iranski napadi na američke baze širom regiona Persijskog zaliva "legitimni akt samoodbrane dozvoljen međunarodnim pravom".

Misija Irana je iznela ove konstatacije u tri odvojena pisma upućena generalnom sekretaru UN Antoniju Guterešu i kao odgovor na žalbe zalivskih država u vezi sa iranskim napadima, prenosi iranska državna televizija PressTV.

Obraćajući se Guterešu, iranski ambasador pri UN Amir Said Iravani rekao je da "ničim izazvana američko-izraelska agresija protiv Irana opravdava iransku odmazdu", napominjući da se agresijom na Iran krši pravno obavezujući karakter zabrane agresije (jus cogens).

U dopisu se navodi da agresija na Iran uključuje i "kukavički atentat" na vođu Islamske revolucije ajatolu Sejeda Alija Hamneija i na niz drugih visokih iranskih zvaničnika, uporedo sa napadima na civilnu infrastrukturu.

Ambasador je naveo da su napadi usmereni na civilne objekte, uključujući škole, bolnice, sportske objekte, stambene kuće i centre javnih službi.

Iravani je predočio da je u napadima poginulo više od 1.300 civila, da je uništeno 9.669 civilnih objekata, uključujući 7.943 stambene kuće, 1.617 komercijalnih i servisnih centara, 35 bolnica, farmaceutskih i medicinskih centara, devet zgrada Crvenog polumeseca i 63 škole.

On je ukazao i da su za pokretanje nezakonitih vojnih napada izraelsko-američke snage koristile teritorije i objekte trećih država, među njima Katara, Bahreina i Kuvajta.

18:43 SAD: Rusija tvrdi da nije delila obaveštajne podatke sa Iranom

Specijalni izaslanik Sjedinjenih Američkih Država Stiv Vitkof izjavio je danas da su ruski lideri u telefonskom razgovoru sa američkim predsednikom Donaldom Trampom negirali tvrdnje da dele obaveštajne podatke sa Iranom tokom sukoba.

"Možemo im verovati na reč. Nadajmo se da neće deliti. Juče, tokom poziva, Rusi su rekli da nisu delili informacije", rekao je Vitkof za CNBC.

Tramp je u petak kritikovao novinara zbog pitanja o navodnoj pomoći Rusije Iranu, ocenjujući ga "glupim", dok je u ponedeljak rekao da je Putin tokom razgovora bio "veoma impresioniran" napretkom SAD u ratu.

17:56 Ovo ostrvo može biti ključno za Trampovu pobedu: Da li će "Ahilova peta Irana" izazvati globalnu krizu?

U intervjuu za britanske novine još 1988. godine, tada mladi njujorški magnat za nekretnine Donald Tramp bio je upitan o svojim planovima za budućnost. U svom prepoznatljivom stilu imao je mnogo toga da kaže: hvalio se da bi jednog dana mogao da se kandiduje za predsednika i obećavao da će Americi vratiti "poštovanje" na svetskoj sceni. Takođe je imao oštre reči za Islamsku Republiku Iran, koja je već tada bila zakleti neprijatelj SAD nakon iranske talačke krize 1979. godine.

17:49 Bahrein i Katar saopštili da su presreli još projektila iz Irana

Ministarstvo odbrane Bahreina saopštilo je da nastavlja da se suočava sa iranskim "gnusnim terorističkim napadima", za koje tvrdi da su bili usmereni na civilnu infrastrukturu i privatnu imovinu. Ova mala zalivska država, u kojoj se nalazi sedište 5. flote američke mornarice, navela je da je od početka rata presrela 105 balističkih projektila i 176 dronova.

U međuvremenu, Katar je saopštio da je u utorak popodne presreo pet iranskih balističkih projektila, pri čemu nije bilo žrtava niti je prijavljena materijalna šteta.

17:38 rod Kraljevske mornarice konačno krenuo ka Kipru

Ratni brod Kraljevske mornarice HMS Dragon konačno je napustio Portsmut i uputio se ka Kipru kako bi ga štitio od budućih iranskih napada.

Razarač tipa 45 isplovio je danas popodne, više od nedelju dana nakon što mu je naređeno da se pripremi za odlazak ka Sredozemlju.

Ovo dolazi nakon što se Velika Britanija suočila sa neprijatnošću da su Francuska i druge države EU i NATO morale da uskoče i pošalju brodove da brane ostrvo nakon iranskog napada dronom na bazu RAF Akrotiri pre 10 dana.

Ministar odbrane Džon Hili juče je rekao da će brod biti spreman "za nekoliko dana".

Međutim, portparol Ministarstva odbrane potvrdio je da je danas isplovio nakon što je ukrcana municija, uključujući protivvazdušne rakete.

On je branio vreme potrebno da se brod pripremi, rekavši: "Kraljevska mornarica je radila ubrzano, završivši posao koji bi obično trajao šest nedelja za samo šest dana."

Ipak, brodu bi mogla biti potrebna još nedelja dana da stigne na položaj, dok su francuski i drugi evropski ratni brodovi već raspoređeni oko ostrva.

17:23 Pucano na američki konzulat u Toronu, jake policijske snage obezbeđuju zgradu

U objavi na platformi X, policija Toronta navela je da su policajci reagovali na dojave da je neko pucao na zgradu, koja se nalazi u blizini Zapadne Kvin ulice i Univerzitetske avenije, oko 5.30 ujutru. Kada su policajci stigli na lice mesta, policija je saopštila da su pronašli dokaze da je vatreno oružje bilo upotrebljeno, javlja CBC.

16:54 Polovina iranskih raketa na Izrael imala kasetne bojeve glave: Na meti naselja i infrastruktura

Komanda Izraelskih odbrambenih snaga (IDF) saopštila je da je oko 50 odsto balističkih raketa koje je Iran ispalio na Izrael tokom aktuelnog sukoba bilo naoružano kasetnim bojevim glavama.

Takve bojeve glave neselektivno rasipaju desetine podmunicije, svaka sa po nekoliko kilograma eksploziva, u radijusu od oko 10 kilometara, što otežava presretanje, iako je izraelska protivvazdušna odbrana delimično efikasna, preneo je Tajms of Izrael.

16:40 Tramp je objavio preko 200 poruka na "Truth Social" od početka rata: Ali samo svaka peta je bila...

Američki predsendik Donald Tramp objavio je više od 200 poruka na platformi Truth Social otkako su SAD i Izrael počeli bombardovanje Irana 28. februara, ali manje od 20 odsto tih objava odnosilo se na rat, navodi se u jednom izveštaju.

Dok su SAD lansirale rakete na Iran u okviru Operacije "Epski bes", Tramp je svoju društvenu mrežu uglavnom koristio da nastavi napade na svoje političke protivnike, iznosi optužbe o izbornoj prevari, hvali svoju balsku dvoranu vrednu 400 miliona dolara i promoviše "Save America Act".

16:38 SAD potrošile municiju vrednu 5,6 milijardi dolara samo u prva dva dana rata protiv Irana

Vojska Sjedinjenih Američkih Država je u prva dva dana sukoba sa Iranom potrošila municiju vrednu 5,6 milijardi dolara, saopštile su dve osobe upoznate sa procenom Pentagona dostavljenom Kongresu.

Procena od 5,6 milijardi dolara izazvala je zabrinutost na Kapitol Hilu zbog intenzivne upotrebe napredne municije dugog dometa sa preciznim vođenjem, preneo je CNN.

Pored toga, SAD i saveznici troše značajne količine protivvazdušne municije kako bi oborili dolazeće iranske balističke rakete i dronove, kojih Teheran ima "ogromne zalihe", rekao je senator Mark Keli iz Arizone.

16:36 Počinje najopasnija faza rata, tajne poruke otkrivaju: Iran aktivirao ćelije agenata spavača u inostranstvu?

Američke obaveštajne službe uverene su da presretnuta šifrovana komunikacija može da bude "operativni okidač" za aktiviranje terorističkih ćelija koje čini" agenti spavači" za napade na Zapadu.

Iran bi mogao da aktivira spavačke ćelije širom Zapada kako bi izvele terorističke napade, ukazuju presretnute komunikacije, prenosi britanski The Telegraph.

Prenosi šifrovanih poruka su "verovatno iranskog porekla" i namenjeni su aktiviranju njihovih tajnih grupa u inostranstvu, koje ostaju neaktivne sve dok ne dobiju naređenje da sprovedu špijunske ili terorističke napade.

Navodno su poruke poslate ubrzo nakon što je Ali Hamnei, bivši vrhovni verski vođa Irana, ubijen u izraelskom vazdušnom napadu.

16:31 UAE oborile devet raketa i 35 dronova u napadima iz Irana

Protivvazdušna odbrana Ujedinjenih Arapskih Emirata danas je presrela devet balističkih raketa, uništivši osam dok je jedna pala u more, i dodatnih 35 dronova, od kojih je 26 oboreno, saopštilo je Ministarstvo odbrane UAE.

Ukupan broj iranskog oružja usmerenog ka zemlji sada iznosi 262 balističke rakete - 241 uništena i 1.475 dronova - 1.385 presretnuto, preneo je BBC.

U napadu je poginulo šest osoba, uključujući državljane UAE, Pakistana, Nepala i Bangladeša.

16:10 Britanija i saveznici koordiniraju podršku brodarstvu kroz Ormuski moreuz

Velika Britanija sarađuje sa saveznicima na različitim opcijama za podršku komercijalnom transportu kroz Ormuski moreuz, uprkos iranskim pretnjama, saopštio je portparol britanskog premijera Kira Starmera.

Nakon razgovora sa liderima Nemačke i Italije, Dauning strit je istakao "vitalnu važnost slobode plovidbe" kroz moreuz i obavezu bliske saradnje uprkos iranskim pretnjama, preneo je Rojters.

Portparol je naglasio da Britanija i saveznici razmatraju niz opcija kako bi zaštitili komercijalne brodove dok se situacija razvija.

16:07 Zelenski: Rusija želi da iskoristi situaciju oko Irana da se izvuče iz sankcija

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je danas da Rusija pokušava da iskoristi situaciju oko Irana kako bi se izvukla iz međunarodnih sankcija i obezbedila dodatne resurse zahvaljujući kolebanju cena nafte i gasa.

"Detaljno analiziramo dostupne podatke o namerama ruskog rukovodstva da iskoristi situaciju oko Irana i moguće produženje američke vojne operacije. U suštini, to je glavni proračun Rusije - da poveća rizik od dugotrajnog rata na Bliskom istoku i u regionu Persijskog zaliva, kako bi maksimalno oslabila pritisak sveta na Rusiju zbog rata protiv Ukrajine, izašla iz režima sankcija partnera i dobila dodatne resurse zahvaljujući kolebanju cena nafte i gasa", napisao je Zelenski na Telegram kanalu, nakon što je dobio izveštaj načelnika Glavne obaveštajne uprave ukrajinskog Ministarstva odbrane Oleha Ivaščenka, prenosi Ukrinform.

15:11 Laridžani uputio novo upozorenje u vezi sa Ormuskim moreuzom nakon pretnje Trampa

Komandant iranskog Saveta za nacionalnu bezbednost Ali Laridžani uputio je novo upozorenje u vezi sa Ormuskim moreuzom nakon što je predsednik SAD Donald Trump zapretio "smrću, vatrom i gnevom" ukoliko Iran blokira taj ključni plovni put.

"Ormuski moreuz će ili biti moreuz mira i prosperiteta za sve ili moreuz poraza i patnje za ratne huškače", napisao je Laridžani na platformi X, prenosi NBC njuz.

Tramp je u objavi na društvenoj mreži prethodno rekao da će Sjedinjene Američke Države napasti Iran "20 puta jače", ako Teheran zaustavi trgovinu kroz Ormuski moreuz, koji je ključna brodska ruta u Persijskom zalivu za izvoz nafte.

15:00 Strašan snimak iz Irana

Na internetu se pojavio video snimak koji prikazuje kako se zadnje staklo automobila u pokretu razbija na deliće od udarnog talasa eksplozije tokom raketnog napada na iranski grad Karadž, zapadno od prestonice Teherana.

BBC je potvrdio da je klip autentičan.

Na snimku se vidi zadnje staklo vozila, koje je već bilo potpuno napuklo, kako se raspada na deliće, a zatim se u blizini vide ogromni stubovi dima.

Čovek koji snima klip, putnik na zadnjem sedištu taksija, viče u strahu i traži od vozača da vozi brže i da što pre odu odatle.

U pozadini se čuje najmanje šest eksplozija.

- Uništili su ceo grad. Sve je uništeno - viče Iranac koji snima.

BBC je uspeo da identifikuje područje gde je snimak načinjen koristeći satelitske snimke Karadža, grada udaljenog oko 13 kilometara od Teherana.

Na društvenoj mreži X pojavio se isti snimak bez tona u čijem opisu piše da je udarni talas uzrokovala eksplozija rakete koja je uništila barake Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC) u delu Karadža koji se zove Hošnam.

The blast wave of a missile explosion that destroyed the Revolutionary Guard Air Force barracks in the Khoshnam area of ​​Karaj, west of Tehran, blew out the rear window of a passing vehicle. pic.twitter.com/2hE0IW0Um7 — Scott 🇺🇸 (@RandomHeroWX) 08. март 2026.

13:54 Saudijska Arabija počela da smanjuje proizvodnju nafte

Saudijska Arabija je počela da smanjuje proizvodnju nafte, pridruživši se drugim proizvođačima u Persijskom zalivu, jer je američko-izraelski sukob sa Iranom poremetio brodske rute u regionu.

Saudijski naftni gigant Aramko počeo je da smanjuje proizvodnju na dva naftna polja, rekla su dva izvora.

Saudijska Arabija takođe preusmerava izvoz sirove nafte preko cevovoda ka Crvenom moru, nakon što je Iran preuzeo kontrolu nad Ormuskim moreuzom.

13:42 Pucnjava kod američkog konzulata u Torontu!

Pucnjava se dogodila rano jutros kod američkog konzulata u Torontu, saopštila je kanadska policija.

U objavi na društvenoj mreži X naveli su da je poziv primljen u 5:29 ujutru po lokalnom vremenu i da su na licu mesta pronađeni dokazi o vatrenom oružju. U incidentu niko nije povređen, javio je Rojters.

FIREARM DISCHARGE:

University Av + Queen St West

5:29am

- Police responded to reports that someone discharged a firearm at the American Consulate

- Police are on scene

- Evidence of a firearm discharge has been located

- No reports of injuries

- Anyone w/info contact police… — Toronto Police Operations (@TPSOperations) 10. март 2026.

13:27 Hegset: Ovo nije 2003. godina, ti dani su mrtvi

Pit Hegset kaže da nema „beskrajne izgradnje nacije“ pod „vrstama močvara“ viđenih tokom predsedničkih mandata Baraka Obame ili Džordža V. Buša.

„Ovo nije 2003. godina“, rekao je on na konferenciji za novinare, misleći na pokretanje rata u Iraku od strane Buša, koji je trajao skoro deceniju.

„Nije ni blizu. Naša generacija vojnika neće dozvoliti da se to ponovi. A niti će ovaj predsednik koji se vrlo jasno protivio takvim beskrajnim, nejasnim misijama sa određenim obimom. Ti dani su mrtvi.“

Hegset tvrdi da SAD „odlučno pobeđuju“ Iran „brutalnom efikasnošću“ i „totalnom vazdušnom dominacijom“.

„Ostajemo fokusirani na metu jer je to naš posao u Ministarstvu rata“, kaže Hegset.

Američki ministar rata je potom rekao da mu „ogromna žrtva“ američkih vojnika koji su izgubili živote u iranskom sukobu „teško pada na pamet“.

"Rat će se završiti kad mi to odlučimo"

Hegset je izjavio da SAD „neće popustiti dok neprijatelj ne bude potpuno i odlučno poražen”.

„Ali to ćemo učiniti po našem rasporedu i kad mi odlučimo“, dodao je.

Tramp je juče rekao da su američki vojni ciljevi „prilično dobro dovršeni” i da će rat „uskoro završiti”.

Hegset, međutim, nije precizirao gde SAD trenutno stoji u odnosu na te ciljeve.

10:47 Šef iranske diplomatije: Mislili su da za dva ili tri dana mogu da promene režim, nisu uspeli, plan A bio neuspeh

Američka javna telezijska mreža PBS objavila je kompletan transkript intervjua s Abasom Aragčijem, ministrom spoljnih poslova Irana.

On je upitan "šta veruje da SAD i Izrael pokušavaju da postignu ili pokušavaju da promene ovim ratom".

- Pa, zapravo, pokušali su da postignu neke ciljeve, neke od svojih ciljeva, ali nisu uspeli. Mislili su da za dva ili tri dana mogu da promene režim, da mogu da idu na brzu, čistu pobedu, ali nisu uspeli. Dakle, verujem da je opcija plan A bila neuspeh i sada isprobavaju druge planove, ali svi oni su takođe propali. I ne mislim da imaju neki realan krajnji cilj u glavi, jer vidimo neku vrstu haosa. Njihove reči i njihovi postupci, oni su jednostavno počeli da nas napadaju naslepo. Napali su stambene zone. Napali su bolnice. Napali su škole. I počeli su da napadaju našu infrastrukturu, što je veoma opasan potez. I kao rezultat toga možete videti cene nafte svuda u svetu. Dakle, ne vidim nijedan razuman cilj koji slede. Nisu uspeli da ostvare ciljeve na početku, a sada, posle deset dana, mislim da su ostali bez cilja - kazao je sinoć Aragči.

9:41 Netanjahu: Lomimo im kosti i još nismo završili

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu posetio je sinoć Nacionalni zdravstveni komandni centar i poručio da rat koji njegova zemlja vodi protiv Irana "još nije završen".

- Naša težnja je da nateramo iranski narod da odbaci jaram tiranije; u krajnjoj liniji, to zavisi od njih. Ali nema sumnje da dosadašnjim akcijama lomimo im kosti – i još nismo završili - kazao je Netanjahu, prenosi AFP.

Ministarstvo zdravlja Izraela je saopštilo da je u poslednja 24 sata 191 osoba u toj zemlji primljena u bolnice zbog povreda povezanih sa američko-izraelskim ratom protiv Irana, prenosi Gardijan.

@israel A message from Prime Minister of Israel, Benjamin Netanyahu, to the brave people of Iran. @@Benjamin Netanyahu - נתניהו ♬ original sound - Israel - Israel

- Ukupno je 2.339 ljudi primljeno u bolnice zbog povreda od početka sukoba, od kojih je 95 još uvek hospitalizovano - saopštilo je to ministarstvo.

9:38 NATO rasporedio PVO sisteme Patriot u Turskoj

NATO rasporedio PVO sisteme Patriot u Turskoj u pokrajini Malatija na jugoistoku zemlje nakon obaranja iranske balističke rakete u turskom vazdušnom prostoru.

9:11 SIPRI: Evropa postala najveći uvoznik oružja u svetu

Novi izveštaj SIPRI, pokazuje da je Evropa sada najveći uvoznik oružja u svetu, ranije kao region bila na trećem mestu, obrt poslova kakav nije viđen od kraja Hladnog rata 1989.

8:28 Zalivske zemlje ljute na Trampa: Brani samo Izrael i američke trupe dok nas Iran bombarduje

Zemlje Persijskog zaliva su frustrirane i ljute zbog načina na koji američki predsednik Donald Tramp vodi rat s Iranom.

- Žalile su se da nisu unapred obaveštene o njegovom napadu 28. februara, što ih je ostavilo nepripremljenim za bujicu iranskih dronova i raketa koje su bombardovale njihove zemlje u znak odmazde - rekli su zvaničnici dve zalivske zemlje za Rojters.

Oni su dodali da su SAD ignorisale njihova upozorenja da će rat imati razorne posledice po ceo region.

8:19 Rakete lete ka Dubaiju od ranog jutra, čuju se sirene

Iran jutros ponovo napada Dubai u UAE i zemlje širom Persijskog zaliva, čuju se sirene za uzbunu na napad raketama i dronovima.

7:40 Tramp: Smrt, vatra i bes Iranu ako zatvore Ormuski moreuz, nadam se da će Kina ceniti ovaj poklon SAD

Tramp je nakon sinoćnje konferencije za medije napisao i poruku na svojoj društvenoj mreži Trut (Truth Social).

- Ako Iran učini bilo šta što će zaustaviti protok nafte u Ormuskom moreuzu, Sjedinjene Američke Države će na njih udariti DVADESET PUTA JAČE nego što su do sada udarani. Pored toga, uništićemo lako uništive mete čime će se Iranu praktično onemogućiti da se ikada ponovo izgradi kao nacija — smrt, vatra i bes će vladati nad njima — ali se nadam i molim da se to ne dogodi! Ovo je poklon Sjedinjenih Američkih Država Kini i svim onim nacijama koje intenzivno koriste Ormuski moreuz. Nadam se da je to gest koji će biti veoma cenjen. Hvala vam na pažnji posvećenoj ovom pitanju! Predsednik DONALD DŽ. TRAMP - piše u poruci.

U Iranu održana javna zakletva vernosti ajatolahu Sejedu Modžtabu Hamneiju

Javna ceremonija polaganja zakletve vernosti građana novom vrhovnom vođi Irana, Sajedu Modžtabu Hamneiju održana je istovremeno na Trgu islamske revolucije u Teheranu, kao i u svim gradovima i pokrajinama, prenosi danas iranska agencija Tasnim.

Ceremoniji polaganja zakletve prisustvovali su različiti segmenti stanovništva, koji su javno izjavili svoju odanost i podršku ajatolahu Sejedu Modžtabi Hamneiju, koga je pre dva dana izabrao verski Savet stručnjaka.

Učesnici ceremonije, pored iranskih zastava, držali su slike prethodnog vrhovnog vođe imama, ajatolaha Alija Hamneija, kao i statuu novog vođe revolucije.

Tokom ceremonije javno je pročitana zakletva vernosti novom vrhovnom vođi izabranom na tu funkciju nakon smrti njegovog oca, ajatolaha Alija Hamneija, koji je ubijen prvog dana američko-izraelskih napada na Iran, 28. februara.

Oglasile se sirene u Bahreinu, upozorenje na raketu u Dubaiju

Bahrein je u utorak ujutru oglasio sirene za upozorenje, signalizirajući da se sprema iranski napad.

U utorak ujutru u Dubaiju, u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, oglasio se alarm za dolazeću raketu. Vlasti su saopštile da protivvazdušna odbrana cilja dolazeću iransku vatru.

Iran daje "slobodan prolaz" kroz Ormuz: "Ovo je uslov za države"

Iranska Revolucionarna garda saopštila je u ponedeljak da će svaka arapska ili evropska zemlja koja protera izraelske i američke ambasadore sa svoje teritorije dobiti neograničen prolaz kroz Ormuski moreuz od utorka.

Kako je javila iranska državna televizija, IRGC je saopštio da bi te zemlje imale "puno pravo i slobodu" prolaska kroz ovaj strateški plovni put ukoliko prekinu diplomatske odnose sa Izraelom i Sjedinjenim Američkim Državama.

Padaju cene nafte

Globalne cene nafte pale su u ranom trgovanju u Aziji - u jednom trenutku u ponedeljak su skočile na skoro 120 dolara po barelu.

Tramp: Ako Iran zatvori Ormuski moreuz, SAD će ih gađati 20 puta jače

Američki predsednik Donald Tramp upozorio je Iran da će ga Sjedinjene Američke Države "gađati 20 puta jače nego do sada", ako "učini bilo šta što bi zaustavilo protok nafte unutar Ormuskog moreuza".

"Pored toga, uništićemo lako uništive mete koje će Iranu učiniti praktično nemogućim da se ikada ponovo izgradi kao nacija. Smrt, vatra i bes će vladati nad njima, ali se nadam i molim da se to ne dogodi", rekao je Tramp u objavi na društvenoj mreži Truth Social.

Tramp je istakao da je to "poklon Sjedinjenih Američkih Država Kini i svim onim nacijama koje intenzivno koriste Ormuski moreuz".

"Nadam se da će taj gest biti zaista cenjen", zaključio je Tramp.

Iranska revolucionarna garda odgovorila Trampu: "Mi smo ti koji određujemo kraj rata"

Iranska garda protivreči Trampu da je rat s Iranom završen, tvrdeći da će oni odrediti njegov kraj, dok je Hormuški tesnac blokiran krizom.

Holandija šalje fregatu u Sredezemno more da zaštiti Kipar i saveznike

Holandska vlada je saopštila da će, na zahtev Francuske, poslati fregatu u Sredozemno more kako bi pomogla u zaštiti Kipra i drugih saveznika i obezbedila pomorski saobraćaj ugrožen zbog krize na Bliskom istoku.

Holandska vlada je prošle nedelje navela da je Francuska zatražila upućivanje fregate za protivvazdušnu odbranu i komandnu funkciju kako bi podržala nosač aviona "Šarl de Gol", koji je predsednik Francuske Emanuel Makron najavio da će biti poslat u Sredozemno more.

Makron je ranije danas posetio Kipar, gde se sastao sa predsednikom te zemlje Nikosom Hristodulidesom i grčkim premijerom Kirijakosom Micotakisom, a tom prilikom je najavio "čisto odbrambenu" misiju radi otvaranja Ormuskog moreuza.

"U procesu smo uspostavljanja čisto odbrambene, čisto prateće misije, koja mora biti pripremljena zajedno sa evropskim i neevropskim državama, i koja treba da omogući, čim to bude izvodljivo, pratnju nosača kontejnera i tankera kako bi se Ormuski moreuz postepeno ponovo otvorio", rekao je Makron, insistirajući na "miroljubivoj" svrsi te misije, preneo je BFM TV.

On je istakao da je "bezbednost svih Evropljana zajednički interes".

"Odmah smo preduzeli mere solidarnosti sa Kiprom, koji je pogođen sa nekoliko dronova i raketa. U to područje smo rasporedili fregatu Langdok i odeljenje protivvazdušne odbrane Mistral", napisao je Makron na svom nalogu na mreži Iks.

Sletela oba aviona Er Srbije iz Rijada u Beograd sa srpskim državljanima

Dva aviona Er Srbije iz Rijada sletela su sinoć oko 22.30 i 22.40 časova na beogradski aerodrom "Nikola Tesla" sa srpskim državljanima.

Iz Rijada za Beograd, oba aviona poletela su u isto vreme i bezbedno na aerodrom “Nikola Tesla” sletela sa ukupno 289 putnika, od čega 18 beba.

Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije, u saradnji sa nacionalnom avio-kompanijom "Er Srbija", nastavilo je i u ponedeljak evakuaciju iz ratom zahvaćenog područja na Bliskom istoku upućivanjem dva aviona u Kraljevinu Saudijsku Arabiju.

Jučerašnjim letovima iz Rijada za Beograd uspešno su koordinirali državni sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova Damjan Jović i generalni sekretar tog Ministarstva Dušan Kozarev, navodi se u saopštenju MSP-a.

Put Saudijske Arabije sa piste beogradskog aerodroma ranije u ponedeljak otisnula se prvo delegacija predvođena državnim sekretarom Jovićem, koji je po sletanju u Rijad rekao da će, sa dva aviona, biti evakuisani naši državljani iz Katara, Kuvajta, Bahreina i Saudijske Arabije.

"Cele noći je trajala evakuacija naših građana iz Bahreina, Kuvajta i Katara kopnenim putem preko granice sa Saudijskom Arabijom i te procedure su prošle dobro, brzo i efikasno zahvaljujući razgovorima koje je prethodnih dana ministar spoljnih poslova Marko Đurić obavio sa ministrima spoljnih poslova ovih država, tako da tu nije bilo većih problema", rekao je Jović.

Prema njegovim rečima, zvaničnici tih zemalja izašli su u susret kako bi sva lica u vrlo kratkom roku uspeli da prebacimo do Rijada, a večeras, uz tehničko stajanje u Kairu, i do Beograda.

Autor: S.M.