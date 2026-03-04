UŽIVO! POČINJE KOPNENA INVAZIJA NA IRAN?! Oglasili se Kurdi - Amerika tvrdi da NE GAĐA CIVILE (FOTO+VIDEO)

Peti dan rata Izraela i SAD protiv Irana, raste broj mrtvih. Pratite najnovija dešavanja na našem sajtu!

22:52 Počela kopnena invazija na Iran

Hiljade iračkih kurdskih boraca pokrenulo je kopnenu ofanzivu protiv Irana, izjavio je američki zvaničnik, prenosi Fox News.

Ovaj razvoj događaja dolazi dok sukob između Sjedinjenih Država, Izraela i Irana nastavlja da eskalira širom regiona.

Rano u sredu, sekretar za rat Pit Hegset izjavio je da američka vojska ne naoružava pobunjenike unutar Irana, iako je nagovestio da bi drugi delovi američke vlade mogli biti potencijalno uključeni.

Kurdske disidentske grupe sa sedištem u severnom Iraku spremaju se za prekograničnu vojnu operaciju u Iranu, rekli su kurdski zvaničnici za Asošijejted pres.

Halil Nadiri, zvaničnik Kurdistanske partije slobode, ili PAK, rekao je da su se neke od njihovih snaga premestile u područja blizu iranske granice, u provinciji Sulejmanija, u pripravnosti.

🚨 BREAKING: THOUSANDS of Iraqi Kurds just launched a major GROUND OFFENSIVE into Iran, US official confirms to Fox



This is a DEVASTATING development for the Islamic regime!



The US reportedly helped arm the Kurds, now the offensive is kicking off



Victory IS INEVITABLE. 🔥🇺🇸🇮🇷 pic.twitter.com/60yXLgmER0 — Eric Daugherty (@EricLDaugh) 04. март 2026.

22:23 Pokrenut novi talas vazdušnih napada na ciljeve u Teheranu

Izraelsko ratno vazduhoplovstvo pokrenulo je danas novi talas vazdušnih napada na ciljeve u Teheranu, saopštila je danas izraelska vojska (IDF).

Prema podacima IDF bio je to 11. talas napada na Teheranu od početka sukoba, prenosi Tajms of Izrael.

"Veliki talas izraelskih vazdušnih napada u centralnom i zapadnom Iranu ranije danas uništio je više desetina iranskih lansera balističkih raketa i sistema protivvazdušne odbrane", navodi se u saopštenju IDF.

Prema podacima IDF neki od lansera raketa bili su naoružani i spremni za napade na Izrael u trenutku kada su pogođeni."Zajednički napori da se dodatno degradiraju vatrene i odbrambene sposobnosti iranskog režima. Istovremeno, proširena je vazdušna nadmoć izraelskog ratnog vazduhoplovstva", saopštila je izraelska vojska.

22:22 SAD naložile delu osoblja dva konzulata u Pakistanu da napuste zemlju

Američko ministarstvo spoljnih poslova naložilo je delu osoba u američkim konzulatima u Lahoru i Karačiju u Pakistanu, da napusti zemlju iz bezbednosnih razloga, saopštila je večeras ambasade SAD u Pakistanu.

Dodaje se da su službenici američke vlade i njihovim porodicama dozvoljeno da napuste Saudijsku Arabiju, Oman i Kipar "zbog bezbednosnih rizika".

Stejt department savetovao je građanima SAD da ne putuju u te tri zemlje.

22:16 Američki Senat glasa o ratu sa Iranom

Lider demokrata u Senatu Čak Šumer najavio je glasanje o rezoluciji kojom bi se ograničila Trampova ovlašćenja za napad na Iran, primoravajući senatore da zauzmu jasan stav o ratu.

22:14 Bela kuća: Nema roka za obezbeđivanje Ormuskog moreuza

Bela kuća još uvek nije pružila vremenski okvir za planove Sjedinjenih Država da obezbede brodski saobraćaj kroz Ormuski moreuz.

Portparolka Bele kuće Karolina Livit rekla je da ne želi da se „obaveže na rok“ kada je reč o planovima SAD da obezbede ključni morski prolaz.

Dodala je da situaciju aktivno analiziraju Ministarstvo rata, kako administracija predsednika SAD Donalda Trampa naziva Ministarstvo odbrane, i Ministarstvo energetike.

21:23 Španija negirala navode Bele kuće

Bela kuća je u sredu tvrdila da je Španija pristala da „sarađuje“ sa američkom vojskom usred eskalacije sukoba sa Iranom, ali je iz Španije odmah stigao demanti.

20:28 "Amerika ne gađa civile"

Portparolka Bele kuće Karolina Livit odbacila je pitanje novinara o mogućoj umešanosti SAD u napad na osnovnu školu za devojčice u Iranu u kojem je poginulo 175 ljudi. Negirajući odgovornost SAD, napomenula je da Pentagon sprovodi istragu o napadu, kao što je Pit Hegset prethodno istakao.

„Želela bih da vam jasno stavim do znanja da Sjedinjene Države ne ciljaju civile, za razliku od odmetničkog iranskog režima“, rekla je Livit. „Upozorila bih vas da ne upirete prstom u Sjedinjene Države kada je u pitanju ciljanje civila, jer to nije nešto što naše oružane snage rade“, rekla je ona na konferenciji za novinare.

20:13 Bela kuća: Amerika ima dovoljno oružja za dug rat sa Iranom

SAD maju „više nego dovoljno“ oružja za vođenje dugotrajnog rata sa Iranom, izjavila je portparolka Bele kuće Karolina Livit.Na konferenciji za novinare, ona je rekla da američka vojska ima kapacitete ne samo za uspešno sprovođenje operacije „Epska bes“, već i za dalje proširenje vojne kampanje.

„Sjedinjene Države imaju više nego dovoljno kapaciteta da uspešno sprovedu operaciju „Epski bes“, ali i da odu mnogo dalje. Imamo zalihe oružja na mestima za koja mnogi ljudi u svetu čak ni ne znaju“, rekla je Livit.

Njena izjava dolazi nakon što je američki predsednik Donald Tramp prethodno izrazio nezadovoljstvo nivoom američkih zaliha oružja. U objavi na društvenoj mreži Truth Social u ponedeljak, napisao je da SAD imaju „dobre zalihe, ali ne onakve kakve bismo želeli“.

Čelnici američkih odbrambenih kompanija trebalo bi da se sastanu u Beloj kući u petak, dok administracija pokušava da ubrza proizvodnju oružja.

Livit je rekao da Tramp kritikuje odluku prethodne administracije Džoa Bajdena da pošalje američko oružje Ukrajini „besplatno“ kako bi pomogao u ratu protiv Rusije, a ne da upozorava na trenutne probleme sa snabdevanjem.

19:55 Bela kuća: Tramp je naredio napad jer je imao „dobar predosećaj“

Portparolka Bele kuće Karolin Livit rekla je da je predsednik SAD Donald Tramp pokrenuo napade na Iran jer je imao „dobar osećaj“ da iranski režim planira da napadne Sjedinjene Države.

19:17 Koga najviše pogađa blokada Ormuskog moreuza

Iranska Revolucionarna garda objavila je da kontroliše Ormuski moreuz i da svaki brod koji pokuša da prođe kroz njega rizikuje da bude uništen

19:14 Iran pokrenuo novi talas napada na Izrael

Iranska Revolucionarna garda pokreće novi talas raketnih i bespilotnih napada na Izrael, javili su iranski državni mediji. Eskalacija dolazi pošto je izraelska vojska ranije izvršila napad velikih razmera na iranski vojni kompleks.

Prema saopštenju Izraelskih odbrambenih snaga (IDF), meta napada bili su višestruki komandni centri i pripadnici unutrašnje bezbednosti u istočnom Teheranu, uključujući i sedište Revolucionarne garde.

19:10 Američki Senat će glasati o ograničavanju Trampovih ovlašćenja protiv Irana

Američki Senat će glasati o predlogu kojim bi se ograničila ovlašćenja Donalda Trampa da naređuje dalje vojne akcije protiv Irana. Dok se očekuje da će većina demokrata podržati rezoluciju, većina republikanaca je najavila da će je blokirati.

Za usvajanje predloga potrebna je većina, više od 50 glasova. Ukoliko bi rezolucija bila usvojena u Senatu, morao bi je odobriti Predstavnički dom.

Vredi napomenuti da su slični pokušaji i ranije propali, i nije jasno koliko bi takva mera bila efikasna u zaustavljanju rata.

19:02 Mosad imao ključnu ulogu u ubistvu ajatolaha

Premijer Izraela Benjamin Netanjahu je pozvao telefonom američkog predsednika Donalda Trampa u ponedeljak 23. februara i saopštio mu je da ima informacije da će vrhovni vođa Irana Ali Hamnei u subotu 28. februara prisustvovati važnom sastanku državnog vrha.

18:29 Nemačka se neće pridružiti ratu protiv Irana

Nemački ministar odbrane danas je isključio mogućnost pridruživanja američkim i izraelskim vojnim udarima usmerenim na Iran, naglašavajući potrebu za diplomatskim rešenjem sukoba.

Obraćajući se opštoj parlamentarnoj debati o najnovijim dešavanjima, Boris Pistorijus je rekao da je i dalje nejasno koliko će rat trajati ili da li će se proširiti na druge zemlje.

„Nemačka nije strana u ratu. Nemačke oružane snage neće učestvovati u ovom ratu“, rekao je poslanicima, dodajući: „Nemačka će učiniti sve što je u njenoj moći da doprinese deeskalaciji i obuzda dalje širenje nasilja“-

18:27 Makron podržao španskog premijera

Španski premijer Pedro Sančez više nije jedini lider Evropske unije koji se protivi američkom predsedniku Donaldu Trampu zbog rata u Iranu, pošto mu se u tome pridružio i francuski predsednik Emanuel Makron.

Oba evropska lidera suočavaju se sa problemima na domaćoj političkoj sceni, ali su sve glasniji na međunarodnoj sceni, proglašavajući američko-izraelski rat protiv Teherana nezakonitim, što nailazi na odobravanje u njihovim zemljama, gde je Tramp izuzetno nepopularan, piše Politiko.

Makron je snažno podržao Sančeza, insistirajući da se Evropa mora ujediniti kako bi odbranila Španiju od Trampovih pretnji trgovinskim embargom. Američki predsednik je u utorak zapretio da će prekinuti trgovinu sa Španijom nakon što je Madrid odlučio da zabrani Sjedinjenim Državama da koriste vojne baze kojima zajednički upravljaju za operacije protiv Irana.

Makron je u sredu pozvao Sančeza da mu prenese podršku i naglasio da 27 zemalja članica EU moraju da se ujedine i da se bore protiv Vašingtona ako Tramp ispuni svoju pretnju.

„Predsednik je razgovarao sa premijerom Sančezom kako bi izrazio evropsku solidarnost Francuske kao odgovor na jučerašnje pretnje ekonomskom prisilom usmerene protiv Španije“, rekao je pomoćnik francuskog predsednika nakon poziva.

18:19 Najmanje 87 mrtvih u potonuću iranskog broda

Najmanje 87 mornara je poginulo nakon što je američki torpedo napao iranski ratni brod u blizini ostrvske države Šri Lanke, objavili su mediji.

Ministar spoljnih poslova Šri Lanke Vidžita Hart rekao je da je pronađeno 87 tela mornara, dok se potraga nastavlja u vodama južno od grada Gale.

Još 32 mornara sa broda IRIS Dena su povređena i trenutno se leče u bolnici Karapitija u Galeu. Brod je prevozio ukupno 180 članova posade.

Hegset je potvrdio napad

The War Department will not stop until Iran’s Navy is completely and utterly destroyed. pic.twitter.com/9uGsXEXbZZ — Sean Parnell (@SeanParnellASW) 04. март 2026.

Ministar odbrane SAD Pit Hegset potvrdio je da su američke snage prošlog meseca napale iranski ratni brod koji je učestvovao u pomorskoj vežbi kod obale Indije.

18:02 Ceo Irak ostao bez struje, još se ne zna razlog

Irak je ostao bez struje, još se ne zna razlog.

U svim iračkim pokrajinama došlo je do potpunog nestanka struje, saopštilo je Ministarstvo energetike te zemlje, navodi Sinhua.

17:59 "Turska nije bila meta, već Kipar"

Turski zvaničnik izjavio je danas da Turska "nije bila meta" rakete koju je lansirao Iran, a koju su uništili sistemi protivvazdušne odbrane NATO-a dok se kretala ka turskom vazdušnom prostoru.

"Verujemo da je Iran ciljao bazu na grčkom Kipru, ali je skrenuo sa kursa - rekao je turski diplomatski zvaničnik, prenosi Katimerini.

16:17 Pojavio se snimak uništenja iranske fregate

15:31 Eliminisali smo čoveka koji je hteo da ubije Trampa! Hegset otkrio detalje

Američka vojska je saopštila da je likvidirala iranskog zvaničnika za kojeg tvrdi da je predvodio jedinicu odgovornu za planiranje atentata na američkog predsednika Donalda Trampa. Vest je na konferenciji za novinare potvrdio ministar odbrane Pit Hegset, preneo je Rojters.

"Vođa jedinice koja je pokušala da izvrši atentat na predsednika Trampa je pronađen i ubijen. Iran je pokušao da ubije predsednika Trampa, a on se poslednji smejao“, izjavio je Hegset. Iako je potvrdio da je operacija izvedena u utorak, ministar odbrane nije otkrio tačan identitet ubijenog pojedinca.

🚨💥 Breaking: HEGSETH reveals Iran plotted to kill Trump and top US officials. Although the President did not highlight it, Hegseth ensured those responsible were added to the target list, exposing the deadly stakes behind the scenes.#Trump #IranWar #Iran pic.twitter.com/SzLg9pByY0 — Rizwan Shah (@rizwan_media) 04. март 2026.

Američko Ministarstvo pravosuđa podiglo je 2024. godine optužnicu protiv iranskog državljanina zbog navodne zavere za ubistvo Donalda Trampa, koji je u to vreme bio novoizabrani predsednik Sjedinjenih Američkih Država. Veruje se da je ovaj plan direktno naručila iranska Revolucionarna garda (IRGC).

Prema navodima iz istrage, plan je bio deo širih napora Irana da se osveti za ubistvo generala Kasema Sulejmanija 2020. godine. Optužnica detaljno opisuje kako su operativci pokušali da angažuju mrežu kriminalaca za sprovođenje atentata na tlu Amerike.

Indžirlik bio meta iranske balističke rakete? U NATO bazi više od 1.000 vojnika i nuklearno oružje

Rojters prenosi da je šef turske diplomatije Hakan Fidan razgovarao telefonom s iranskim kolegom Abadom Aragdžijem kako bi mu uputio protest Ankare zbog balističke rakete lansirane iz Irana preko Iraka i Sirije ka Turskoj.

Turski mediji prenose da su delovi projektila iz sistema protivvazdušne odbrane (PVO) NATO kojim je presretnuta iranska raketa pali u okrugu Dortjol u pokrajini Hataj koja se nalazi na oko 100 kilometara od Adane u čijem predgrađu Indžirliku se nalazi istoimena baza koja zvanično pripada Turskoj, ali je i sedište velikog broja američkih trupa.

U njoj se nalazi više od 1.000 vojnika, a u Indžirliku je smešteno i tektičko nuklearno naoružanje SAD.

Kada se povuče prava linija na mapi od Irana preko Iraka i Sirije ka Indžirliku okrug Hataj u kojem se pali delovi preretača nalazi se tačno na liniji ka NATO bazi.

Al Džazira i turski mediji u vesti o obaranju iranske balističke rakete pominju Indžirlik i njegovu važnost za Tursku i NATO, ali ne navode da je bio meta, ali sve ukazuje na to.

15:28 Pogođen britanski brod!

Britanski brod pogođen je projektilom u Ormuskom moreuzu, severno od Omana, saopštila je britanska agencija za pomorske trgovinske operacije (UKMTO).

15:08 Hegset: Mi smo uništili taj brod kod Šri Lanke!

Američki ministar odbrane Pit Hegset potvrdio je da su Sjedinjene Američke Države u Indijskom okeanu potopile iranski ratni brod.

14:05 Indžirlik bio meta iranske balističke rakete?

U NATO bazi više od 1.000 vojnika i nuklearno oružjeRojters prenosi da je šef turske diplomatije Hakan Fidan razgovarao telefonom s iranskim kolegom Abadom Aragdžijem kako bi mu uputio protest Ankare zbog balističke rakete lansirane iz Irana preko Iraka i Sirije ka Turskoj.

Turski mediji prenose da su delovi projektila iz sistema protivvazdušne odbrane (PVO) NATO kojim je presretnuta iranska raketa pali u okrugu Dortjol u pokrajini Hataj koja se nalazi na oko 100 kilometara od Adane u čijem predgrađu Indžirliku je istoimena NATO baza koja pripada Turskoj, ali je i sedište velikog broja američkih trupa.

U njoj se nalazi više od 1.000 vojnika, a u Indžirliku je smešteno i taktičko nuklearno naoružanje SAD.

Kada se povuče prava linija na mapi od Irana preko Iraka i Sirije ka Indžirliku okrug Hataj u kojem se pali delovi preretača nalazi se tačno na liniji ka NATO bazi.

Grčki i francuski ratni brodovi raspoređeni da čuvaju Kipar

Dok britanski razarač HMS Dragon ostaje usidren u Portsmutu, grčki i francuski ratni brodovi su raspoređeni kako bi pojačali odbranu Kipra.

Grčka fregata "HS Kimon", namenjena protivvazdušnoj odbrani, trenutno patrolira južno od Kipra u blizini baze britanskog Kraljevskog vazduhoplovstva (RAF) Akrotiri koja je u ponedeljak bila meta napada dronom kamikazom.

HS Kimon (F-601) Arrives in Limassol as Cyprus Scrambles F-16s Over Drone Alert https://t.co/w9cabFLuvY pic.twitter.com/RJ3B6lizSg — Greek City Times (@greekcitytimes) 04. март 2026.

"HS Kimonu" se pridružio i brod "HS Psara" koji je opremljen naprednim sistemima za elektronsko ratovanje specijalizovanim za suzbijanje iranskih dronova tipa Šahed.

Francuski predsednik Emanuel Makron najavio je da je nosač aviona Šarl de Gol preusmeren iz posete Švedskoj i da je na putu ka Sredozemnom moru.

Uz nosač aviona, u region su upućeni i borbeni avioni Rafal, dodatni PVO sistemi, kao i avioni za rano upozoravanje i radarsko osmatranje.

Ovo naglo jačanje vojnog prisustva usledilo je kao direktan odgovor na povećane pretnje u blizini strateški važnih baza na Kipru.

Iranska balistička raketa lansirana na Tursku, oborila je PVO NATO

Tursko ministarstvo odbrane saopštilo je da se balistička raketa ispaljena iz Irana kretala ka turskom vazdušnom prostoru pre nego što je oborena.

Skaj njuz prenosi da je protivvazdušna odbrana NATO u istočnom Mediteranu oborila raketu, koja je prošla kroz irački i sirijski vazdušni prostor.

Nije bilo žrtava ili povređenih.

Ministarstvo odbrane u Ankari je u saopštenju navelo da "iako se Turska zalaže za regionalnu stabilnost i mir, ona je u potpunosti sposobna da zaštiti svoju teritoriju i svoje građane, bez obzira na izvor ili poreklo bilo kakve pretnje".

#BREAKING: An Iranian ballistic missile heading towards Turkish airspace was shot down by NATO air and missile defence assets stationed in Eastern Mediterranean. There were no casualties or injuries, says Turkish Defence Ministry pic.twitter.com/XvEVj5K1Ib — TRT World (@trtworld) 04. март 2026.

- Svi neophodni koraci za odbranu naše teritorije i vazdušnog prostora biće preduzeti odlučno i bez oklevanja. Ponavljamo da zadržavamo pravo da odgovorimo na svaki neprijateljski čin usmeren protiv naše zemlje. Pozivamo sve strane da se uzdrže od akcija koje bi mogle da izazovu dalju eskalaciju sukoba u regionu - navelo je tursko ministarstvo.

U saopštenju se dodaje da će "Turska razgovarati sa NATO i drugim saveznicima nakon incidenta".

Rojters: Zatvoren vazdušni prostor iznad aerodroma Larnaka; Kiparska vlada: Dva leta na kratko na čekanju

Nakon izveštaja novinske agencije Rojters da je vazdušni prostor iznad aerodroma Larnaka na Kipru zatvoren, kiparska vlada je pojasnila da to nije tačno.

BBC prenosi da je portparol vlade kazao da je od dva leta "zatraženo da ostanu u režimu čekanja kratko vreme" nakon što je primećen "mogući sumnjivi objekat".

Aegean flight to Larnaca takes off after Cyprus' airspace reopens https://t.co/kuw6IIVTo8 — ANA-MPA news (@amna_newseng) 04. март 2026.

- Kapetan jednog od dva leta odlučio je da se vrati u Atinu, dok je drugi let normalno sleteo ubrzo. Operacije u vazdušnom prostoru se nastavljaju normalno - dodao portparol.

Podmornica potopila iranski bojni brod, nestalo više od 100 mornara

Najmanje 101 mornar se vodi među nestalima, a 78 je povređeno nakon napada podmornice na iranski bojni brod kod Šri Lanke.

To su za Rojters izjavili izvori iz Ratne mornarice i Ministarstva odbrane te azijske zemlje.

Skaj njuz navodi da je Ratna mornarica Šri Lanke ranije odgovorila na poziv u pomoć s iranskog broda "Iris Dena" sa približno 180 ljudi na njemu.

U toku veliki napad raketama i dronovima na Kuvajt

BBC prenosi objavu vojske Kuvajta da je u toku veliki talas napada raketama i dronovima na tu zalivsku zemlju.

U postu na društvenoj mreži X kuvajtske oružane snage su poručile da će presresti sve projektile i bespilotne letelice.

Prvi snimak obaranja iranskog aviona iznad Teherana

Pomoćnik ubijenog ajatolaha: Nema pregovora s Amerikancima, možemo da ratujemo koliko god želimoMohamed Mokber, viši pomoćnik ubijenog vrhovnog vođe Alija Hamneija, izjavio je danas na državnoj televiziji da "Iran nema nameru da pregovara sa SAD i može da nastavi borbe širom Bliskog istoka koliko god je potrebno".

On je kazao da Iran "nije imao poverenja u Amerikance i da nema osnovu za bilo kakve pregovore sa njima".

- Možemo da nastavimo rat koliko god želimo - rekao je Mokber.

Izraelski F-35 oborio iranski avion sa posadom iznad Teherana, prvi takav slučaj od novembra 1985!

Izraelski borbeni avion F-35I oborio je jutros iznad Teherana iranski Jak-130 ruske proizvodnje.

Izraelska vojska je navela da je ovo prvo obaranje letelice sa posadom koje je izveo neki izraelski F-35.

To je takođe prvi put za oko 40 godina da se izraelsko ratno vazduhoplovstvo uključilo u borbu u vazduhu sa neprijateljskim avionima sa posadom.

بيان رقم 12



تعلن رئاسة الأركان العامة للجيش أن القوات المسلحة تتعامل حاليًا مع موجة من الصواريخ والمسيرات التي تم رصدها في أجواء دولة الكويت ،حيث تقوم بتنفيذ مهامها في التصدي لها واعتراضها.



وتؤكد رئاسة الأركان الجاهزية التامة للتعامل مع كافة التهديدات لضمان حماية أراضي… pic.twitter.com/9ckdZFSKGm — KUWAIT ARMY - الجيش الكويتي (@KuwaitArmyGHQ) 04. март 2026.

Poslednji put kada su avioni izraelskog ratno vazduhoplovstva oborili neprijateljsku letelicu sa posadom bilo je 24. novembra 1985. godine iznad Libana.

U tom incidentu, F-15 izraelskog ratno vazduhoplovstva oborio je dva sirijska lovca MiG-23.

Počeo 10. talas napada na Teheran, ljudi bi bežali u planine, ali ne znaju gde je bezbedno

🚨🇮🇱🇮🇷 Israel struck Tehran’s Mehrabad International Airport, hitting fuel storage and damaging aircraft on the ground in a major airstrike. Aircraft shelters and civilian planes were destroyed in the attack.#Teheran #Iran #IranIsraelWar pic.twitter.com/kbFP1AaO7y — FactFinders (@MalikFa26190450) 04. март 2026.

Izraelske odbrambene snage (IDF) objavile su jutros da su započele "široke napade usmerene na mete iranskog terorističkog režima u Teheranu".

CNN navodi da je ovo deseti takav talas napada od početka rata u subotu.

Ranije jutros iz IDF je saopšteno je da su njihovi noćašnji napadi bili usmereni na komandne centre ozloglašenih iranskih snaga unutrašnje bezbednosti i verske milicije Basidž.

- Udarili su prilično snažno sinoć, bila je to loša noć. Ne znam gde su tačno udarili, ali se činilo kao da možemo da čujemo eksplozije svuda oko nas - kazao je neimenovani stanovnik severnog Teherana američkoj televiziji.

On je dodao da sa porodicom želi da izađe iz grada i pobegnu u planine.

- Ali takođe ne znamo gde su vojni objekti, pa je teško reći gde će biti bezbedno - rekao je on.

Iranski državni mediji su jutros izvestili o eksplozijama u nekoliko delova zemlje, a jedna fotografija koju je CNN geolocirao prikazuje veliki oblak tamnog dima u blizini grada Isfahana.

Sirene se oglasile i širom Jordana

Ekstremistička organizacija u Iraku koju podržava Iran saopštila je da je ispalila dronove prema Jordanu.

Jordanska televizija je javila da su se sirene oglasile širom zemlje.

Libanske vlasti: U izraelskim napadima na gradove oko Bejruta najmanje šest mrtvih

Libanski državni mediji javili su da su najmanje četiri osobe poginule u izraelskom napadu koji je pogodio stambeni kompleks u gradu Balbeku.

Ministarstvo zdravlja te zemlje saopštilo je da je u izraelskim napadima na gradove u blizini Bejruta poginulo najmanje šest ljudi.

Izraelske snage gađale su gradove Aramun i Sadijat, južno od međunarodnog aerodroma u Bejrutu.

Eksplozije i u Teheranu i u Jerusalimu

Više eksplozija odjeknulo je jutros u Teheranu i okolini, javila je iranska državna televizija.

Izraelska vojska je saopštila da je presrela iranske rakete, ali i da su se eksplozije čule oko Jerusalima.

Pogođena američka baza u Kataru

Američka baza u Kataru pretrpela je udar. Prema navodima katarskog Ministarstva odbrane, Katar je ciljan sa dve iranske balističke rakete.

Jednu od ovih raketa presreli su katarski sistemi protivvazdušne odbrane, a druga je pogodila američku vazduhoplovnu bazu u Al Udaidu - najveću američku bazu u regionu.

Nije bilo žrtava, saopštio je Katar.

"Naslednik Hamneija je sledeća meta"

Izraelski ministar odbrane Izrael Kac rekao je da će naslednik Alija Hamneija, ko god da bude, biti "meta za eliminaciju".

Qatar Airways produžio obustavu rada

Avioni kompanije Qatar Airways će ostati prizemljeni bar do petka, saopštila je avio-kompanija.

Kina za dva meseca ostala bez 2 velika saveznika: Zašto Si Đinping ne preduzima ništa?

U kratkom roku američki predsednik Donald Tramp "sklonio" je dva najbliža saveznika Pekinga - predsednika Venecuele Nikolasa Madura i iranskog vrhovnog vođu Alija Hamneija. Mnogi se pitaju zašto Si Đinping nije reagovao...

Dim se diže nakon izraelskog vazdušnog napada u Dahijehu, južnom predgrađu Bejruta.

Narod Irana se oprašta od Alija Hamneija

Narod Irana se oprašta od Alija Hamneija. Od danas kreću tri dana javne žalosti dok će kovčeg sa telom pokojnog 86‑godišnjeg vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hamneija biti u glavnom gradu Teheranu.

Najavljena je početna velika oproštajna ceremonija u Teheranu pre sahrane, a telo Hamneija bi trebalo da bude sahranjeno u njegovom rodnom gradu Mašhadu.

SAD naredile svom osoblju da napusti Pakistan

Američki Stejt department naredio je osoblju koje nije zaduženo za hitne slučajeve i njihovim porodicama, koji rade u konzulatima u Lahoreu i Karačiju, da napuste zemlju zbog bezbednosnih razloga.

Osoblje u ambasadi u glavnom gradu Islamabadu nije obuhvaćeno ovom naredbom.

Pakistan deli dugu zapadnu granicu sa Iranom i ima značajnu šiitsku muslimansku manjinu.

Najmanje 10 ljudi je poginulo u Karačiju u nedelju nakon što su demonstranti pokušali da upadnu u konzulat u tom gradu, najvećem u Pakistanu.

Krenuli novi napadi na Bejrut

Izraelska vojska saopštila da je krenula nove napade na Bejrut.

Izrael objavio nove snimke napada na Iran

IDF objavio je nove snimke napada na Iran. Kako se navodi u objavio u pitanju su udari na vazdušne kapacitete iranskog režima.

"Iranski vojnici koji su upravljali sistemima protivvazdušne odbrane protiv aviona Ratnog vazduhoplovstva su neutralisani", navodi se u objavi uz snimke.

חיל האוויר ממשיך לפגוע ביכולות האוויריות של המשטר האיראני: סוכלו חיילים איראנים שהפעילו מערכות הגנה אווירית נגד מטוסי חיל האוויר pic.twitter.com/f6hg6FV5at — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) 04. март 2026.

Grčki ratni brodovi stigli do Kipra

Grčke fregate stigle su do kiparskih voda.

Irak i Kuvajt će obustaviti isporuku sirove nafte?

Isporuke sirove nafte iz Iraka i Kuvajta mogle bi početi da se obustavljaju u roku od nekoliko dana ako Ormuski moreuz ostane zatvoren, što bi potencijalno smanjilo proizvodnju za 3,3 miliona barela dnevno, naveli su analitičari J.P. Morgan-a.

Irak i Kuvajt imaju otprilike tri, odnosno 14 dana, pre nego što budu primorani da obustave izvoz sirove nafte koja prolazi kroz moreuz, navodi se.

Hotel u Libanu pogođen u napadima

Hotel u gradu Hazmijeh u Libanu pogođen je u napadima u sredu ujutru. U ovom trenutku nema podataka da li ima žrtava ili povređenih.

HRANA: Broj žrtava u Iranu premašio 1.000

Američka novinska agencija Aktivista za ljudska prava (HRANA) sa sedištem u SAD saopštila je da je 1.097 civila ubijeno u Iranu od 28. februara.

Od toga, 181 je bilo dete mlađe od 10 godina, navodi agencija. Broj povreda civila dostigao je 5.402, uključujući 100 dece, dodaje HRANA.

Navodi se da je samo u poslednja 24 sata bilo najmanje 104 napada. Pogođene su vojne baze, medicinski centri i stambena područja, navodi HRANA, prenosi BBC.

Preispituju se još stotine prijavljenih smrtnih slučajeva.

Fotografiјa koјu јe geolocirao CNN prikazuјe veliki stub tamnog dima u blizini iranskog grada Isfahana.

Nekoliko sati raniјe, izraelska voјska јe saopštila da јe pokrenula ono što јe opisala kao novi "široki talas" udara na Iran, usmerenih na lansirne poziciјe, sisteme protivvazdušne odbrane i drugu infrastrukturu. Fotografiјa se niјe poјavila na internetu ranije.

Iranski državni mediјi su izvestili o eksploziјama u nekoliko delova zemlje u sredu uјutru, uključuјući i zapadno od prestonice Teherana.

"Gađaćemo brodove!"

Iranska Revolucionarna garda saopštila je u sredu da kontroliše Ormuski moreuz, vitalnu brodsku rutu za naftu i gas, i da svaki brod koji pokuša da prođe tim plovnim putem rizikuje oštećenje od raketa ili zalutalih dronova, javlja agencija Frans pres.

"Trenutno je Ormuski moreuz pod potpunom kontrolom mornarice Islamske Republike", rekao je zvaničnik Mornaričke garde Mohamed Akbarzadeh u saopštenju objavljenom za novinsku agenciju Fars.

"Mi smo to prošli 1999. i drugačiji smo od ostalih"

Avion iz Šarm el Šeika sa oko sedamdesetak srpskih državljana, koji su prethodno evakuisani iz Tel Aviva, sleteo je u Beograd oko 1.30.

U napadima na Liban poginulo pet ljudi

Petoro ljudi poginulo je u napadu na stambeni kompleks u Balbeku, u Libanu, javila je državna Nacionalna novinska agencija.

Petnaest osoba je ranjeno, a tri se vode kao nestale, navodi se u saopštenju.

Sirene za vazdušnu opasnost u Jordanu

Pred zoru su se oglasile sirene širom Jordana

Devojčica poginula u napadu na Kuvajt

Jednaestogodišnja devojčica poginula je u Kuvajtu kada su ostaci od presretanja "neprijateljskih vazdušnih meta" pali na stambeno područje u ranim jutarnjim satima u sredu, prema državnoj novinskoj agenciji Kuvajta.

Agencija je, pozivajući se na Ministarstvo odbrane zemlje, prenela da je nekoliko vazdušnih meta otkriveno i presretnuto u vazdušnom prostoru Kuvajta u ranim jutarnjim satima. Mete su uništene, ali su fragmenti njihovih ostataka pali na stambeno područje.

Američko osoblje se povlači sa Kipra

Američki Stejt department je rano jutros saopštio da je odobrio delu osoblja američke vlade i članovima njihovih porodica da napuste Kipar ukoliko to žele zbog rata.

Podsetimo, britanska vazduhoplovna baza na mediteranskom ostrvu napadnuta je tokom rata.

Sirene u Bahreinu

Sirene za uzbunu oglasile su se u sredu ujutru širom ostrvskog kraljevstva Bahreina.

Krstareće rakete ispaljene na Rijad

Saudijsko ministarstvo odbrane saopštilo je da su u sredu presretnute dve krstareće rakete iznad područja južno od glavnog grada Rijada, a državni mediji su izvestili da je sprečen i napad dronovima.

"Dve krstareće rakete su presretnute i uništene u okrugu Al-Hardž", navodi se u saopštenju ministarstva odbrane.

